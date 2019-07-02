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日本正倉院寶物 法隆寺獻納寶物 今秋亮相東京國立博物館 最全攻略

2019-07-02 09:11CANS藝術新聞

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CANS藝術新聞／整理報導

圖片／東京國立博物館

5月1日上午，現年59歲的日本皇太子德仁，在皇宮宮殿的松之間舉行即位之禮，接受了代表日本皇權的三神器（八咫鏡、天叢雲劍、八尺瓊勾玉）及天皇御璽、日本國璽，登基成為第126代天皇，也是日本首位戰後出生的天皇。2019年，日本正式進入「令和」元年，標誌了一個新時代的開始。

為紀念新任日皇上位，東京國立博物館將於今年10月14日至11月24日推出【正倉院的世界】特別展，以正倉院寶物為核心，聚焦在飛鳥時代（592-710）、奈良時代（710-794）等富含國際文化交流的年代，精選呈現具代表性的作品。除了日本皇室流傳珍藏至今的正倉院寶物，本展亦將呈現法隆寺獻納寶物。

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德仁天皇與其妻子雅子皇后
德仁天皇與其妻子雅子皇后
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不是在奈良

而是在東京展出的正倉院展覽

東京國立博物館
東京國立博物館
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「正倉院寶物」一詞，源於光明皇后（701-760）將聖武天皇（701-756）生前御用器物首次捐贈給東大寺大佛的文物。經過1200餘年，歷代皇室傳承守護至今，正倉院寶物已是世界首屈一指的珍貴文化財產。

除了珍藏日本美術工藝品和文書信札等文物，正倉院更被譽為「絲綢之路的終點站」，因其囊括了從遙遠的中國、甚至西域流傳至日本的豐富多元文物藝術品，這些藏品象徵了8世紀日本文化和技術的精髓，也是東西文化交流的重要見證。

正倉院
正倉院
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法隆寺
法隆寺
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現由東京國立博物館所管理的法隆寺獻納寶物，也是代表飛鳥、奈良時代的重要文物。位於日本奈良縣的法隆寺，又名斑鳩寺，是聖德太子於飛鳥時代建造的佛教木結構寺院，據傳始建於607年，但精確年代至今仍無從考證。法隆寺占地面積約18.7萬平方米，寺內保存有大量自飛鳥時代以降蓄藏文物，包括多件被日本政府指定為國寶、重要文化財的建築及藝術珍品。

法隆寺在明治11年（1878）將貴重寺寶300餘件進獻給日本皇室，這些寶物曾暫時保管於正倉院，隨後在明治15年（1882）被轉移到帝室博物館的「法隆寺獻納御物」作為皇室所藏品收藏。二戰之後，日本宮內省所管轄的東京帝室博物館變為國立博物館，除去歸還法隆寺的4件以及宮中留下的10件寶物，其餘全數轉交東京國立博物館收藏。

本展是觀眾得以一窺這二大宮廷收藏齊聚一堂的罕見機會，部分限展品將分前後期展出：前期時間為10月14日至11月4日，將展出〈國家珍寶帳〉、〈螺鈿紫檀五絃琵琶〉、〈重要文化財 醉胡王伎樂面具（法隆寺獻納寶物）〉等；後期時間為11月6日至11月24日，將展出〈平螺鈿背八角鏡〉、〈白瑠璃碗〉、〈紺夾纈絁几褥〉、〈國寶 龍首水瓶（法隆寺獻納寶物）〉等文物。

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10/14-11/4 前期限展品 正倉院寶物 北倉29 唐代 螺鈿紫檀五絃琵...
10/14-11/4 前期限展品 正倉院寶物 北倉29 唐代 螺鈿紫檀五絃琵琶 全長108.1 cm 最大幅30.9 cm
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今次特展，絕對不能錯過正倉院藏傳世唯一的〈唐 螺鈿紫檀五弦琵琶〉。這支有著錄在〈國家珍寶帳〉的琵琶，據悉在近二十年內只公開展示過二次，一次是九州國立博物館十周年特展，另一次是2010年的正倉院大展，足見此次的展出尤其難得。

目前通用的琵琶皆為四弦，不見五弦琵琶。琵琶起源於古印度，經過絲綢之路，由龜茲人傳入中國並被加以改造。五弦琵琶乃是唐代盛行的名物，只可惜到宋代就失傳了。

而正倉院這件五弦琵琶應該是最接近原始形制的一件樂器，其所蘊含的音樂史意義不證自明。再加上其精湛的工藝技術表現，如傅芸子在《正倉院考古記》中描述：「紫檀木質，背之全面，有螺鈿之鳥蝶花卉雲形及寶相華文，花心葉心間，塗以紅碧粉彩，以金線描之，其上覆以琥珀、玳瑁之屬，於其淺深不同之透明中，顯現彩文之美，極為瑰麗工巧。」不只造型華麗，反映出大唐的繁榮盛世及審美流行，觀眾更可以透過胡人及駱駝等西域風格裝飾，遙想當年長安對於不同文化展現出高度的兼容並蓄，以上種種都顯示出這支琵琶的珍貴罕有。

正倉院奈良特別展【第71回正倉院】，將於10月26日至11月14日展出
正倉院奈良特別展【第71回正倉院】，將於10月26日至11月14日展出
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與此同時，一年一度的正倉院奈良特別展【第71回正倉院】，也將在此期間（10/26-11/14）於奈良國立博物館盛大開幕，精選呈現具有絲綢之路風格、展現多元文化交融、以及最具日本正倉院代表性的收藏品，一同慶祝德仁天皇的即位紀念。

精選展品

11/6-11/24 後期限展品 正倉院寶物 北倉42 唐代 平螺鈿背八角鏡...
11/6-11/24 後期限展品 正倉院寶物 北倉42 唐代 平螺鈿背八角鏡 徑27.4 cm 厚0.7 cm 重2150.3 g
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11/6-11/24 後期限展品 正倉院寶物 中倉68 薩珊王朝 白瑠璃碗 ...
11/6-11/24 後期限展品 正倉院寶物 中倉68 薩珊王朝 白瑠璃碗 徑12 cm 高8.5 cm 重485 g
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10/14-11/24 通期展品 正倉院寶物 中倉135 東南亞 黄熟香 長...
10/14-11/24 通期展品 正倉院寶物 中倉135 東南亞 黄熟香 長156 cm 重11.6 kg
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10/14-11/24 通期展品 正倉院寶物 奈良時代 伎樂面 醉胡王 長3...
10/14-11/24 通期展品 正倉院寶物 奈良時代 伎樂面 醉胡王 長37cm 寬22.6cm 深29.4cm
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10/14-11/24 通期展品 法隆寺獻納寶物 飛鳥時代 伎樂面 醉胡王 ...
10/14-11/24 通期展品 法隆寺獻納寶物 飛鳥時代 伎樂面 醉胡王 長42.8cm 寬24.5cm
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11/6-11/24 後期限展品 正倉院寶物 北倉43 西元8世紀 漆胡瓶 ...
11/6-11/24 後期限展品 正倉院寶物 北倉43 西元8世紀 漆胡瓶 高41.3 cm 體徑18.9 cm
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11/6-11/24 後期限展品 法隆寺獻納寶物 西元7世紀 國寶 龍首水瓶
11/6-11/24 後期限展品 法隆寺獻納寶物 西元7世紀 國寶 龍首水瓶
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10/14-11/24 通期展品 正倉院御物修理圖（局部）稻垣蘭圃 東京國立...
10/14-11/24 通期展品 正倉院御物修理圖（局部）稻垣蘭圃 東京國立博物館
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10/14-11/4 前期限展品 正倉院寶物 北倉158 奈良時代 國家珍寶...
10/14-11/4 前期限展品 正倉院寶物 北倉158 奈良時代 國家珍寶帳（部分）25.9 x 1474 cm
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11/6-11/24 後期限展品 正倉院寶物 南倉150 奈良時代 紺夾纈絁...
11/6-11/24 後期限展品 正倉院寶物 南倉150 奈良時代 紺夾纈絁几褥 104 x 54 cm
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更多精彩內容，請見《CANS藝術新聞》 2019 / 6 No.257
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