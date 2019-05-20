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知名台灣玉器收藏家葉博文 於4月1日病逝

2019-05-20 15:22CANS藝術新聞

瑞記珠寶葉博文先生
瑞記珠寶葉博文先生
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台灣知名玉器收藏家－瑞記珠寶葉博文先生，4月1日清晨因猛爆性肝炎併發器官衰竭病逝於台大醫院，享壽72歲。葉博文於八〇年代初，活躍於藝術品拍賣市場，以收藏明清玉器聞名，其收藏曾在海內外諸多博物館巡迴展出，為宣揚中國玉器之美做出貢獻。性情中人的他有諸多面向，曾任二二八紀念館館長，也是著名的社運人士。本刊特撰文紀念這位特立獨行，藝術圈所熟悉的老頑童。

1990年台北歷史博物館舉辦了葉博文收藏的「清代玉雕藝術展」，此展緣起於一件只送不賣的清代〈翠玉筆洗〉。這是他第一件藏品所以捨不得賣，當初為了嚇退客人，說明筆洗只送不賣，但先決條件是要一筆為數不小的金額，但這筆錢會全數用於贊助其做一件有意義的事。此次展覽展出時蔚為風尚，造成極大的轟動與迴響。當時的南非大使陸以正先生非常驚豔於這批收藏，在他的穿針引線下，這批展品遠渡重洋，在1990-1994年五年內周遊列國做巡迴展，分別在南非、比利時、德國、瑞典、法國、奧地利六個國家，南非開普敦歷史文化博物館、開普敦托利亞礦物博物館、比利時皇家博物館、慕尼黑礦物博物館、瑞典東方博物館、巴黎國立自然歷史博物館、維也納人文博物館等七家國立博物館展出，葉博文伉儷也隨著玉器的國際巡迴展覽，成功地向世界展示了中華文化藝術之美，進而推動國民外交。《清代玉雕藝術》展覽圖錄除中文版外，也另外發行了英文版與義大利文版，成為全球玉器愛好者重要工具書。

葉博文收藏以明清玉器為主，而其中最為特殊的是一般俗稱「痕都斯坦」的伊斯蘭玉器。台北故宮與嘉義故宮南院所舉辦的兩次大型痕都斯坦玉器展中，也都能看的到他的身影。2007年台北故宮「國色天香」伊斯蘭玉器特展，為補強館藏不足部分，時任處長的鄧淑蘋教授向葉博文商借藏品，而展覽結束後，葉博文直接將借展藏品捐贈給台北故宮，成為一時佳話。嘉義故宮南院設有伊斯蘭玉器專室，開幕時也特別邀請葉博文為捐贈貴賓，表彰他對推動文化藝術的無私貢獻。他曾說：「我對故宮永遠心存感激，因為我的人生，知識與事業財富，都與年輕時常去故宮看藝術品有關」。葉博文對拍賣業界亦有很大的貢獻，2003年以嚴謹的研究考證論述《清乾隆 御製白玉雕「羲之愛鵝」圖描金御題「快雪時晴帖」插屏》，一舉創造當時玉器拍賣世界紀錄，也引領拍賣業界開始重視學術權威撰文研究與千禧年後百花齊放之宮廷御製器風潮。

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近幾年健康亮起紅燈，葉博文將藝術品事業交與其子葉至正後，大多數時間在陽明山上靜養，在得知病況不樂觀後，隨即交代遺囑：「三天後即火化，不設靈堂不辦告別追思會。」並於離世後隨即捐出眼角膜，遺愛人間。

葉氏把握到1945年台灣終戰後，從鄉村到城市化進而國際化的大浪潮，並以精準的眼光從珠寶事業出發延伸到更具文化的古董藝術品，他的成功就宛如台灣經濟成長的縮影。七分俠氣、三身商氣，還有一分孩子氣的葉博文，為人颯爽、輕財仗義；關懷社會，積極參與社會公義運動。生命的價值貴在對世界影響、貢獻與自我實現。

「瀟灑走一回」正是「俠商」葉博文72年精采生命的最佳詮釋。

2019年5月號,No.256
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《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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