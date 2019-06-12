親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

蘭嶼觀光悲歌 達悟族作家曝這個比核廢料更恐怖

香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

周紹良先生藏 《金剛經》跋

2019-06-12 08:54CANS藝術新聞

北京伍倫拍賣2019春季拍賣品
北京伍倫拍賣2019春季拍賣品
分享

文 / 方廣錩 圖 / 伍倫拍賣 提供

《金剛經》，全稱《金剛般若波羅蜜經》，是印度大乘佛教般若部重要經典。該經在中國流傳甚廣，影響極大。從東晉十六國到唐，曾由鳩摩羅什、菩提留支、真諦、玄奘、義淨等人先後五次譯為漢文，現存譯本六種，其中以姚秦鳩摩羅什譯本最為通行。

分享

本遺書為鳩摩羅什譯本，首脫尾全。現存9紙，181行，計360.3釐米。原狀未整修。另附啟功先生題字，題字裝以護首、玉池。首部經文起自「辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜」，尾全，存尾題。唐楷，「世」字有缺筆。從原件形態考察，確屬藏經洞所出敦煌遺書。為7到8世紀唐寫本。由周紹良先生收藏。

卷尾有題記兩行，作：「我願常侍佛，遂願得出家。常修淨梵行，世世度眾生。/「虛」空法戒（界）淨，我願亦如何。發願已，至「心」歸命禮佛寶。弟子范光暉共（供）養。/」與經文正文非同一人所書。

分享

卷首玉池有啟功先生鑒題：「唐人寫金剛經。啟功題耑。」題字右上鈐圓形陽文硃印，直徑0.8釐米，印文為「啟/」（反字）。題字後部鈐2枚印章：一為長方形陰文硃印，0.9×1釐米，印文為「啟功/私印/」。一為正方形陽文硃印，0.9×0.9釐米，印文為「元伯」。卷首下邊有正方形陰文硃印，1.5×1.5釐米，印文為「周/紹良/經眼/」。此外，本號附一紙箋，略殘，上書：「金剛般若波羅蜜多經一卷。/弟子范光暉供養。/此卷經文旁間有梵字音注，與眾卷不同。亦/一特色也。亦翁識。戊寅蒲節。/」下有正方形陽文硃印，1.5×1.5.釐米，印文為「李家/章/」。

分享

周紹良先生所藏此卷在行間對一些漢文詞語註有藏文（亦即附箋所謂「梵文」）。藏文的書寫規則應為從左到右橫向書寫。但因古代漢文為從上到下豎向書寫，故本號行間加註的藏文也一律豎向書寫。筆者寡聞，在3600多號敦煌遺書《金剛經》中，此種在漢文經文旁加註藏文本，唯此一見。

在歷史上，藏文化曾先後六次大規模向漢地傳播。8世紀下半葉到9世紀上半葉，敦煌曾被吐蕃統治六十餘年，為藏文化第一次向漢地傳播的重要組成部分。本號上的藏文，應為吐蕃統治時期敦煌某位兼通漢藏文字的人士，在讀誦該《金剛經》時所作的標註。

我們知道，吐蕃統治時期，敦煌著名僧人法成曾從事藏漢佛典的互譯。英國圖書館至今保存有當年他翻譯圓暉著《楞伽阿跋多羅寶經疏》所用的漢文底本，不少文字旁註藏文，以為翻譯時參考。那麼，本號《金剛經》上標註的藏文，是否也是法成或其他哪一位計劃將《金剛經》由漢譯藏前所註？還是某位藏族僧人閱讀漢文《金剛經》時所註，以供本人參考？凡此種種，頗有興味，值得深入研究。

此號《金剛經》可謂第一次漢藏文化大交流的又一見證，彌足珍貴。

（2019年2月10日 / 2019年3月31日略有修訂）

2019年6月號,No.257
2019年6月號,No.257
分享

CANS藝術新聞

《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

相關新聞

永窯驪珠 驚世絕品 明永樂青花飛鳴宿食圖大罐

2019-06-12 08:51

中國價值 還能繼續嗎

2019-06-12 08:50

5/28-9/1 上海博物館 灼爍重現：十五世紀中期景德鎮瓷器大展

2019-06-12 08:48

藝術價值 才是穩固市場價格的核心

2019-06-12 08:37

香港仕宏 遷址銅鑼灣首拍圓滿結束

2019-05-28 08:56

中華文物學會 器物聯誼會講座

2019-05-20 15:25

知名台灣玉器收藏家葉博文 於4月1日病逝

2019-05-20 15:22

香港書畫「冷」、當代藝術「熱」 將會是往後市場的常態

2019-05-20 15:15

百花齊放的春拍季和香港古玩展 即將到來！

2019-05-20 15:13

玉德謙謙 依舊草堂2019年度玉器特展

2019-04-17 15:35

台灣著名收藏家【清翫雅集】第六屆理事長許作鈿辭世 享年68歲

2019-04-17 15:11

「天民樓」藏品釋出 將蘊釀出新的一波元明青花熱

2019-04-17 15:06

大英博物館將於今年10月展出〈女史箴圖〉

2019-04-17 15:03

2019春拍以來 各家拍賣行皆傳來不錯佳績

2019-04-17 15:01

和器競賣2019春拍巡展 將於台北罐子茶書館隆重登場

2019-03-29 16:54

融匯現當代巨匠 撥動靈魂的共振

2019-03-20 10:39

紐約、日本、香港各大拍賣啟動春拍的熱鬧時節

2019-03-14 13:25

蘇富比紐約總部大改造 新空間於今年5月揭幕

2019-03-14 13:25

2019是重新定位價值的一年

2019-03-14 13:25

3/16-24 荷蘭TEFAF Maastricht博覽會 盛大開幕

2019-03-14 13:25

3/13-17 西泠拍賣將於台灣北中南各地徵集藏品

2019-03-07 17:08

整理戰場 蟄伏待機

2019-02-13 14:32

安藤湘桂 Ando Shokei 一期一會 從日本到國際

2019-02-13 14:32

通膨式衰退下 什麼藝術品會成為保值的資產？

2019-02-01 09:22

藏傳佛教造像市場 還有戲嗎？

2019-01-31 13:01

上海古董大亨 張仲英先生 誕辰120週年紀念

2019-01-24 13:09

中國嘉德2018秋季拍賣會暨25周年慶典

2019-01-17 09:06

1 / 19 - 1 / 21 意識畫廊於水墨現場 INK NOW

2019-01-17 09:06

康熙名瓷－五彩十二月花神杯

2019-01-14 13:38

2019新年伊始

2019-01-11 14:56

通膨式衰退下 什麼藝術品會成為保值的資產

2019-01-11 14:56

高山仰止—張伯駒潘素伉儷藝術文獻展 在清華大學藝術博物館開幕

2019-01-11 14:56

聲勢持續看漲的 2位女性藝術家

2019-01-02 08:49

美國知名收藏家捐贈12億台幣給紐約MoMA美術館擴建工程

2018-12-18 08:39

百年藍票宋聘號 拍賣創歷史新高

2018-12-18 08:36

蘇軾《木石圖》4.6億港元成交

2018-12-18 08:34

千文萬華 中國歷代漆器藝術展

2018-12-18 08:32

歲末，藝術不寂寞

2018-12-18 08:27
看更多

熱門文章

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:50

港人齊聲硬起來！逾百家中小企業響應「罷工」要港府修例回頭

2019-06-12 11:16

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:50

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

破解5G經濟學難題 台灣還有機會迎頭趕上

2019-06-05 16:19

半導體淡季不淡 環球晶喊旺

2019-06-05 13:51

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

別人流淚誰在笑？ 華為被封殺三星笑哈哈

2019-06-05 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top