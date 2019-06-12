周紹良先生藏 《金剛經》跋

北京伍倫拍賣2019春季拍賣品 分享 facebook

文 / 方廣錩 圖 / 伍倫拍賣 提供

《金剛經》，全稱《金剛般若波羅蜜經》，是印度大乘佛教般若部重要經典。該經在中國流傳甚廣，影響極大。從東晉十六國到唐，曾由鳩摩羅什、菩提留支、真諦、玄奘、義淨等人先後五次譯為漢文，現存譯本六種，其中以姚秦鳩摩羅什譯本最為通行。

分享 facebook

本遺書為鳩摩羅什譯本，首脫尾全。現存9紙，181行，計360.3釐米。原狀未整修。另附啟功先生題字，題字裝以護首、玉池。首部經文起自「辱波羅蜜，如來說非忍辱波羅蜜」，尾全，存尾題。唐楷，「世」字有缺筆。從原件形態考察，確屬藏經洞所出敦煌遺書。為7到8世紀唐寫本。由周紹良先生收藏。

卷尾有題記兩行，作：「我願常侍佛，遂願得出家。常修淨梵行，世世度眾生。/「虛」空法戒（界）淨，我願亦如何。發願已，至「心」歸命禮佛寶。弟子范光暉共（供）養。/」與經文正文非同一人所書。

分享 facebook

卷首玉池有啟功先生鑒題：「唐人寫金剛經。啟功題耑。」題字右上鈐圓形陽文硃印，直徑0.8釐米，印文為「啟/」（反字）。題字後部鈐2枚印章：一為長方形陰文硃印，0.9×1釐米，印文為「啟功/私印/」。一為正方形陽文硃印，0.9×0.9釐米，印文為「元伯」。卷首下邊有正方形陰文硃印，1.5×1.5釐米，印文為「周/紹良/經眼/」。此外，本號附一紙箋，略殘，上書：「金剛般若波羅蜜多經一卷。/弟子范光暉供養。/此卷經文旁間有梵字音注，與眾卷不同。亦/一特色也。亦翁識。戊寅蒲節。/」下有正方形陽文硃印，1.5×1.5.釐米，印文為「李家/章/」。

分享 facebook

周紹良先生所藏此卷在行間對一些漢文詞語註有藏文（亦即附箋所謂「梵文」）。藏文的書寫規則應為從左到右橫向書寫。但因古代漢文為從上到下豎向書寫，故本號行間加註的藏文也一律豎向書寫。筆者寡聞，在3600多號敦煌遺書《金剛經》中，此種在漢文經文旁加註藏文本，唯此一見。

在歷史上，藏文化曾先後六次大規模向漢地傳播。8世紀下半葉到9世紀上半葉，敦煌曾被吐蕃統治六十餘年，為藏文化第一次向漢地傳播的重要組成部分。本號上的藏文，應為吐蕃統治時期敦煌某位兼通漢藏文字的人士，在讀誦該《金剛經》時所作的標註。

我們知道，吐蕃統治時期，敦煌著名僧人法成曾從事藏漢佛典的互譯。英國圖書館至今保存有當年他翻譯圓暉著《楞伽阿跋多羅寶經疏》所用的漢文底本，不少文字旁註藏文，以為翻譯時參考。那麼，本號《金剛經》上標註的藏文，是否也是法成或其他哪一位計劃將《金剛經》由漢譯藏前所註？還是某位藏族僧人閱讀漢文《金剛經》時所註，以供本人參考？凡此種種，頗有興味，值得深入研究。

此號《金剛經》可謂第一次漢藏文化大交流的又一見證，彌足珍貴。

（2019年2月10日 / 2019年3月31日略有修訂）