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永窯驪珠 驚世絕品 明永樂青花飛鳴宿食圖大罐

2019-06-12 08:51CANS藝術新聞

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是次香港中漢有幸徵集到一件〈明永樂青花飛鳴宿食圖大罐〉，並於五月下旬香港中漢春拍期間，於金鐘JW萬豪酒店同期為這只永樂青花驚世絕品舉辦了【飛鳴－－明永樂青花飛鳴宿食大罐特展】，另業界頗為矚目。

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此大罐通高30公分，口徑19.6公分，造型豐碩飽滿，唇口，直頸，豐肩，收腹。肩部飾披肩如意雲頭紋開光，內飾折枝四季花卉，近足處一周仰蓮瓣紋，罐身腹部以水墨點染筆法繪通景蘆雁飛鳴宿食圖，極為罕見，遍查海內外公私庋藏，尚未有見相同造型、紋飾之永樂青花器，堪稱孤品，可謂永窯驪珠，驚世絕品。

此罐品質上乘，品相上佳，時代特徵顯著，當屬明代永樂御窯青花巔峰之作，在已知存世作品中，譽為永樂青花之王，似不為過譽。極具收藏、研究價值。此番雁落香江，以「飛鳴」為題，舉辦特展，驚鴻麗影，得以公諸業界，奇珍美品，得以聚首港島，共襄盛事，業界幸甚興甚！

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此前業界共知日本出光美術館藏有一件尺寸、紋飾相若的〈明嘉靖青花飛鳴宿食圖大罐〉（圖一），雖然通體具有明顯的仿永、宣青花風格，但業界均認為屬嘉靖御窯模仿永、宣青花風貌所創燒，而本次特展之永樂青花大罐的出現，則可以確定出光美術館藏嘉靖青花罐乃嘉靖御窯仿永樂青花飛鳴宿食圖大罐所為。由此也解決了明代御窯史上的一樁公案，並呈獻出一個嶄新的學術研究範疇和命題，其意義之重大，不言而喻。

結合其他相類器物，可知嘉靖時期御窯廠對永樂重要且存世罕見御窯器多有仿製，兩者存世均極為罕見，甚至均呈「孤品」現象，此現象的具體原因尚有待考證、研究。如2009年9月18日猶珍專場第83號拍品〈明嘉靖青花纏枝花卉海浪紋罐〉（圖二），與北京故宮博物院藏〈明永樂青花纏枝花紋罐〉（圖三）造型及紋飾相同，亦屬嘉靖朝仿永樂名品之作，兩件皆為存世罕見之作。

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本次特展之永樂青花飛鳴宿食圖大罐之紋飾當為永樂御窯上承宋元相同題材畫作之遺韻、下啟明清御窯名品之典範，其承上啟下的地位和作用顯而易見。

香港佳士得2010年12月1日封面作品〈清雍正青花花鳥圖八方扁瓶〉（圖四）及臺北故宮藏〈清乾隆銅胎畫琺瑯蘆雁圖瓶〉（圖五）、著錄於《蘇富比20周年》的〈清雍正琺瑯彩飛鳴宿食圖題詩文碗〉（圖六）與此罐紋飾題材相同，此類琺瑯作品於《清檔》中屢有記載：

據《雍正八年各作成作活計清檔》載：「據圓明園來帖內稱本月初二日，郎中海望持進畫飛鳴宿食雁法瑯鼻煙壺一對呈進，奉旨：此鼻煙壺畫得甚好，燒造得亦甚好，畫此法瑯是何人，燒造是何人，欽此。海望隨奏稱：此鼻煙壺系譚榮畫的，煉法瑯料是鄧八格，還有太監幾名、匠役幾名幫助辦理燒造等語奏聞。奉旨：賞給鄧八格銀二十兩，譚榮銀二十兩，其餘匠役人等，爾酌量每人賞給銀十兩，欽此。」

《雍正九年各作成作活計清檔》載：「四月十九日，內務府總管海望奉上諭：著將有釉、無釉白磁器上畫久安長治、蘆雁等花樣燒法琅，欽此。於五月初三日，畫得久安長治碗一件、飛鳴宿食蘆雁碗一件、……內務府總管海望呈覽，奉旨：准照樣燒法琅的，欽此。」 琺瑯彩為清代御窯之名貴品類，盡顯皇家尊貴氣象，可見此紋飾於歷代宮廷之中受追捧程度。

明代永樂宮廷畫師邊景昭之「院體」風格與本品十分相類，其畫作〈蘆雁圖〉（圖七）精微而不失於刻板，在工謹妍麗之中傳達出雍容渾樸的氣質，被譽為「當代邊鸞」。

本品主題紋飾或即以邊景昭之畫作為範本而製。通體以青花繪就，口部及頸部以弦紋裝飾，肩部飾八組如意雲頭紋，內以折枝花卉紋飾之，荷花清新，菊花柔美，玉蘭俏麗，牡丹妖嬈。近足處以仰蓮紋裝飾，如意雲頭紋及仰蓮紋皆承襲元代裝飾風格，古樸雅致，氣韻生動。腹部通體繪「飛鳴宿食」紋飾，岸渚蘆葦搖曳，交錯排布，四隻蘆雁對稱佈局，一隻展翅飛翔，遨遊於空際之中，羽翼伸張，足爪微收，伸頸俯身作顧盼之姿，似為身下地面同伴舉動所吸引，欲回歸雁群；一隻引頸高吭，神情歡愉，岸邊水波蕩漾，描繪精妙；一隻梳理羽毛，盤身而宿，蜷縮脖頸，神態怡然；一隻塘邊覓食，欠身向下，聞嗅岸邊花草清香，眼神流露好奇神色，霎為可愛。整體紋飾佈局舒朗清麗，筆意自然，一改元青花繁縟古拙之風格，在視覺上亦形成了張弛有度的藝術效果。繪畫技法及紋飾題材與中國傳統水墨畫融為一體，筆法細膩考究，畫工遒麗灑脫，別具一格的紋飾與渾厚古樸的造型相襯，愈顯朱明盛世意氣風發、銳不可當之氣勢，為明初瓷器裝飾風格之典範。

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本品繪畫方式及紋飾佈局亦與臺北故宮博物院藏〈宋人寒塘群雁圖〉（圖八）、北京故宮博物院藏〈宋人寒汀落雁圖〉等均極為相似，相同裝飾題材作品尚見有臺北故宮博物院藏〈宋緙絲芙蓉雙雁圖〉（圖九）、南京博物院藏〈元代佚名飛鳴宿食雁圖軸〉等，至清代則有銅胎畫琺瑯、剔紅、牙雕、木雕等其他材質「飛鳴宿食」題材作品問世。

明代永樂時期窯事興盛，雋品迭出，其造型、紋飾、胎釉及青花呈色皆對後世青花作品產生了深遠的影響，本品即為明初青花之集大成者。因琢器成型較難，工藝繁複，拼接難度較高，稍有不慎便有歪斜翹裂之虞，故永樂時期瓷器多為小巧精雅之雋品，極少見大尺寸琢器傳世，類本品之形制碩大者，尤為罕見。本品造型端莊沉穩，直口圓唇，豐肩鼓腹，腹下漸收，圈足矮淺，沙底細密，修胎工整，火石紅斑較為明顯，整體輪廓簡潔雅致，比例恰到好處。罐身胎體堅實，胎質細密，白地勻淨，釉若凝脂，輕輕撫之，光滑細糯，為典型永樂胎體之特徵。

器身通體以「蘇麻離青」鈷料繪製，線條粗細並用，點染恣肆磅礡，青花發色鮮豔典雅，濃淡兼施。著色深淺、紋飾效果皆絢麗鮮豔、清新明快。在線條的紋理中佈滿鈷鐵的結晶斑點，呈星狀點滴暈散，彩料濃重處則凝聚成黑青色結晶斑，深入胎骨，令畫面富於水墨畫般揮灑淋漓、蒼翠欲滴之風韻，體現了匠師紮實深厚的筆墨功底，時代特徵尤為鮮明。

雁被古人視為靈禽，素有「雁有五德」之說，仁、義、禮、智、信，五常俱備。空中遙見死雁，盡有哀鳴之意，失伴孤雁，並無侵犯，此為仁也；一失雌雄，死而不配，此為義也；依次而飛，不越前後，此為禮也；預避鷹雕，銜蘆過關，此為智也；秋南春北，不越而來，此為信也；此禽五常足備之物，豈忍害之。〈蘆雁圖〉以四隻雁分別表現－飛、鳴、宿、食四種形態。「飛」為生存的基本技能；「鳴」為情感宣洩；「宿」為休息；「食」為生命延續的基本前提。作為傳統裝飾題材，有「安居樂業」、「天下太平」之意。

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屢見歷代文人以「飛鳴宿食」為題材作詩、繪畫，如元代詩人陳樵作《蘆雁四詠--飛鳴宿食（其四）》：「飲啄殊自得，水田稻粱秋。寧因謀一飽，失卻網羅憂。」另有宋末元初詩人行端所作七言律詩：「年去年來年復年，帛書曾達茂陵前。影連薊北月橫塞，聲斷江南霜滿天。雨暗蘆花愁夜渚，露香菰米下秋田。平生千里與萬里，塵世網羅空自懸。」據《堯山堂外紀》所載：有客以〈飛鳴宿食四雁圖〉求趙子昂題詩，時翰林院諸公及端公均在趙府。諸公力請端公賦詩。端公不假思索，援筆即書此七言律詩。諸公均大稱賞，遂以此詩付客去。趙孟頫（1254-1322）亦有《題王子慶所藏大年墨雁》一詩：「鴻雁棲棲遵渚，黃蘆索索鳴秋。羨殺承平公子，筆端萬里滄洲。」鴻雁與書信亦有密切的淵源，古人以鴻雁傳書或雁足系書，來比喻音信不斷、問候平安之吉象。

御器之美，寄窯火之天成，凝工匠之心血，此件〈明永樂青花飛鳴宿食圖大罐〉，雄俊大氣，紋飾曠雅俊麗，宛若仙境，青花豔麗，意蘊無窮，驚鴻一瞥，遙引相思。

2019年6月號,No.257
2019年6月號,No.257
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《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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