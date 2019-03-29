和器競賣2019春拍巡展 將於台北罐子茶書館隆重登場

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和器競賣／圖片提供

日本地處絲綢之路最東端，四面環海，其文化兼容並蓄且獨一無二。和器競賣（KEIBAY）作為日本最大線上骨董商「夢工坊」以及「澤田美術」、「蘆田青峯堂」的合作夥伴，將首次於台灣舉辦春拍巡展，帶來精選拍品共500件。包括：日本古美術之精華「明治工藝」代表作家正阿彌勝義之作；傳統工藝精髓「鐵打出」精品；茶香道具、佛教書畫等多元項目。

本次兩場預展分別為：京都潤美術館至4月1日的預展，接著4月5日至7日於台北罐子茶書館巡展，精彩紛呈，不容錯過！

京都潤美術館

預展現場

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明治工藝的代表作家

「正阿彌勝義」

勝義的作品被世人贊為「超絶技巧」，精美絕倫。

精緻的雕金技藝，高超的寫實風格，質感的表現力，巧妙運用多種金屬素材追求色彩、光澤的無窮變幻。

金工世家出身的勝義，對金屬的特質，特別是對生鐵的質樸之美運用自如。同時，擅於捕捉事物瞬息變化之美妙，作品充滿生機，給觀者留有充分的想象空間，意境無窮。每件作品都是潛心設計而成，構思巧妙，畫面極具張力和存在感，富有觀賞性及故事性。

文房香道具 正阿彌（在銘）純銀蓮葉形水洗（共箱） 長 10.0cm 最寬 2.0cm 重量 5g 分享 facebook

正阿彌 在銘 白鳩香爐 高 21cm 分享 facebook

正阿彌作 四分一、赤銅、銅、銀などの合金屈輪写し 深度 4.5cm 分享 facebook

傳統工藝精髓「鐵打出」

始作者山田宗美 在銘作

出身於甲胄師之家的山田宗美，20歲時研發出「鐵打出技法」，被世人稱為奇跡，驚艷金工界。作品多次參展日本美術展覽會及萬博會，屢獲大獎，名聲享譽海内外。

將一片薄薄的缺乏延展性的鐵皮，用鐵錘均勻地敲打出一件件精美的置物亦或花瓶，這就是山田宗美獨自研發的鐵打出工藝。它所呈現出的躍動感、細膩寫實感是後人永遠無法企及的。被世人成為「魔幻技法」。

山田宗美作 鐵打出 達摩像 （共箱） 最大徑 4.3ｍ 高 4.8cm 重量 30g 分享 facebook

山田宗美作 鐵打出一輪生 （共箱） 瓶口徑 7.5cm 瓶身徑 14.0cm高 46.0cm重量 960g 分享 facebook

山田宗美作 鐵被せ湯沸 （共箱） 寬16cm 高16.5cm 重量525g 分享 facebook

其他精選展品

京都駒井製 金布目象嵌真丸形三足香爐 最大徑 11cm 高 13.5cm 重量 765g 分享 facebook

竹影堂榮真造 純金湯沸 唐草象嵌提（二重共箱） 付雙蓋 其一吉岡因幡介作 金銀象嵌飛鶴鍔形蓋 分享 facebook

藤井製 在銘 金象嵌吉祥圖紋裝飾瓶 高 29cm 分享 facebook

展覽資訊

罐子茶書館

4月5日 14:00—19:00

4月6日至7日 12:00—19:00

地址：台北市大安區麗水街9號

更多精品將同期展示，敬請來現場參觀