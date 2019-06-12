5/28-9/1 上海博物館 灼爍重現：十五世紀中期景德鎮瓷器大展

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5月28日，【灼爍重現：十五世紀中期景德鎮瓷器大展】於上海博物館正式拉開帷幕，展期將持續到9月1日。

此次大展彙集了國內外28家機構收藏和出土的280餘件器物，全面揭開長期籠罩在「空白期」瓷器上的神秘面紗，重現此一時期瓷業的發展面貌。所謂瓷器發展史的空白期，即明代正統、景泰、天順三朝（1436—1464），此時經歷了兩次兄弟間的帝位更替和政局動盪。在官方瓷器燒造方面，與輝煌的宣德（1426—1435）及成化（1465—1487）相比，此三朝29年中的景德鎮瓷器製作情況不甚明瞭，也不清楚哪些傳世器物是屬於這一時期製作的。

明正統至天順（1436-1464） 青花獅球紋大盤 高6.8公分 口徑38.6公分 上海博物館藏 分享 facebook

主要是由於官瓷產品不書款識、人們對官方文獻的認識不足、重要民窯產品也缺乏相應的斷代依據。大約三、四十年前，學界開始關注並研究這一時期相關器物歷史，考古更是取得了重大的進展。

明正統至天順（1436-1464） 青花紅彩海水瑞獸紋碗 高9.6公分 口徑16.4公分 上海博物館藏 分享 facebook

本展由上海博物館與景德鎮市陶瓷考古研究所聯合舉辦，以上博館藏和大量考古發掘為主，並向北京故宮及海內外共26家博物館和收藏機構借展。

其中除了正統到天順的皇家官瓷外，還有與分封藩王相關的產品和民窯瓷器。從品種和品質看，很多產品並不遜於宣德、成化朝的瓷器。