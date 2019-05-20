中華文物學會 器物聯誼會講座

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廣東省博物館策展人 牛曉琰

談【夢回大唐—盛唐藝術與生活展】

中華文物學會為促進學術研究風氣、加強兩岸文藝交流，此次器物聯誼會特別邀請廣東省博物館館員牛曉琰，就其策劃之【夢回大唐—盛唐藝術與生活展】，於台北鴻禧美術館進行專題講座。牛曉琰表示，廣東省博物館為紀念唐代建立至今1400周年，於2018年推出【夢回大唐】特展，以考古發掘成果為基礎，圍繞盛唐時期的風俗生活、文人雅事、社會制度等方面，分「風」、「雅」、「頌」三個篇章，展出唐女史上官婉兒、宦官高力士、讓皇帝李憲、宗室女李倕、丞相韓休、張九齡等人的相關文物163件（套），其中囊括多件來自陝西省考古研究院、洛陽博物館、西安博物院等機構出借之重要館藏，而且在策展過程中，還得到陝西省考古研究院王小蒙研究員、劉呆運研究員、李明研究員三位專家的悉心指導，讓她非常感謝。

唐代（618-907）是中國古代社會的黃金時代，結束了數百年的分裂和內戰，在隋代一統天下的基礎上，唐朝建立後的一百多年間，先後出現了貞觀之治、開元之治兩個治世，成為當時世界上經濟最發達、國力最強盛、對外交流最頻繁的泱泱大國。其文物之美、樂舞之盛、文化之多元、制度之新變，是前代所無法比擬的。這些載於史冊的溢美之詞也得到考古資料的證實：精美華麗的襦裙勾勒唐代女子曼妙的身姿；瑰麗精巧的銅鏡折射盛唐自信的風采；馬背上的藝術與生活展現他們的匠心與豪邁；茶氣、酒香浸潤著文人雅士的詩情畫意；風格多變的樂舞是萬邦來朝的包容；文治天下的玄宗再創開元盛世。牛曉琰在本次講座中透過多個展品實例，說明了唐代開放包容、昂揚進取、富含人文精神的時代氛圍，「例如，出土於陝西省竇皦墓的〈玉梁金框寶鈿真珠裝蹀躞帶〉，是唐制三品官服所用的金玉帶，此類蹀躞帶本為胡人腰帶之形制，然而唐代宮廷卻取之用於高階官服，足見唐代兼容並蓄、不以中原自傲、多元平等的一面。」

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唐三彩作為唐代盛行的一種釉陶，亦常見於墓葬出土文物，是幫助現代人了解唐代生活風貌、時尚娛樂的重要途徑。牛曉琰以三種不同風格的女俑為例，「初唐的女俑一般較為清瘦，可看出仍受南北朝審美影響；到了武則天時期，女性社會地位提升，經常出現各式社交場合，包括馬球運動，因此女俑形象多以健美為主；而我們一般認為最具唐朝代表性的豐滿仕女俑，則是來自唐玄宗時期，由於楊貴妃受寵，社會對於女性審美隨之改變，以豐腴為美。」為了幫助各位更好地鑑賞陶俑，牛曉琰特別詳細解說唐三彩工藝，「唐三彩俑的製作與器皿類差異很大，是以雕塑工藝為基礎，藝術性的呈現更為充分。工序包括雕塑製模、翻模成範、合範成形、開臉彩繪，其中第一道製模和最後一道開臉是最關鍵的兩個步驟。在唐三彩作坊中，好的模子都是長期使用的，甚至會成為工匠的傳世品。而開臉作為最後的畫龍點睛之筆，主要是為了防止燒製時因釉的流動而模糊眉眼，所以才會在燒成後再進行描畫和施彩，所有毛髮都需一根根地描出，人物表情生動，男俑鬍鬚、女俑面妝皆很寫實，人物和動物的神態都在工匠的筆畫之間。」牛曉琰進一步介紹了幾個可能是當時工匠製作典型唐三彩「白色點斑、流動彩釉」效果的手法，如失蠟法、類似夾纈鏤空法等複雜工藝，而牛曉琰則是認同大重熏子所提出的「白釉及彩釉熔點相異」一說。

從文物看繁榮昌盛的唐朝盛世

牛曉琰於講座中介紹多件展品及相關文物的精彩故事，「看這組〈彩繪陶馬與馴馬俑〉馴馬師與舞馬的姿勢，可以推斷原先是裝飾有華麗繩線與銅釦的陪葬精品，所以我們現在看到愈是樸素的陶俑，在當時說不定就是最精巧的作品。另一件〈鎏金舞馬銜杯紋銀壺〉呈現一匹下跪的舞馬，口銜酒杯向皇帝敬酒，可遙想當年玄宗酷愛觀賞舞馬的場景。〈李邕墓打馬球壁畫〉記錄了唐人熱愛馬球運動、且技術不輸遊牧民族的歷史。」另一件不得不提的壁畫作品還有〈韓休墓壁畫樂舞圖〉，此樂舞圖分為胡人樂舞團和漢人樂舞團，有的奏樂、有的跳舞，人物形象生動逼真。在男女樂團中間繪有一棵椰棗樹，於西北壁畫中相當罕見。此作不僅僅是演繹了唐人愛樂舞，更重要的是傳達了當時講求平等多元的精神，從漢人與胡人同室演奏音樂，男女對跳胡旋舞，便可看到唐代對於民族與性別的開放包容性。據了解，此作是目前出土最大尺幅且最完整的唐代樂舞圖，牛曉琰亦分享了發掘韓休墓的有趣軼事：韓休墓的出土線索其實來自於一名盜墓賊楊彬，他曾主謀犯下唐貞順皇后（武惠妃）敬陵石槨案，該案在2006年破獲之後，專家從該犯罪集團的硬碟裡亦發現了多張並非來自武惠妃墓的精美唐代壁畫照片，警方要求楊彬前去指認盜墓位址，然而楊彬卻拖了8年才首肯，韓休墓終於在2014年重見天日。遭到嚴重盜擾的韓休墓，最令人感動的是仍保有完整的壁畫，且清晰精美，繪畫技法嫺熟，水準高超，題材罕見。

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牛曉琰並提及，音樂可以喚起情感，激發想像，是一種超越時空的人類共通語言。比如一部好的電影作品，其配樂佔有絕對重要的地位。她相信，當一個文物展覽輔以當年的流行音樂，必能帶給觀眾有如欣賞電影時、心情隨配樂起伏的效果，觀眾便可以對文物有更深刻的感性認知，一起「夢回大唐」。展覽結合文物展示，綜合運用了十數首音樂曲目，有的是根據出土曲譜所做的破譯恢復（敦煌古樂），有的是流傳千年的世界人類非物質文化遺產（西安鼓樂），還有的是根據現今的地方音樂結合唐代文獻做的音樂復原（龜茲遺韻）。在廣東省博物館的展出現場，許多文物旁邊會呈現出敦煌古樂、西安鼓樂、龜茲樂、梵唄、琴歌等二維碼圖片供掃描，讓觀眾在古樂聲中觀賞古物，遙想那千年前的人文盛世。