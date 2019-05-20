百花齊放的春拍季和香港古玩展 即將到來！

去年12月，佳士得正式宣布龐智鋒（Francis Belin）出任亞洲區總裁，原總裁魏蔚（Rebecca Wei）則轉任亞洲區主席一職，引發藝術拍賣圈熱議：龐智鋒是誰？畢業自法國ESSEC高等商學院、德國曼海姆大學，企業管理出身的龐智鋒，2016年加入佳士得，擔任亞洲及世界藝術部環球董事總經理。雖是一位藝術「新人」，但是龐智鋒在亞洲地區的經歷豐富，十餘年來在施華洛世奇、積家、麥肯錫等單位擔任領導職，主要針對亞洲市場及品牌發展擬定全球性策略。本期「精采人物」專訪龐智鋒，分享他上任後的首要任務、對市場趨勢的觀察，以及整合亞洲藝術品拍賣的策略。

古玩界年度盛事－國際古玩展，將再度於五月在香港會議展覽中心登場。主辦方翟氏投資執行董事翟凱東表示：「其實參展商普遍透露出貨源難找的困擾，所以大家很早便開始預留東西，就為了帶來國際古玩展展出。這代表著，即便大環境艱難，我們展會還是吸引不少新展商願意加入、往年展商再次參展支持，證明了國際古玩展提供的國際性平台，成功營造了很好的買氣！」今年同樣匯聚約70間來自世界各地的參展商，展品囊括中西古玩，展會並精心策劃二檔特展：【閑事與雅器－泰華古軒藏古代琉璃珍品】及【美感與信仰：民藝及日本藝術精粹】。本期有專輯報導。

本期亦有二篇日本展覽介紹。今春日本收藏界，最為人津津樂道的莫過於美秀美術館、靜嘉堂文庫美術館、奈良國立博物館，分別展出大德寺、靜嘉堂、藤田美術館藏的曜變天目盞。這三件是全世界僅有的宋曜變天目傳世品，極少公開亮相，且此次三館展期有一個月的重疊期，觀眾可以安排旅程一次盡覽。其中，奈良國立博物館推出的【國寶的殿堂—藤田美術館展】，連同曜變天目茶碗在內，藤田館藏的9件國寶全數展出，更從該館的二千餘件藏品之中，精選呈現了茶道具、水墨畫、書法、能樂裝束、繪卷、佛像、佛教繪畫、佛經、考古資料等共128件日本及中國藝術品。除了藤田館藏這樣的重量級展覽，本期還有另一篇來自大阪市立東洋陶瓷美術館的展覽報導，今年4月剛推出的特展【文房四寶－追求清靜安閑的時光】，主要展示來自日本私人收藏的中國文房用具，以約150件明代至清代的作品，分筆、墨、硯、紙、印及其他文房用具等六大單元，帶領觀眾來到中國文人的文房四寶世界。

五、六月的春拍季節又到了！本期拍賣焦點有來自香港的東京中央拍賣、華藝國際拍賣，還有北京的保利、嘉德、誠軒、古天一等重點拍品報導，就讓我們開心迎接百花齊放的春拍藝術季節。