盤點 2019上半年 「減量提質」已是眾家拍賣公司運營趨勢

時序過的真快，轉眼2019上半年已飛逝而去。上半年中國藝術市場因受全球經濟放緩及中美貿易戰影響，市場正持續向下調整修正。回首2019上半年拍賣，只有6件中國藝術品過億人民幣拍賣成交，其中1件骨董、2件書畫、3件西畫；此數據與2018上半年的11件過億人民幣成交拍品相較，足足少了一倍數量，可以看出市場向下調整的力道。

至於對下半年的市場預期，行內都不表樂觀，主要還是因爲經濟成長遲鈍，還有中美貿易戰顯然沒有那麼快落幕，因此中國藝術市場要立馬轉好並不現實。

面對日益嚴俊的市場，拍賣公司最能感受買氣下滑所帶來的壓力。目前各拍賣公司及項目負責人都已有因應之道；不過，減量和搜覓珍稀的拍品則是大家共同努力的方向。

因為未來優質拍賣運作將不再是樹大招風，而應該確實做到減量提質的要求，才能因應目前市場飽合的困境。雖然大環境困難重重，但關西拍賣公司創辦人上明先生，卻毅然在大阪另行創辦全新拍賣品牌「蝸廬集粹」精品拍賣會，鎖定高端藏家客群，將於7月30日在大阪舉行首屆拍賣會。

為何要逆風而行在困難時期成立新的拍賣品牌。上明先生在回答《CANS藝術新聞》記者提問時談到「減量提質」策略已是眾家拍賣公司的趨勢。過去拍賣公司在樹大招風、順水順風的牛市期間，只要就市場需求、買家所願，積極找尋貨源供應市場便能獲得回報。但現在市場無疑已進入熊市，要在熊市裡脫穎而出，肯定需要另類思維，這或許正是「蝸廬集粹」精品拍賣會新品牌成立的想法。

他也提出「應該承擔起引導市場的責任」、「如何抓穩市場脈動策劃拍賣，如何找準藏家需求和收藏意向，是每一位市場決策者最應該考慮的問題。同時他還提及拍賣公司須提供一個大方向，並且知識結構應建立在全球化思維之上。」

簡單來說，就是在渾沌不清的泥沼裡，重新選擇開闢新的戰場，爭取新一批買家的支持。就如同在競爭激烈的餐飲市場，顧客對原有商家提供的菜色已經厭倦，此時如果有一商家能夠提供新的菜色與服務，相信定能引來新老客戶的支持。

的確，中國藝術品拍賣行業從改革開放至今已有三十年，這三十年如狂牛般的激情也逐漸緩慢了下來，也就是說市場應該進入了成熟期。

就如同股市，在全面噴發的牛市，只要手中有股票，就能搭上順風車賺到錢；那時的中國藝術市場也是，只要能進場買點書畫、骨董，都能賺上點錢，跟收藏愛好沒什麼關係。這跟當年投入股市的人不重視公司基本面一樣，現在都是滿手套牢的股票。至於心存買藝術品能撈一筆心態的人，現在手上應該也套牢不少賣不掉的藝術品。

不管是股市還是藝術品市場目前都處於熊市，市場不再是水漲船高、跟風式的投資；相反的回到基本面，為收藏而收藏的市場氛圍，應該才是2019下半年各家拍賣公司努力的方向。