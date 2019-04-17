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韓國瑜看郭董參選：天塌下來兩個人頂 舒服多了

2019春拍以來 各家拍賣行皆傳來不錯佳績

2019-04-17 15:01CANS藝術新聞

紐約藝術周期間，佳士得「歐雲伉儷珍藏」釋出多件於1970至90年代購自龐耐、安思遠、Spink & Son等知名古董商的生貨精品，創下逾3100萬美元成交總額；蘇富比「中國藝術珍品」及「中國書畫」拍賣亦獲得成交總額超過2700萬美元的佳績。而中國嘉德的四季拍賣則取得了1.86億人民幣總成交額，比去年同期增長117%，多個專場皆達到八、九成的高成交率；其中天民樓藏瓷共115件拍品斬獲白手套，為市場帶來鼓舞，相信香港蘇富比春拍推出的「天民樓藏御瓷選萃」亦將掀起另一波熱潮！

今年適逢張大千120歲誕辰，台北故宮特從其豐富典藏及歷史博物館寄存之作品中，精選出書畫精品、印章、信札、珍貴照片等展品，包括張大千仿古及臨摹敦煌壁畫之作、自畫像、潑墨潑彩等早、中、晚期作品，其中不乏首次公開展覽作品，十分難得。本期除了有重點展品介紹，亦專訪了策展人何炎泉、方令光。何炎泉將本展形容成「張大千素顏展」！「這次匯聚了多件張大千當年情義相贈好友之畫，多是傳統筆法之作，不像為了賣畫而畫的作品一樣必須粉墨登場，觀眾可以看到日常生活版的大千。」

本期精采人物專訪「集寶藝術空間」負責人David王以及「鹿野苑藝文學會」吳文成，暢談如何欣賞佛教藝術之美。甫於2018年12月台北藝術週期間，歡慶成立30週年並舉辦喬遷新址開幕特展的「集寶藝術空間」，將在今年4月攜手「鹿野苑藝文學會」共同呈現【佛韻～佛教文物雅集共賞】，帶來石雕、木雕、銅鎏金佛、玉佛等年代跨度2000年的佛教藝術展品共40餘件，展覽期間亦將推出兩場古佛像文物雅集欣賞會。本期還有【玉德謙謙－依舊草堂2019年度玉器特展】以及一言堂推出的【相物－戰漢玉器精品展】內文介紹。

本期還有一篇重要報告與讀者分享：即將於4月出版的2019年《拍賣年鑑》，自1996年創刊以來，歷經二十二個年頭，早已是業界公認中國藝術品拍賣權威書刊。面臨現在拍品徵集不易，拍品數量、質量不若往年，市場上的仿品越做越真，造成鑑定更為艱難，今年新版《骨董年鑑》也針對拍賣市場的變化而有所調整，除了增添專家顧問群陣容外，編輯小組更全面強化了各個品項的篩選標準，以致2019年《拍賣年鑑》資料庫雖然收錄了4000多筆中國骨董拍賣成交記錄，但實際編入年鑑者僅1987筆。不到一半的入編門檻，相信忠實讀者可以明顯感受到新版《拍賣年鑑》精益求精的改變。

2019年4月號,No.255
2019年4月號,No.255
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《CANS藝術新聞》創刊於1997年，是以古美術為定調的專業藝術月刊，嘗試用新聞速度的節奏、深入淺出的文字來剖析藝術產業種種現況，豐富多元的資訊；廣闊的視角，充份、及時地提供給世界各地關心華人藝術的每位讀者。

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