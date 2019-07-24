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吳宗憲走私菸刷卡額度要調高到645萬 只有2個可能

廣受讀者喜愛的「跟著張宗憲 Robert Chang 看展覽」回來了！

2019-07-24 12:18CANS藝術新聞

回首2019上半年春拍，中國藝術品市場共6件過億人民幣拍品，分別是1件骨董、2件書畫、3件西畫，成交金額總計8.08億人民幣。此數據與2018上半年的11件、15.58億人民幣成交總額相比，明顯可以看出中國藝術市場受全球經濟放緩、中美貿易戰影響，持續向下調整修正。儘管上半年億元級別拍品數量銳減，但市場還是有些亮點值得注意。以蘇富比、佳士得、嘉德、保利四間大型拍賣公司為例，所釋出的重要私人藏家生貨，以及側重學術梳理的多個專題拍賣，便取得相當不錯的成交率。骨董方面有蘇富比及嘉德的「天民樓藏專拍」、北京保利的「北美十面靈璧山居系列拍賣」；書畫則有香港佳士得的「日本澄懷堂拍賣」、嘉德的「成扇專場」、「近現代名家墨緣專題」的大名家小品、小名家精品都順利成交，成為市場亮點。

在此環境下，大阪「蝸廬藝術空間」總裁上明先生，毅然創立全新品牌「蝸廬集粹」精品拍賣，鎖定高端藏家客群，並訂於7月30日在大阪舉行首拍。本期封面故事專訪上明先生，他明確提及「減量提質」策略已是眾家拍賣公司的趨勢，拍賣公司雖一向以買家為前提進行精準布局，還是應承擔起引導市場的責任，同時他還指出拍賣公司須提供一個大方向，並且知識結構應建立在全球化思維之上。上明先生舉例：傳統書畫藏家普遍仍以平尺為單位來計算價格，若能將西畫藏家引導至中國書畫市場，便可帶動中國藝術品的價值體現。其中亦節錄上明先生與王魯湘先生就中日文化交流的精彩對談。

廣受讀者喜愛的「跟著張宗憲 Robert Chang 看展覽」回來了！這位90後耆老收藏家張宗憲先生在六月巴黎春拍期間，特地造訪了巴黎近郊的楓丹白露宮中國館，主要參觀館裡收藏的清代宮廷玉器。楓丹白露宮的總策展人 Vincent Droguet 亦親自接待張宗憲先生參訪團一行人。本期還有「中國木雕佛像」特別專輯。

根據《拍賣年鑑》資料庫，前十名拍品成交額落在1300萬至7000萬人民幣之間，此板塊是至今尚未出現破億拍品的中國藝術品類。專輯收錄1990年代以降的重要拍品，與讀者一同回顧歷年木雕佛像市場。本期「精采人物」還專訪到「京騰龍國際拍賣」創辦人黃志雄先生，其骨董商堂號「旭華堂」專營明清玉器，三十年來在業界累積的人脈資源，成為他創辦拍賣公司的籌碼。即將迎來首拍之際，黃志雄大方與我們分享他對台灣市場的觀察，以及京騰龍國際拍賣公司的定位與願景。

2019年7月號,No.258
2019年7月號,No.258
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《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。
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