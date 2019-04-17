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台灣著名收藏家【清翫雅集】第六屆理事長許作鈿辭世 享年68歲

2019-04-17 15:11CANS藝術新聞

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台灣著名收藏家，永彰機電董事許作鈿先生於3月10日因病逝世，享壽68歲。許作鈿先生為知名華人收藏團體【清翫雅集】會員，並曾任第六屆理事長，除個人收藏資歷豐富外，更積極推動會務，但近年因身體健康因素逐漸淡出藝術圈，鮮少參加會務及公開活動。

2000千禧年【清翫雅集】收藏展在台北鴻禧美術館展出，開幕當天來自全球收藏界，文博界的貴賓擠爆會場，冠蓋雲集，可謂是轟動華人藝術圈的一樁美事。當時任理事長的許作鈿便是承擔這次大展的總策劃人，他精心策畫的【清翫雅集】會員展讓外界得知會員們的收藏實力，展場佈置呈現出耳目一新的面貌。當時他還接受《CANS藝術新聞》專訪暢談這次跨世紀展覽的理念。

專訪中許作鈿表示：【清翫雅集】是個由一群喜歡藝術收藏的會員們凝聚而成的收藏團體，每兩年一度的會員收藏展，除了是會員們彼此交換心得、連絡感情的聚會型展覽外，因會員們鍾心藝術收藏及豐沛的財力，所累積收藏品的展現也成了台灣、全球華人圈、甚至國際界所關注的一件事。當然，這與前三屆會員們全力以赴，捨得拿出心愛收藏與大眾分享有關，而這股精神在這次展覽中更是表露無遺。展出內容與過去大致相同，只是多了銅器和西畫兩個項目。不管是中國過去的收藏家，還是目前西方收藏觀念，銅器在收藏項目中，與瓷器、書畫收藏並列為三大重要收藏大項。除了台北故宮和大陸各大博物館將銅器收藏作為重器外，西方幾個知名大博物館也都可以見到重要銅器收藏，所以私人收藏要取得並不容易。這次既然有會員對銅器收藏感到興趣，並持續收藏有一段時間，精彩度也很強，很自然的就增加了銅器項目。現在瓷器、書畫、銅器三大收藏項目在【清翫雅集】收藏展中都能看到。

【清翫雅集】是屬於一個收藏聯誼會性質的團體，但因會員們興趣不同、各有專精，所以在藝術收藏上的表現相當豐富多彩、多元。要辦一個充滿財富象徵的展覽，看到展品就好像看到幾個零的展覽，對【清翫雅集】成員來說，並不難，但這只是彰顯財富而已。所以這次展覽，我們特別強調一定要有主題，有主題才不會鬆動；有主題，才有焦聚；有主題，才有學術價值，不只是大家秀秀而已。我希望【清翫雅集】這次展出能獲得學術界的肯定，並認為【清翫雅集】收藏展是個有規劃、有主題、有系統、有學術討論價值的展覽，並為下次展出提供可能發展的空間。

甚少接受媒體採訪許作鈿先生，在這次專訪中時時刻刻提及清翫這個大家庭，可見他為【清翫雅集】這個華人最大收藏團體的無私付出與責任，並成為歷任會長的典範。

許作鈿先生的辭世也維持他ㄧ貫的低調作風，並未通知太多親朋好友舉辦公開告別式，因此不是太多友人知道他逝世的消息。本刊因採訪過這位讓人敬重的收藏前輩、且已是多年故友，在得知他辭世消息後萬分不捨，故從雜誌舊檔案裡找出當年他接受專訪及參與清翫活動的照片，製作專輯以為紀念，藉以追思哀悼這位華人收藏界的前輩。

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2019年4月號,No.255
2019年4月號,No.255
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CANS藝術新聞

《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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