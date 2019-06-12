藝術價值 才是穩固市場價格的核心

翟健民先生說：收藏的路很長，能在目前艱鉅的金融環境下生存是一種淘洗，可能還要一、二年市場才會全面回升，能夠熬過這段困難期的人，往後一定會順風順水的。翟太劉惠芳更表示：很多古董商反應中國古玩愈來愈難找，那就轉個彎拓展其他國家的古玩市場吧！比如這一屆展會便有來自日本民藝特展的展位提供藏家另一種選擇，這就是新的嘗試。

在這次五月底香港春拍期間，採訪了國際古玩展創辦人翟健民、劉惠芳夫婦及其兒子「翟氏投資執行董事」翟凱東。除暢談香港古玩博覽會創辦以來艱辛努力外，三位亦分享了關於目前經濟低迷對古玩市場的影響。翟健民先生說：收藏的路很長，能在目前艱鉅的金融環境下生存是一種淘洗，可能還要一、二年市場才會全面回升，能夠熬過這段困難期的人，往後一定會順風順水的。翟太劉惠芳更表示：很多古董商反應中國古玩愈來愈難找，那就轉個彎拓展其他國家的古玩市場吧！比如這一屆展會便有來自日本民藝特展的展位提供藏家另一種選擇，這就是新的嘗試。翟凱東則總結說：並不是說景氣差，古玩市場就不行了！其實目前古玩市場的資金還是充裕的，只是藏家普遍保守了，唯獨稀缺性相對高的藝術品，現在才會下手購藏。

總體而言，翟氏一家面對當前困境還是抱著積極樂觀的態度，但令我動容的是，像這樣能夠觀察大環境、針貶時事的人並不多，尤其難能可貴的是，還在於他們想為古玩市場盡一分心力的企圖。誠如翟太劉惠芳所言：博覽會不光是做生意，市場越是低迷的時候，教育推廣越顯得重要。

談論收藏對社會的影響力，本期有一篇介紹美國收藏家歐雲伉儷的特別報導。據統計，歐雲夫婦生平光是贈予哥倫比亞大學、紐約長老會醫院、大都會博物館這三間機構的總金額，便超過10億美元，而這筆粗估的金額還不包含他們多次捐給博物館的大批藏品！本期特別報導將帶領讀者回顧這對被譽為紐約市最慷慨的慈善家夫婦，如何從無到有、建立財富及收藏，最後再回饋社會的故事；文末並精選刊載其玉器收藏，以及今春紐約佳士得「歐雲伉儷專拍」重點成交的玉器拍品。

同樣對紐約大都會博物館有著卓越貢獻的方聞博士，於2018年10月3日逝世，享年88歲。紐約大都會博物館特別在已開幕近2年的【溪山無盡】重要書畫展現場，另外置入感念方聞的文字及展覽，以緬懷方聞對大都會博物館的貢獻。

為紀念新任日本天皇上位，東京國立博物館將於今年10月14日至11月24日推出【正倉院的世界】特別展，以正倉院寶物爲核心，聚焦飛鳥（592-710）、奈良（710-794）等富含國際文化交流的年代作品，本展亦將同步呈現法隆寺獻納寶物，絕對是觀眾一窺二大日本宮廷收藏齊聚一堂的罕見機會，本期亦有展覽介紹內容。