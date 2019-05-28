香港仕宏 遷址銅鑼灣首拍圓滿結束

分享 facebook

新址落成開幕典禮暨慈善拍賣

為仕宏的下⼀個⾥程碑立下新起點

左起：馬介欽、董吳玲玲、柯君恒、何作如、梁志祥、周子、高永文、白水清、蔡智平、周厚立、葉榮枝 分享 facebook

新「茶王」宋聘再刷新紀錄 分享 facebook

陳年普洱茶的收藏和投資價值，越來愈受到市場的矚⽬。在仕宏於5⽉25⽇在香港銅鑼灣皇室堡全新茶文化空間舉⾏的2019春季拍賣會中，有接近320件珍品，包括古董級普洱茶、茶香⽟、補品珍釀及茅臺四⼤⾨類，繼去年春拍再創輝煌佳績，成交總額達⼀億港元。

據香港仕宏創辦⼈兼總裁周⼦表⽰：仕宏春拍今天完滿結束，獲得佳績，蒙受到兩岸三地以⾄全球收藏家的關注，各款珍稀茶品炙⼿可熱，其中⼀筒百年茶皇宋聘號刷新拍賣成交記錄，令普洱茶版塊成為市場的風向標！ 今天亦是《仕宏文化中⼼》和《仕宏茶軒》的隆重開幕，標誌著為仕宏邁向⼀個重要的⾥程碑，亦堅定了我們在茶文化未來發展的信⼼！

非凡茶品 共襄善舉

仕宏為是次2019春季拍賣會的第⼀項拍品進⾏了慈善拍賣，把Lot 101 八⼗年代末 88青餅的成交價連傭⾦全數，合共1,641,000港元，全數分別捐贈予《⼤⼝環根德公爵夫⼈兒童醫院》、《香港善德基⾦會》以及《香港茶文化院》，⽤於資助有需要及困難群體，以及回饋茶文化的推動。慈善拍賣環節反應熱烈，感謝善⼼⼈翁踴躍競投，為拍賣會的開場掀起⾼潮！

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

Lot 101 八⼗年代末 88 青餅

數量：兩筒加⼀片( 共15 片)

總重量：約5118g

倉儲：純乾倉

成交價：HKD1,641,000

仕宏文化中⼼及仕宏茶軒 隆重開幕

今年，仕宏進駐銅鑼灣核⼼商業購物區，在這個交通⽅便、近萬尺的新空間，集合辦公、展覽、拍賣多重功能於⼀⾝，除春秋⼆拍外，還將舉⾏各式茶會雅集、茶文化展覽。5⽉25⽇，仕宏文化中⼼及仕宏茶軒正式成立，在新址落成開幕典禮中，榮幸邀請到前香港食物及衛⽣局局⻑⾼永文先⽣、全國政協委員及多位資深茶⼈擔任開幕典的剪綵嘉賓，⼀同⾒證這令⼈歡喜的時刻。

分享 facebook

分享 facebook

重點成交拍品

新「茶王」藍標宋聘 再刷新記錄

宋聘是號級普洱茶存世中的極品，有「茶王」之美譽。今次在仕宏春拍中打破以往的拍賣成交記錄，成績再創⾼峰！Lot 128 ⼀筒的百年 宋聘號‧藍標在萬眾矚⽬下，以港元15,605,000成交，拔得頭籌！⽽Lot 129 ⼀片的百年 宋聘號‧藍標亦以⾼價港元1,658,000成交！

分享 facebook

Lot 128 百年 宋聘號. 藍標

數量：⼀筒七片

總重量：約2320g

倉儲：乾倉, 完美

成交價：HKD15,605,000

分享 facebook

Lot 129 百年 宋聘號 • 藍標

數量：⼀片

總重量：約323g

倉儲：乾倉

成交價：HKD1,658,000

50年代紅印引領風潮

五⼗年代的經典印級茶成績相當亮眼，多件拍品均以⾼於最⾼估價成交。其中Lot 160的五⼗年代 ⼤字紅印青餅以港元6,405,000成交；Lot 158的五⼗年代 ⾦⼭樓舊藏 無紙紅印即以港元3,530,000成交。另外Lot 161的五⼗年代 甲級藍印青餅以港元3,179,000的⾼價成交，⽽Lot 123 五⼗年代 紅印青餅 ⼀點紅版則以港元1, 248,500成交。

分享 facebook

Lot 160 五⼗年代 ⼤字紅印青餅

數量：⼀筒七片

總重量：約2323g

倉儲：較乾倉

成交價：HKD6,405,000

分享 facebook

Lot 158 五⼗年代 ⾦⼭樓舊藏 無紙紅印

數量：⼀筒七片

總重量：約2228g

倉儲：乾倉

成交價：HKD3,530,000

分享 facebook

Lot 161的五⼗年代 甲級藍印青餅

數量：⼀筒七片

總重量：約2327g

倉儲：良好

成交價：HKD3,179,000

分享 facebook

Lot 123 五⼗年代 紅印青餅 ⼀點紅版

數量：⼀片

總重量：約330g

倉儲：良好

成交價：HKD1,248,500

薄紙8582成交價比上年秋拍⾼達近20%

8582是八⼗年代七⼦餅中，最具代表性的茶品之⼀。茶質出⾊，餅麵條索肥壯，鬆緊適中。是次6筒純乾倉薄紙8582青餅的成績再創新⾼，成交價比上年秋拍⾼達近20%，以港元7,095,000成交。

分享 facebook

Lot 149 八⼗年代 純乾倉薄紙8582 青餅

數量：六筒( 共42 片)

總重量：約2491g, 2569g, 2504g,

2506g, 2530g, 2519g

倉儲：純乾倉

成交價：HKD7,095,000

分享 facebook

Lot 162 解放前後 普洱青⽑茶

編號：91126

數量：⼀袋

總重量：約淨重28kg

成交價：HKD1,892,000

分享 facebook

Lot 130百年 同興號·本記向質卿

數量：兩筒加⼀片( 共15 片)

總重量：約5118g

倉儲：純乾倉

成交價：HKD1,424,000

分享 facebook

Lot 102 96 紫⼤益

數量：三筒( 共21 片)

總重量：約2500g, 2440g, 2462g

倉儲：純乾倉

成交價：HKD1,047,200

*所有成交價均含傭⾦

拍賣氣氛相當熾熱

分享 facebook

分享 facebook

預展現場熱鬧非常

分享 facebook

分享 facebook

百⼈茶會 - 以茶會友品 茗論茶

開幕典禮前⼀天，仕宏在新址舉辦了⼀場開幕紀念茶會，邀請到兩岸三地的資深茶⼈，包括世界茶文化協會名譽會⻑、中國頂級普洱茶搜藏家何作如；上海世博會「茶仙⼦」、中國茶文化推廣⼤使鮑麗麗；及香港茶文化院院⻑葉榮枝精彩論茶，穿梳茶葉的歷史、文明，及茶葉的欣賞價值。現場有超過120位茶愛⼈之⼈，包括社會名⼈和多位資深教授，在享受品茗的同時，聽著⼀場精彩的演講！

分享 facebook

新址集多重功能於⼀⾝

位於香港銅鑼灣核⼼商業購物區的仕宏新址，集多項功能於⼀⾝，其中以推廣茶文化為⽬標，成立了《仕宏文化中⼼》和《仕宏茶軒》。

《仕宏文化中⼼》之成立為構建⼀個文化平臺，尤其藉此推動和普及中華茶藝文化，提升社會⼤眾對茶文化精神的關注。 透過位於銅鑼灣皇室堡近萬尺的多功能空間，集茶軒及藝術展覽館於⼀⾝的茶文化基地，定期舉辦展覽、講座、品鑒等活動，展現茶文化的魅⼒。

環抱維港兩岸，《仕宏茶軒》在銅鑼灣皇室堡設置富有中國特⾊、優雅盎然的品茶空間，好讓各界愛茶⼈⼠選購各式茶品，與三五知⼰在此暢敘幽情、品茗交流。 除秉持以茶會友，亦提供⼀個寄售及買賣的空間，讓⼤眾市⺠把珍藏公諸同好，同時隨意選購⼼頭所好。

分享 facebook

分享 facebook