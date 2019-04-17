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韓國瑜看郭董參選：天塌下來兩個人頂 舒服多了

「天民樓」藏品釋出 將蘊釀出新的一波元明青花熱

2019-04-17 15:06CANS藝術新聞

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2019年開春，嘉德四季迎春拍賣「天民樓藏瓷」於3月23日晚上舉槌，現場人氣爆棚、競價熱烈，最終不負眾望終斬獲白手套佳績，總成交額逾5400萬人民幣，且大部分拍品溢價多倍成交，買氣十足名牌效應明顯，此場拍賣爲2019年拍賣市場注入一劑強心針。

去年香港爆出倫敦金詐騙案，天民樓主人葛師科為受害者，直接損失5.8億港元，這讓此前號稱是絕不會賣貨的「天民樓」不得不面對債務，委託拍賣公司處理藏品變現還債，這回應了拍賣公司經營「破產、分產、遺產」所謂三D的生意。同樣獲得委託的香港蘇富比，即將在4月3日舉辦「天民樓藏御瓷選萃」，相信亦將掀起另一波熱潮。

眾所皆知「天民樓」是當今海內外最為重要的私人陶瓷收藏之一，由葛士翹先生創立，其收藏瓷器始於20世紀六十年代至八十年代。1987年葛氏家族在香港藝術館舉辦「天民樓藏瓷」展覽，收藏系統已相當完整，尤其元青花及明早期瓷器收藏，質豐且精在當年已無人能出其右，可謂華人元明代青花瓷器收藏最大家。

不過，值得一提的是；當年為求展覽出版周全，清代官窯瓷器還向張宗憲先生商借，所以圖錄裡的清代瓷器大多是屬於張先生的收藏，並非天民樓所有。

90年代後「天民樓」收藏由葛士翹先生長子葛師科先生接管，他在原有收藏基礎上持續完善，並更加注重學術研究。在葛氏兩代收藏經營下，「天民樓」收藏媲美博物館，尤其在元青花及明早期瓷器的深耕已是華人收藏之最。而今被迫拍賣的葛氏兩代藏品，雖有清代瓷器和近現代書畫，但主要還是以元明兩代青花瓷器為主。所以市場將因「天民樓」釋出元明青花，蘊釀出新一波元明青花熱。

葛氏家族因倫敦金詐騙案，受害損失達5.8億港元，被迫拍賣清算「天民樓」兩代人的收藏，這對華人收藏界的確是大事。這讓人憶起二十幾年前，台灣張氏家族所屬的鴻禧集團爆發財務危機，鴻禧張氏不得不處理家族的收藏；不過當年處理藏品並未透過拍賣，是以圈內友人私洽轉讓方式處理，未在拍賣市場上公開操作，所以張氏家族的藏品多集中在幾位藏家手中，並未散落各地。

天下無不散的宴席 收藏聚散總有緣份

二十年前的鴻禧張家和現在的天民樓葛家，前者在台灣、後者在香港，兩個都是擁有相當中國瓷器質量的收藏大家族，如今皆因財務問題被迫讓出心愛的收藏，此割捨心痛對原收藏家是很大的煎熬。藏品隨主人遷異本就是收藏歷史的必然，不管是鴻禧張家、天民樓葛家，而今雖然收藏被迫散落轉手，但兩個家族都已因收藏名留千史，尤其是他們為心愛藏品所出版的圖錄，書中對藏品的用心研究記錄，都已烙印在這代人的記憶之中，甚至成為了收藏群體的標竿典範。

4月3日，香港蘇富比將舉行「天民樓藏御瓷選萃」，相信這場拍賣能跟3月23日嘉德「天民樓藏瓷」拍賣ㄧ樣，獲得滿堂彩百分之百成交，讓「天民樓」這塊收藏大家的招牌再度擦亮、並為世人傳頌。

2019年4月號,No.255
2019年4月號,No.255
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《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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