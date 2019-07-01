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別古藏 可以眺望 台北101大樓的茶室

2019-07-01 09:12CANS藝術新聞

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別古藏主人 禚宏順
別古藏主人 禚宏順
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禚宏順請林銓居為自己畫廊

茶室所寫的「別古藏」三個字

典故係出自唐崔道融詩作〈梅花〉…

數萼初含雪，孤標畫本難。

香中別有韻，清極不知寒。

橫笛和愁聽，斜枝倚病看。

朔風如解意，容易莫摧殘。

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鄭乃銘｜台北專訪

是台灣眾多畫廊負責人裡面，最有綜藝哏的唯一一位。所謂綜藝詪，倒不是搞笑取寵。真確來說，發生在禚宏順身上的綜藝哏，其實是輕鬆、不刻意、幽默、有趣、溫暖、懂得自嘲，卻也同時令人感覺出他獨特的生活品味。比如說，他是唯一(又一個唯一)台灣畫廊當中；唯一一位在自己的畫廊空間闢置一方茶室的人。

但是，你問他：禚哥，你對茶道的認識是怎樣「演化」的呢？他臉不紅、氣不躁、聲不昂地回說「我是從Lipton(立頓)到鳳凰單欉」。當下，別古藏(他的茶室名稱)彷若被投下笑彈，一股爆笑頓時炸開！

這，就是禚宏順；無人能比擬的禚宏順。

藝術入門

全靠同學父親引進

別古藏畫廊空間於4月13日至5月25日，推出井上有一個展【無我】
別古藏畫廊空間於4月13日至5月25日，推出井上有一個展【無我】
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別古藏畫廊空間，處處可見古家具與藝術的巧妙對話
別古藏畫廊空間，處處可見古家具與藝術的巧妙對話
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在藝術事業之前，他經營電視節目製作公司就長達20年。禚宏順說「這應該可以說是一種廣義的視覺藝術，只是和傳統概念純藝術的視覺文化是有差別」。

「可是，我對藝術的愛好，嚴格講應該分成兩個階段的奠基。我的室內設計師葉裕清，是我文化大學的同學。葉裕清的父親念的是台南一中，葉爸爸在學校的美術老師則是廖繼春。我常常會到葉裕清家，他的家給我的感覺只有二樣，一是牆上有很多油畫，舉凡：陳進、陳澄波、廖繼春…，都是葉爸爸的收藏。我開始接觸藝術是從海報開始，在葉裕清家裡接觸這些油畫時，可想我有多感到新奇與興奮。二是葉裕清家裡，空間與藝術間的關係相當和諧、舒服，讓我印象特別深刻」。

「因此我經常找機會往葉裕清家裡跑，葉爸爸也都很有耐心講著牆上這些畫作的藝術家故事。我認為我對藝術產生興趣，絕對跟葉爸爸點燃這喜好有密切關係」。

「另外，在電視台製作節目的那段時間，手中有三個黃金時間的節目，錄影根本就已經分佔了你一周六個工作天，我當時的紓壓方式就是逛畫廊、看展覽；當然，開始買藝術品也是從那個時間慢慢培養起來的」。

退休後

人生從接觸茶道、經營畫廊開始

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別古藏書房
別古藏書房
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以藝術為業，確實並不在禚宏順的人生規劃中。

「我從電視節目製作公司退休下來，應該有10年。當時，毅然退休原因在於我已經看到台灣在電視節目製作環境上，因為有線頻道開放激增，勢必影響節目製作的經費寬裕與否。我嗅到了這樣的危機，才教我決然從電視事業引退」。

「退休之後，我將近當了有2-3年的無業遊民。有一天，我逛呀逛的到了永康街，看到一家店很特別，店名是『人澹如菊』。我很自然就走進去；結果，就被人給請出去。原來，對外開放是下午。而請我出去的人，就是李曙韻老師」。

「後來，我就開始跟李曙韻老師學茶道，我是那個班唯一的男生。第一堂課，老師要我們說平常都喝的什麼茶？我發現，根本聽不懂同學講的茶是什麼！輪到我時，我毫不猶豫說：我喝Lipton。結果，大家都笑成一團」。

「沒有錯呀！公司的助理給我喝的就是Lipton紅茶包泡的紅茶。這個之前，我一直以為Lipton是唯一的紅茶。老師很溫和的說：既然你喜歡喝紅茶，那我們今天就來喝『正山小種』吧。但我們是要用煮的。我也是那天才知道，原來紅茶也有用煮的。但真的好好喝。我與茶、茶道的結緣，就這樣慢慢展開了。我渴望能擁有一間自己的茶室，也是從這時候萌芽」。

「後來又有個機會，我去接了『百藝畫廊』，我真的開始栽進畫廊業了。這一待就待了7年」。

花了10年時間的等待

終於有了自己的茶室 別古藏

別古藏茶室全景

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圖左：當年跟隨李曙韻老師從「人澹如菊」購藏的「2007年春特級鳳凰單欉」 圖右：...
圖左：當年跟隨李曙韻老師從「人澹如菊」購藏的「2007年春特級鳳凰單欉」 圖右：張洹運用香灰粉所製成的雕塑作品
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禚宏順為自己量身打造的畫廊與茶室、書房，則是從離開「百藝」後，終於得以落實。

葉裕清再度為他設計空間，參酌日本樸素茶室常見兩側有斜傾屋頂的建築外觀為本，室內在天篷處則出現一方斜傾，再以藻土來刷塗牆面，視覺效果彷若土坯牆。因為寬距不夠，葉裕清捨棄了禚宏順渴望在室內能有一凹槽可懸茶掛的要求，卻開了圓窗，利用圓窗借景，讓圓窗外的茶花是一進、跨入圓窗、再現一進；茶室內的牆面則是井上有一書法。

葉裕清巧妙的將借景拿來做為視覺的轉折和茶室少見的層次推演，那些陳列在老式木櫃裡的茶道具、架上的茶罐、鳳凰木欉…，圓窗內既有時間的停頓，圓窗外更有時間正在趕路的季節幻化。

「在學習茶道過程，看到的是從容與自信，如果你的內心過於焦躁，當然就會無暇欣賞那份閒緩的優雅、也無暇欣賞每個茶道具所乘載的美麗典雅、更喝不出入口的那道茶湯是如何讓人內心沉澱。其中，我很喜歡欣賞、把玩那些茶道具，它們儘管都很細微，但卻絲毫不顯馬虎，細節講究不但有美感更有趣味」。

「我常覺得，在茶席當中，是可以看到境界、可以感覺茶人的品味」。「我想擁有個茶室，這個夢做了10年。10年，我終於能夠圓了自己這個夢」禚宏順說。

別古藏書房 處處可見主人所收藏的古董文物。
別古藏書房 處處可見主人所收藏的古董文物。
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別古藏 可眺望台北101的景觀。
別古藏 可眺望台北101的景觀。
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2019年6月號,No.257
2019年6月號,No.257
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CANS藝術新聞

《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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