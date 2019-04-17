玉德謙謙 依舊草堂2019年度玉器特展

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迎接新的「諸事大吉」年度，依舊草堂特別推出「玉德謙謙…依舊草堂2019年度玉器特展」，箇中多件系列主題重量級展品，購自拍賣會場，名品紛呈，足以媲美博物館級檔次玉器藏品。本次依舊草堂展品，可以分為考古墓葬、肖生玉雕、歷史典故、宮廷雅玩、宗教造像、吉祥飾件等系列主題。

史前圖騰玉雕動物 宮廷宗教神聖珍品

考古墓葬主題展品的「紅山玉鷹」（圖一）、「紅山豬龍」、商代「玉神人」、以及良渚文化「神人紋琮形玉」，闡釋先民“神人以和”祖靈祭祀觀念之外，兼具「形態學分析」（morphometric approach）上多種神秘的「人獸合體主題」（zoomorphic motif）造型。遼西紅山文化出土文物包括大批供祭祀用途陶器和玉器配飾。依舊草堂展品「紅山玉鷹」，當和此類墓葬出土主人的隨葬玉器密切相關。紅山泥塑女神，大鼻大耳，近似寫實，更帶誇張，給予人們既是敬畏，復又親切的感覺，與依舊草堂商代「玉神人」展品的神像圖騰美學組合，如出一轍。長江下游的良渚文化出土玉器，大多鐫刻精細的神人獸面紋原始圖騰，而展品「神人紋琮形玉」其上的紋飾為此種圖騰的簡化形式，此良渚文化玉器的原始擁有者，可能是頭戴玉飾冠冕的巫師，當時的巫師可以用祭祀玉器，上通天庭感應，憑藉祖神的威靈，強化氏族的俗世統治權勢力量。

令人大開眼界的肖生玉雕主題展品之一「漢代白玉辟邪」（圖二），圓雕立件，誇張動態，自頭部至尾巴全身體態，呈現橫向「S」形扭曲動作，面部形象，微往左傾，怒目圓睜，張口怒吼，前側兩足，蹲踞姿勢，後方雙足，一前一後，背上雙翼，蓄勢待發；四川雅安縣後漢高頤墓，墓前石獸，雕刻簡樸，姿態豪壯，軀體壯碩，四腳著地，胸前兩側，刻翅膀形，作飛獸狀，和本件白玉辟邪同為藝術傑作。此外白玉辟邪身軀復又鐫刻漢代玉作中兩類最具特色技法之一的“游絲毛雕”（另類特色技法雕琢為“漢八刀”，如展品之一的「漢代青白玉握豬一對」），傳遞無限的視覺美學張力，絕不亞於九○年代大英博物館展示的漢代玉辟邪（刊載於Jessica Rawson《Chinese Jade from the Neolithic to the Qing》PL 43, 44, 1995, London：British Museum Press ）。若將2019年美國紐約蘇富比3月19日盧芹齋和史蒂芬‧琼肯三世舊藏的漢代玉瑞獸（Lot 134, 740000），或者西雅圖藏家‧福勒玉器藏品（from Eugene Fuller Memorial Collection）的北宋啣銜芝辟邪靈獸與本件「漢代 白玉辟邪」相互比較，其神韻動態，委實稍有遜色（參見《A Fuller View of China…Chinese Art in the Seattle Art Museum》Josh Yiu p.176,2014,the Seattle Art Museum）。

依舊草堂展品的「唐代青白玉熊」（圖三）和「宋代白玉兔」，不同朝代的審美風尚、工藝技法，具足可觀。另件展品的「戰國晚期至西漢早期白玉鴨形帶鈎」，和西安附近鳳翔高莊的秦景公（在位期間西元前577-537年，司馬遷《史記》述及多次征伐晉國的秦國英主）墓葬、以及陝西寶雞（早期秦文公發現神雉，即今日的寶雞地點）益門村，兩地出土扣攏衣襟的「秦式帶鉤」金鉤，造形風格近似，凸顯王侯等級身分佩戴樣式。尤其是出土佩飾展品的「戰國晚期至西漢早期白玉靈猴帶鈎」，主題靈猴形象，搭配似為鳳鳥的雲氣，允稱奇特，前所未見。繞行靈猴側邊的鳳凰紋雲氣，傳承「鳳鳴岐山」等傳說，鳳凰是百鳥之王，古人認為時逢太平盛世，便有鳳凰飛來，風的甲骨文字和鳳的甲骨文相同，即代表具有風的無所不在和靈性力量象徵。中國古籍中，猴子有禺、果然、獨、狨等別稱。猴與「侯」字諧音，古文中原本沒有「猴」字，以「候」用做觀望之意。然而，人類以食物誘捕猴子時，猴總是預知有詐，躲在樹上觀望許久，待人離開才下來取食，故稱之為「候」後再加個犬旁區別。又因『猴』與『侯』的讀音相近，古人視靈猴為族群之首的代表，衍生封侯進爵、吉祥升遷、靈猴祝壽的瑞獸象徵。本件白玉靈猴帶鈎，頭部眼睛，炯炯有神，溫馴可愛，左臂扶搭屈曲左腿，右掌巧妙設計鈎形，將傳統圖騰文化傳說，活化融入新的祥瑞傳說審美元素，多元對應，巧妙設計，格外引人注目。

我們更可以從「清代白玉尊勝佛母心咒扳指」（圖四），探究宮廷賚賜的稀有珍貴性宗教名品。相對於一般較常見到宮廷宗教主題玉器（如展品中的清代青白玉佛坐像、白玉無量壽佛翎管或白玉陰刻羅漢煙壺），本件「尊勝佛母心咒扳指」，取諸梵文藍札體譯音藏文心咒「珍寶的甘露」，念誦修持此一尊勝佛母（Ushnishavijaya）心咒法門，該咒語不可思議神通悉地，能增長壽命及福慧，消除無始以來一切罪業， 免除一切凶災。尊勝佛母有三部經流傳於世，一部是極樂淨土的長壽佛，應觀世音菩薩所請而傳，另外二部是釋迦牟尼佛，應帝釋天及閻羅王之請分別傳授。尊勝佛母經咒歷史淵源，最早由佛陀波羅（Buddhapali）譯成《佛頂尊勝陀羅尼》（Ushnishavijayadharani），侈譯本部經典的密教大師‧不空甚至建議唐代宗要隨身攜帶陀羅尼經咒。本咒在唐代宗大曆十一年(776)，曾由皇帝下令，天下僧尼每天必須持誦21遍，並於每年年底統計，在次年正月初一，稟告皇帝持誦的經咒數目，由此不難見其受當時皇帝重視的程度。綜觀整個漢傳佛教歷史，唯一朝廷下令天下僧尼必誦的咒，也只有此尊勝咒。歷代建有不少敘述尊勝經咒功效的石幢，有唐一代，其普遍程度超乎想像之外，幾乎每個寺院，都建有尊勝經咒的石幢，上面刻著《尊勝經》或《尊勝咒》，這種經咒幢不只建於漢地，在日本和韓國數量也很多，包括雲南大理能見到大量的尊勝咒幢。又連藏傳佛教傳播重心，西夏邊陲賀蘭山的山嘴溝石窟也存在本土化佛頂尊勝壁畫，藏密尊勝佛母壁畫，儼然竟和西夏水月觀音形象類似。事實上，尊勝佛母乃長壽佛為利益淨土眾生而化現，任何人只要向佛母祈禱或持念心咒，便不墮三惡道，增長壽命，究竟成佛。本件皇族佩飾、祈福禳災的「尊勝佛母心咒扳指」，既是宗教化了的美學藝術，也是清代宮廷藝術化了的宗教珍品。

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妙音同心吉祥 弘揚共生玉器

何以依舊草堂多件展品，隸屬於吉祥主題（auspicious motif）玉器？試以展品之一的「清代白玉三陽開泰牌」，作為吉祥玉器解說實例。「羊」字和「陽」字，同音同聲，「三陽開泰」的「三陽」，源自《易經》地天泰卦 的內卦（下卦）小成乾卦的初九、九二、九三（初陽爻、二陽爻、三陽爻），都是屬於三根陽爻，取其諧音，羊年時用三隻羊表吉利，作新年吉祥賀詞，表示吉慶兆運即將開始（參見2016居美博物館《Jade…From Emperors to Art Deco》No. 128, Somogy Editions d’art Paris特展圖錄的三陽開泰玉雕）。正如同依舊草堂展品「清代白玉功名大吉」的「吉」字與「雞」字，同音同聲，公雞立於房室之上，雞鳴報曉，等同宣告功名富貴吉運。論就明清宮廷瓷器之最、劃時代藝術珍品的明代成化鬥彩雞缸杯，也是相同的吉祥主題。成化雞缸杯及底款，分別由四組連續展開的繪畫式構圖，兩組構圖蘭花與牡丹柱石背景，另外兩組構圖繪寫雄雞、子母雞共五隻，雄雞昂首長鳴，母雞啄蟲哺雛，小雞周圍覓食。字義而言，中文的「雞」，「吉」也，雞字和吉字，一語雙關(pun)；公雞啼叫，一鳴天下知，象徵功名吉語；更為感動人心的是，子母雞展翅覓食，小雞站在母雞背上母子情深，溫馨畫面，隱約透露鬥彩雞缸杯的御賞製作主人，成化皇帝企盼子嗣，御賞珍品，謎題(rebus)解碼，天倫心聲，呼之欲出。多件依舊草堂展品，例如，「清代白玉福在眼前」、「白玉事事如意煙壺」、「白玉鴻運當頭戲球童子」（圖五）、「白玉象耳葫蘆瓶」和「白玉五福捧壽如意」都是吉祥樣式主題玉器。

再就「白玉妙音蓮生」和「白玉永結同心」（圖六）兩件展品，申述依舊草堂獨樹一幟的「吉祥象徵」 (auspicious enblems)巧思構圖主題玉器。「白玉妙音蓮生」，寓意深遠，以出乎淤泥而不染的蓮花，巧妙雕出和蓮葉共生的兩個蚶蛤螺貝，引領我們認知生命之源的聖潔蓮花，「托生、共生」的神聖生命力量。螺貝，形同法螺，本是傳播佛法於四方的法器，同時更是宣揚梵音「救贖」（Soteriology）生命意義、回歸「共生」的吉祥象徵（參照居美博物館特展圖錄No. 113,「蟹登黃甲」玉件《Jade…From Emperors to Art Deco》Somogy Editions d’art Paris, 2016的蓮蓬螃蟹共生主題）。《華嚴經》宣說諸佛住於絕對開悟世界的華藏世界海。日本天平時代第一大佛、東大寺大佛殿主尊‧盧舍那銅鑄大佛（Vairocana，銅造鑄金，佛高14.8公尺，台座高3.02公尺，登錄日本國寶）蓮花台座，鐫刻盧舍那佛淨土「共生」（symbosis）的華花藏世界。盧舍那銅佛蓮座，刻有一千瓣蓮華，每瓣蓮華分成三段，上段稱作佛界，以雄勁線條，鐫刻釋迦和無數菩薩像；中段刻廿五條橫線，象徵宇宙間所有生物來往的無色界、色界和慾界三界，下段共刻七個圓圈，每個圓圈蘊藏以須彌山作中心的宇宙觀。據《華嚴經》或《梵網經》經文，寓意光明普照，遍布法界的法身佛，乃是蓮華藏界教主，也是宇宙穹蒼的主宰著；佛像蓮華葉中，統攝一千個大釋迦國，大釋迦國又統攝一百個小釋迦國，我們現實所居住的婆娑世界，只是當中的一個小釋迦而已。東大寺大佛，延續《華嚴經》「蓮華藏世界海」的生命基因工程，放大光明，為一切終生說法。再者，「白玉永結同心」展品，高明匠師賦予四隻鴛鴦或鳬鳥，成雙成對，位於四角，搭配蓮藕，四方連結，匠心獨運、串組而成「永結同心」吉祥玉雕。據晉代《禽經》云：「鴛鴦，匹鳥也，朝倚而暮偶，愛其纇也」。俗稱雄性的鴛鴦匹鳥為「鴛」，雌性的為「鴦」，彼此共飛並翔之時，鴛鴦並肩比翼而飛，雄鴛在左，雌鴦在右，夜晚雙棲並宿，萬一鴛鴦不幸喪偶，剩下的單獨一隻，絕不另求新偶，因此，鴛鴦由鳥名，轉化而成「比翼鴛鴦」、「愛情彌堅」「百年和好」及「永結同心」吉祥用語的代名詞。

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中國玉器文化的鑑賞及收藏，永遠都是華人藝術圈內、述說不完的迷人話題。2016年時，法國居美術館舉行中國玉器展覽「Jade…From Emperors to Art Deco」，共計200多件展品中，台北故宮博物院首次提供數量達96件玉器參展，造成轟動迴響。