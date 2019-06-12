親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

蘭嶼觀光悲歌 達悟族作家曝這個比核廢料更恐怖

香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

中國價值 還能繼續嗎

2019-06-12 08:50CANS藝術新聞

最近全世界的焦點話題都圍繞在中美雙方貿易戰的對峙，當然受到中美貿易戰緊張情勢的壓縮，上月底以香港佳士得為首的香港諸家拍賣成績都不是太好，甚至可以用慘不忍睹來形容當前的市場現況。許多行家表示，如果買氣再這樣低迷下去，市場向下調整的幅度將有如跳水般的讓大家難以想像。

這次香港多個項目拍賣成交率低迷，拍賣活動過多分散了古玩博覽會人潮，明顯反映出現階段的書畫、古玩市場所碰到的困境，此困境更是中國改革開放以來所將面對的最大考驗，甚至動搖了過去中國書畫、古玩、中國當代藝術市場飆漲最根本的「中國價值」基礎。

回顧中國改革開放三十多年，中國從一個封閉的市場轉型成多元且對全世界開放的環境，中國經濟崛起所帶動的「中國價值」已深入國人心裡，並影響到全世界人對中國富豪的印象。水漲船高的中國經濟讓中國房地產大幅上漲、中國藝術品行情全面翻揚、中國上市公司股價不斷創新高，好像在中國所有的錢都來的特別容易，所有的繁榮都變得理所當然，中國經濟持續繁榮更將領導世界走向，尤其在美國金融風暴之後，中國儼然是世界新崛起的強權，第二個太陽的不可一世。

但就在中美貿易戰開打後，以美國為首的西方各國對中國的圍堵，中國經濟發展受到前所未有的壓縮；相對的，中國因為錢多的中國購買力也相對打了折扣，這點直接反映在最近的中國股市、中國房地產和中國藝術品市場的低迷，尤其在上月底剛剛結束的香港拍賣上來一個當頭棒喝。

中國藝術市場不行了嗎？

這是香港拍賣後，大家對中國藝術市場的疑慮。確實，如果中國經濟不能再持續發展，所有靠中國經濟崛起推升起來的「中國價值」將難以確保，這便是行裡的人對最近市場走弱的擔心。

如果中美貿易戰再繼續打下去，人民幣走弱將是不可避免，甚至很多資金會加速往外國轉移，而所有與人民幣相關的資產，一如房地產、藝術品的行情也都會走跌。不過，我擔心的不是中國藝術品市場的向下調整，而是過去受中國經濟推升的「中國價值」能否繼續走下去？

例如本月即將來到的北京嘉德、保利等中國龍頭拍賣公司的拍品，有許多所謂過去受中國經濟推升的「中國價值」拍品，例如動輒上千萬人民幣一幅的中國當代藝術寫實主義油畫作品，這些作品因品味侷限關係只能在中國境內流通，很難在國際市場上被接受，但過去因受中國經濟的推升，行情已來到千萬，現階段這個價值很難再被認同。同樣的，過去在近現代書畫市場受資金推升起來的二線書畫家作品行情也很難持續；甚至同一位畫家如張大千，現在能再創高價的只剩下潑彩題材作品；其他如齊白石、黃賓虹、傅抱石、李可染等大師級藝術家只有最具代表性作品才有人接手，其他作品都可能流標。過去所謂「中國價值」的近現代書畫作品，現在也走到流通性的障礙，收藏家們開始反省是否繼續接手。

「中國價值」的出路 必需得到國際的認同

個人認為，過去受中國經濟崛起所建立的「中國價值」市場已來到必須修正的必要。過去封閉且傳統思維的美術認定將被淘汰，取而代之的會是能被全世界接受，所謂「中國價值的國際化」。其實這個新價值觀已展現在今春香港蘇富比、佳士得拍賣成交上，例如近現代書畫群留洋派林風眠、關良作品市場的重新定位；西畫市場趙無極、朱德群、吳冠中作品的接手強勁，都透露出「中國價值國際化」的市場走向。

所以展望中國藝術市場的下一步，能有中國市場基礎，又能得到國際市場認同的藝術品標的，才能在未來嚴寒的市場環境下得到永續，並迎來不被淘汰的命運。

2019年6月號,No.257
2019年6月號,No.257
分享

CANS藝術新聞

《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

相關新聞

周紹良先生藏 《金剛經》跋

2019-06-12 08:54

永窯驪珠 驚世絕品 明永樂青花飛鳴宿食圖大罐

2019-06-12 08:51

5/28-9/1 上海博物館 灼爍重現：十五世紀中期景德鎮瓷器大展

2019-06-12 08:48

藝術價值 才是穩固市場價格的核心

2019-06-12 08:37

香港仕宏 遷址銅鑼灣首拍圓滿結束

2019-05-28 08:56

中華文物學會 器物聯誼會講座

2019-05-20 15:25

知名台灣玉器收藏家葉博文 於4月1日病逝

2019-05-20 15:22

香港書畫「冷」、當代藝術「熱」 將會是往後市場的常態

2019-05-20 15:15

百花齊放的春拍季和香港古玩展 即將到來！

2019-05-20 15:13

玉德謙謙 依舊草堂2019年度玉器特展

2019-04-17 15:35

台灣著名收藏家【清翫雅集】第六屆理事長許作鈿辭世 享年68歲

2019-04-17 15:11

「天民樓」藏品釋出 將蘊釀出新的一波元明青花熱

2019-04-17 15:06

大英博物館將於今年10月展出〈女史箴圖〉

2019-04-17 15:03

2019春拍以來 各家拍賣行皆傳來不錯佳績

2019-04-17 15:01

和器競賣2019春拍巡展 將於台北罐子茶書館隆重登場

2019-03-29 16:54

融匯現當代巨匠 撥動靈魂的共振

2019-03-20 10:39

紐約、日本、香港各大拍賣啟動春拍的熱鬧時節

2019-03-14 13:25

蘇富比紐約總部大改造 新空間於今年5月揭幕

2019-03-14 13:25

2019是重新定位價值的一年

2019-03-14 13:25

3/16-24 荷蘭TEFAF Maastricht博覽會 盛大開幕

2019-03-14 13:25

3/13-17 西泠拍賣將於台灣北中南各地徵集藏品

2019-03-07 17:08

整理戰場 蟄伏待機

2019-02-13 14:32

安藤湘桂 Ando Shokei 一期一會 從日本到國際

2019-02-13 14:32

通膨式衰退下 什麼藝術品會成為保值的資產？

2019-02-01 09:22

藏傳佛教造像市場 還有戲嗎？

2019-01-31 13:01

上海古董大亨 張仲英先生 誕辰120週年紀念

2019-01-24 13:09

中國嘉德2018秋季拍賣會暨25周年慶典

2019-01-17 09:06

1 / 19 - 1 / 21 意識畫廊於水墨現場 INK NOW

2019-01-17 09:06

康熙名瓷－五彩十二月花神杯

2019-01-14 13:38

2019新年伊始

2019-01-11 14:56

通膨式衰退下 什麼藝術品會成為保值的資產

2019-01-11 14:56

高山仰止—張伯駒潘素伉儷藝術文獻展 在清華大學藝術博物館開幕

2019-01-11 14:56

聲勢持續看漲的 2位女性藝術家

2019-01-02 08:49

美國知名收藏家捐贈12億台幣給紐約MoMA美術館擴建工程

2018-12-18 08:39

百年藍票宋聘號 拍賣創歷史新高

2018-12-18 08:36

蘇軾《木石圖》4.6億港元成交

2018-12-18 08:34

千文萬華 中國歷代漆器藝術展

2018-12-18 08:32

歲末，藝術不寂寞

2018-12-18 08:27
看更多

熱門文章

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

為何有些人總是愛遲到？心理學家稱是一種大腦缺陷

2019-06-11 14:10

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:50

港人齊聲硬起來！逾百家中小企業響應「罷工」要港府修例回頭

2019-06-12 11:16

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:50

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

破解5G經濟學難題 台灣還有機會迎頭趕上

2019-06-05 16:19

半導體淡季不淡 環球晶喊旺

2019-06-05 13:51

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

別人流淚誰在笑？ 華為被封殺三星笑哈哈

2019-06-05 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top