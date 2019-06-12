中國價值 還能繼續嗎

最近全世界的焦點話題都圍繞在中美雙方貿易戰的對峙，當然受到中美貿易戰緊張情勢的壓縮，上月底以香港佳士得為首的香港諸家拍賣成績都不是太好，甚至可以用慘不忍睹來形容當前的市場現況。許多行家表示，如果買氣再這樣低迷下去，市場向下調整的幅度將有如跳水般的讓大家難以想像。

這次香港多個項目拍賣成交率低迷，拍賣活動過多分散了古玩博覽會人潮，明顯反映出現階段的書畫、古玩市場所碰到的困境，此困境更是中國改革開放以來所將面對的最大考驗，甚至動搖了過去中國書畫、古玩、中國當代藝術市場飆漲最根本的「中國價值」基礎。

回顧中國改革開放三十多年，中國從一個封閉的市場轉型成多元且對全世界開放的環境，中國經濟崛起所帶動的「中國價值」已深入國人心裡，並影響到全世界人對中國富豪的印象。水漲船高的中國經濟讓中國房地產大幅上漲、中國藝術品行情全面翻揚、中國上市公司股價不斷創新高，好像在中國所有的錢都來的特別容易，所有的繁榮都變得理所當然，中國經濟持續繁榮更將領導世界走向，尤其在美國金融風暴之後，中國儼然是世界新崛起的強權，第二個太陽的不可一世。

但就在中美貿易戰開打後，以美國為首的西方各國對中國的圍堵，中國經濟發展受到前所未有的壓縮；相對的，中國因為錢多的中國購買力也相對打了折扣，這點直接反映在最近的中國股市、中國房地產和中國藝術品市場的低迷，尤其在上月底剛剛結束的香港拍賣上來一個當頭棒喝。

中國藝術市場不行了嗎？

這是香港拍賣後，大家對中國藝術市場的疑慮。確實，如果中國經濟不能再持續發展，所有靠中國經濟崛起推升起來的「中國價值」將難以確保，這便是行裡的人對最近市場走弱的擔心。

如果中美貿易戰再繼續打下去，人民幣走弱將是不可避免，甚至很多資金會加速往外國轉移，而所有與人民幣相關的資產，一如房地產、藝術品的行情也都會走跌。不過，我擔心的不是中國藝術品市場的向下調整，而是過去受中國經濟推升的「中國價值」能否繼續走下去？

例如本月即將來到的北京嘉德、保利等中國龍頭拍賣公司的拍品，有許多所謂過去受中國經濟推升的「中國價值」拍品，例如動輒上千萬人民幣一幅的中國當代藝術寫實主義油畫作品，這些作品因品味侷限關係只能在中國境內流通，很難在國際市場上被接受，但過去因受中國經濟的推升，行情已來到千萬，現階段這個價值很難再被認同。同樣的，過去在近現代書畫市場受資金推升起來的二線書畫家作品行情也很難持續；甚至同一位畫家如張大千，現在能再創高價的只剩下潑彩題材作品；其他如齊白石、黃賓虹、傅抱石、李可染等大師級藝術家只有最具代表性作品才有人接手，其他作品都可能流標。過去所謂「中國價值」的近現代書畫作品，現在也走到流通性的障礙，收藏家們開始反省是否繼續接手。

「中國價值」的出路 必需得到國際的認同

個人認為，過去受中國經濟崛起所建立的「中國價值」市場已來到必須修正的必要。過去封閉且傳統思維的美術認定將被淘汰，取而代之的會是能被全世界接受，所謂「中國價值的國際化」。其實這個新價值觀已展現在今春香港蘇富比、佳士得拍賣成交上，例如近現代書畫群留洋派林風眠、關良作品市場的重新定位；西畫市場趙無極、朱德群、吳冠中作品的接手強勁，都透露出「中國價值國際化」的市場走向。

所以展望中國藝術市場的下一步，能有中國市場基礎，又能得到國際市場認同的藝術品標的，才能在未來嚴寒的市場環境下得到永續，並迎來不被淘汰的命運。