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香港書畫「冷」、當代藝術「熱」 將會是往後市場的常態

2019-05-20 15:15CANS藝術新聞

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已於4月初結束的香港蘇富比2019年春季拍賣總成交額高達37.8億港元，是為歷來第二高，僅次2013年蘇富比40周年拍賣，在40週年大拍上文物骨董、書畫的成交讓人驚豔。不過這回拍賣卻出現骨董書畫市場「冷」、當代藝術「熱」的市場現象。

數據會說話

現代及當代藝術共7場拍賣，成交額高達 18.2億港元，整體成交率高達89%，共4件億元拍品誕生。「現代藝術板塊」晚拍及日拍總成交額高達8億5100萬港元；「當代藝術板塊」晚拍及日拍總成交額達8億200萬港元。

中國骨董拍賣整體成交疲弱。中國藝術珍品專場137件拍品，成交率只有48%；另外瓷器專拍【聚菁琳瑯 - 顯赫私人御瓷珍藏】成交率50%，成交總3億1625萬港元，不幸的聚菁琳瑯專場封面都流拍了。宮廷專場【御苑寶蘊 - 私人珍藏宮廷清翫】成交率57%，成交總額2億6895萬港元。還好天民樓藏明清瓷器18件精選全數拍出，總成交額 1億9300萬港元。

中國書畫拍賣成績不甚理想。近現代全場總成交額 4億8800萬港元。亮點是全場以 1億6300萬港元成交張大千寫贈張學良親屬潑彩巨制〈伊吾閭瑞雪圖〉。中國古代書畫，成交額 1億1680萬港元。亮點則是四幀明清佳作逾千萬成交。

再從蘇富比六件過億成交拍品來看：張大千〈伊吾閭瑞雪圖〉1.63億港元成交；吳冠中〈荷花（一）〉成交價 1.3億港元；趙無極〈無題 1958）成交價 1.16億港元；趙無極〈15.02.65〉成交價 1.02億港元；KAWS〈THE KAWS ALBUM〉成交價 1.16億港元；88.22卡拉D色無瑕Type IIa橢圓形巨鑽成交價 1.08億港元。

一件書畫、四件油畫、一件珠寶，沒有過億的骨董上榜，這便是香港蘇富比春季骨董書畫市場「冷」、當代藝術「熱」的市場偏向。再來中國古代書畫成交額僅 1億1680萬港元，一件過億張大千、趙無極作品的成交，就是整場中國古代書畫成交總額；還有成交率不及六成的骨董拍賣，再再都顯現出香港骨董和書畫拍賣成交的尷尬。

為何會出現骨董書畫「冷」、當代藝術「熱」的市場現象？

首先蘇富比是一家西方的國際拍賣公司，倫敦、紐約、香港都是全球拍賣運行的三個據點。對於香港作為亞洲營運中心的運行，他們所考量的「亞洲藝術」定位，應該會比只做「中國藝術」要積極許多；畢竟這個西方國際拍賣公司戰略，還有將西方藝術大師作品推薦給亞洲的買家的任務，這便是香港蘇富比春季拍賣所呈現的數據結果。

再者每年四月初香港 Art Basel巴塞爾博覽會已運行多年，西方知名畫廊也一家家的落戶香港，這讓香港藝術市場出現「脫中入西」的氣氛，這與過去大家所熟悉的只做中國藝術品拍賣的香港已有所不同。拍後香港蘇富比公佈一份資料，春季拍賣新客戶成長了20%，「NIGOLDENEYE® Vol. 1」專場，近50%買家都為40歲以下，如此可明顯感受香港拍賣「脫中入西」的市場趨勢。

還有骨董書畫市場受限於真偽鑑定，新進藏家要跨過這個門檻相當不易，得有一定的社會歷練與耐心，才能成就這方面的收藏。甚至許多骨董書畫的老藏家，基於對傳統骨董書畫市場勾拐倒騙習性，並不鼓勵第二代進入這個市場，骨董書畫市場在缺乏新生代的介入下，市場逐漸痿縮已是事實。

這也難怪香港蘇富比行政總裁程壽康面對當今市場現況表示：希望中國藝術品能與西方藝術品一樣，受全球各地收藏家追捧。因為這幾年在中國骨董書畫的場子上，已見不到太多西方藏家及行家的身影，這也是今春中國骨董書畫市場低迷的原因。程壽康察覺到中國骨董書畫市場發展的危機，喊出只有全球追捧中國藝術品，中國藝術品才能有一番榮景。但如何做？怎麼做？才能讓中國骨董書畫市場又回復到往年的蓬勃朝氣，這便有待行業裡的所有人共同謀劃努力；畢竟這是中國骨董書畫市場的未來，只有把餅做大，這個市場才有未來。

2019年5月號,No.256
2019年5月號,No.256
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《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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