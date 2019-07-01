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當年玄奘赴印的目的之一 《瑜伽師地開釋分門記》

2019-07-01 09:09CANS藝術新聞

周紹良先生藏 《瑜伽師地論開釋分門記》跋
周紹良先生藏 《瑜伽師地論開釋分門記》跋
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周紹良先生藏《瑜伽師地開釋分門記》一卷，存10紙，長275.9釐米。正面抄寫147行，背面抄寫94行，共計241行。

《瑜伽師地論》為印度佛教瑜伽行派的重要著作。當年玄奘赴印的目的之一，就是尋求《瑜伽師地論》。玄奘回國後，將該論譯為漢文，計100卷，成為中國佛教唯識宗立宗的基本典籍。9世紀下半葉，即敦煌歸義軍統治時期，著名義學僧人法成曾參照唐玄奘譯《瑜伽師地論釋》，為弟子們講解該《瑜伽師地論》。聽講弟子有洪真、一真、悟真、福慧、談迅、福贊、福性、法鏡、智慧山、明照等等。法成的講解包括科分與疏義兩方面，弟子在聽講現場做了筆記。本遺書即為保存在敦煌遺書中的某弟子筆記，內容為對「本地分」的科分，即《瑜伽師地論》卷第二、卷第三部分文字的科分。由於原卷個別部分曾被後人剪開重裝，故次序略有錯落、缺漏。

現知敦煌遺書存有此類分門記數十號，其中與本號內容基本對應者約有2號，即伯2035號、斯2552號。日本《大正藏》曾據該2號錄文收入第85卷。《藏外佛教文獻》亦曾依據伯2035號發表過整理本。由於這些筆記由不同弟子分別記錄，內容難免有詳略差異，本遺書的發現為整理這一文獻提供了新的資料。

令人意外的是本遺書正面第八紙抄寫《八轉聲頌》一篇。首尾具全，有首尾題，首題下署「國大德三藏法師法成譯」。《八轉聲頌》乃用兩首偈頌論述梵文名詞的八格變化，每首五言八句，是古印度聲明學的重要著作。前此，我們僅知道法國國家圖書館及中國北京大學藏有《八轉聲頌》的敦煌遺書抄本，現知天地間尚有第三個抄本，由周紹良先生收藏。本遺書《八轉聲頌》首題、譯者署名下有「至德/周紹良/」陽文硃印一方，由此得知周先生對該《八轉聲頌》的關注，可謂「巨眼」。敦煌遺書中也存有《八聲轉頌》的藏文寫本，且有題記：「大編審堪布、譯師法成由天竺本譯出並審定」。說明法成亦將該文獻翻譯為藏文，漢、藏本所據的底本均為梵文。本文獻反映了當年敦煌地區梵、漢、藏佛教文獻的流傳，及當時對梵文、對不同語言佛教經典的翻譯與傳習，甚為可貴。又，本遺書背面有用「楞嚴彎」勾畫的科分，這在敦煌遺書中亦甚為罕見。

本遺書的價值還不僅僅在此。

若干年前，我曾經撰文提到：從東漢到北宋，中國的寫本流通期約1100年；而從東晉到五代，寫本的盛行期約為700年。遺憾的是，隨著刻本的產生，寫本的地位變化，乃至後人論古籍，言必稱「版本」，且唯以「宋版」為矜貴。寫本研究的缺失，起碼使中國700年學術文化之依託難明。

寫本研究包括寫本形態、寫本對學者治學與學術沿革之影響等諸多方面。本遺書就是我們研究寫本的極好標本。比如：

本遺書有各種硃筆圈點，可供我們研究古人如何用圈點標示文獻結構。

本遺書有大量硃筆、墨筆的修訂、行間加字、行間加行，硃筆、墨筆的塗抹，還有倒乙、校改等種種書寫符號，不但讓我們瞭解一篇寫本文獻的形成過程，而且可以由此窺見當年寺院的教學過程。

本遺書所抄的《八轉聲頌》屬於加文，這種情況在敦煌遺書中非常罕見，可謂特例，故更加值得注意。

本遺書通篇是對《瑜伽師地論》的科分，何以在文間抄寫這一《八轉聲頌》呢？考察原卷，原來此處法成正在講述「六色」中的「聲」。佛教不同派別對「聲」有不同的解說，此不具述。想必此處為法成解釋《瑜伽師地論》所主張的「十八種聲」時順便提及。該聽課弟子則全文照錄。有意思的是，本遺書對「聲」的筆記從第九紙開始，但《八轉聲頌》卻抄寫在第八紙。可能正因為如此，抄寫者在《八轉聲頌》的首題下特意標註其科分：「三雜明聲等聚之相。」而這一科分正是第九紙的第一句話。這不但為我們提供了研究古代寺院佛教教學的資訊，也為我們整理此類筆記應如何處理此種文字提供了樣例，這無疑是寫本研究的珍貴資料。

又如，本遺書背面抄寫文字94行，其中有些亦為《瑜伽師地論》卷二的分門記，大部分則屬於我所謂的「補記」。這種補記一般書寫在所補文字的背面，是對正面文字的補充。因此，整理寫本時，應把背後的補記與正面文字視為一體。但以往研究者有把它們當做雜寫甚或直接予以忽略者，當然這也是由於僅從圖版難以確認正背面文字位置的緣故，不可苛責。本遺書則為我們研究寫本的此類補記提供了直觀的樣本，識者鑒之。（2019年2月25日）

2019年6月號,No.257
2019年6月號,No.257
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《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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