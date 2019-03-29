和器競賣2019春拍巡展 將於台北罐子茶書館隆重登場
和器競賣／圖片提供
日本地處絲綢之路最東端，四面環海，其文化兼容並蓄且獨一無二。和器競賣（KEIBAY）作為日本最大線上骨董商「夢工坊」以及「澤田美術」、「蘆田青峯堂」的合作夥伴，將首次於台灣舉辦春拍巡展，帶來精選拍品共500件。包括：日本古美術之精華「明治工藝」代表作家正阿彌勝義之作；傳統工藝精髓「鐵打出」精品；茶香道具、佛教書畫等多元項目。
本次兩場預展分別為：京都潤美術館至4月1日的預展，接著4月5日至7日於台北罐子茶書館巡展，精彩紛呈，不容錯過！
京都潤美術館
預展現場
明治工藝的代表作家
「正阿彌勝義」
勝義的作品被世人贊為「超絶技巧」，精美絕倫。
精緻的雕金技藝，高超的寫實風格，質感的表現力，巧妙運用多種金屬素材追求色彩、光澤的無窮變幻。
金工世家出身的勝義，對金屬的特質，特別是對生鐵的質樸之美運用自如。同時，擅於捕捉事物瞬息變化之美妙，作品充滿生機，給觀者留有充分的想象空間，意境無窮。每件作品都是潛心設計而成，構思巧妙，畫面極具張力和存在感，富有觀賞性及故事性。
傳統工藝精髓「鐵打出」
始作者山田宗美 在銘作
出身於甲胄師之家的山田宗美，20歲時研發出「鐵打出技法」，被世人稱為奇跡，驚艷金工界。作品多次參展日本美術展覽會及萬博會，屢獲大獎，名聲享譽海内外。
將一片薄薄的缺乏延展性的鐵皮，用鐵錘均勻地敲打出一件件精美的置物亦或花瓶，這就是山田宗美獨自研發的鐵打出工藝。它所呈現出的躍動感、細膩寫實感是後人永遠無法企及的。被世人成為「魔幻技法」。
其他精選展品
展覽資訊
罐子茶書館
4月5日 14:00—19:00
4月6日至7日 12:00—19:00
地址：台北市大安區麗水街9號
更多精品將同期展示，敬請來現場參觀
留言