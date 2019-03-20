融匯現當代巨匠 撥動靈魂的共振

聚焦嘉德香港春拍 藝融東西 展抽象大潮

中國嘉德香港／圖文提供

是次嘉德香港春拍匯融中西，呈現二十世紀現當代在抽象領域表現卓越的10位藝術家作品，藉由其不同的繪畫路徑，體現豐富的抽象內涵，邀請觀者與作品進行一場「靈魂的共振」。

當文字成為符碼

當形象化為符號

丁衍庸 〈甲骨文字/蘭（雙面畫）〉 油彩纖維板 一九六四年作 42 × 29cm 估價 HKD 850,000 – 1,250,000 分享 facebook

完成於1964年的〈甲骨文字/蘭〉為丁衍庸成熟時期的經典代表。畫作正面，丁公豪氣萬千的以綠彩刷出背景，將眼見之物化為由極簡線條組成類象形文字的符碼，當中可見「牛」、「虎」、「鴻」三個古字。丁衍庸曾有「牛君」、「丁虎」之筆名，三者合一如指涉作者如孤雁鴻飛，漂泊的人生景況及心緖。

彭克（A. R. Penck）〈這一年 '89-Standart 〉 油彩畫布 一九九一年作 120 × 100 cm 估價 HKD 500,000 – 800,000 分享 facebook

1939年出生於東柏林的彭克（A.R.Penck）為德國新表現主義領軍人物。在首次於亞洲拍場呈現的〈這一年 '89-Standart〉，藝術家以豔紫的色彩、火焰般的紅線條，強而有力地勾勒出簡化，近似古老洞穴繪畫中的原始圖形，而畫題所點名的1989年，正是柏林圍牆倒塌，冷戰正式結束的一年，作品中亦透露藝術家此時對於自我，對於世界的未來，堅定、向上的精神面貌。

感性與抒情

匯融出新的決定性突破

趙無極 〈01.03.99〉 油彩畫布 一九九九年作 162 × 130 cm 估價 HKD 30,000,000 – 40,000,000 分享 facebook

〈01.03.99〉為趙無極「無境時期」的精品代表。他將過去逾60年的繪畫生涯中，由東西方文化傳統之根源、血脈中，琢磨提煉的精華，融合其個人所得，與爐火純青的功力盡數將觀者展現。

有別於該時期作品中常用的中空型的結構、高度水墨暈染意蘊。在〈01.03.99〉宏大的畫幅裡，他罕見的以鏗鏘、濃烈飽和的青藍與桔黃兩種對比色，配合開闔有力的筆刷定調，大面積的橙橘營造出偌大地的母體，帶有溫暖孕生萬物的力量，為趙無極作品中罕見。黃澄色彩自宋代亦帶有「權貴」與「富麗」的象徵暗藏其中，如宋朝趙匡胤以「黃袍加身」而稱帝，此帶有中國美學意蘊。當中墨黑濃烈的線條逡巡遊走，延續了1950年代甲骨文時期的線條「猶抱琵琶半遮面」躍動的特色，也傾訴了和中國書法美學的關聯。

而在畫幅的縱軸中脈顯見一隆起的山丘，黑色的山脊由上隨著百轉千迴的飛動線條綿延而下，構成由中心向外擴的「山脊式」結構，此實為1960年代趙無極繪畫的經典表徵。

1999年台北大未來畫廊舉辦〈1948-1999年趙無極回顧展〉，彙聚40年藝術家跨越六十年的作品，畫冊封面即為是次上拍的〈01.03.99〉，彰顯了該作的重要代表性。 分享 facebook

然而當中最大的不同是，趙無極已不是像盛年時期力圖「證明自己」的奮力一擊，作品有著他步入八十耄耋之年，如泰山崩於前而面不改的豁達、清明與開朗，展現不同的人生境界與高度。正若畫境中魔幻般的湛藍青空，浩瀚無垠，作品瀰漫著如唐代詩人杜甫在〈梓州金華山詩〉中所寫「上有蔚藍天，垂光抱瓊台」所展現對於生命細緻的感受和喜悅。作品曾被藝術家挑選為1999年大未來畫廊舉辦的「1948-1999年趙無極回顧展」畫冊封面，代表性不言而喻。

朱德群 〈擴張〉 油彩畫布 二〇〇六年作 130 × 195 cm 估價 HKD 9,800,000 – 15,000,000 分享 facebook

在〈擴張〉中，朱德群以具有強烈表現意味的色塊直抒胸臆，顯示出抽象繪畫的形式之美與文人筆下的蒼茫詩意，為其巔峰鼎盛之時的恢弘钜構，更是其「東方詩情鑄融西方抽象」的至臻典範。在壯偉的宏大畫幅中，他將地動山搖般的天地聖景生動展現於觀者眼前，既帶有如西方大師下擎天撼地的氣勢於色彩，又富含如王希孟〈千里江山圖〉中氣韻湧動的空靈意境。

朱德群 〈擴張〉局部 分享 facebook

畫面兩側和中央上方迸發出的黃彩仿彿是傍晚的夕陽，迎來光之震撼；在畫面中央的明暗色彩交界處，如有一條地平線，「遠山」連綿起伏，與風雲暗湧的天空接壤，營造出天人合一的自然境界。而畫面中心的一抹粉紅亮彩，仿佛在天地初開的混沌中燃亮了第一束光，使觀者領略到陰陽昏曉的天地奇觀。

朱德群〈無題〉 油彩紙本裱於畫布 一九七〇年作 50.2 × 65 cm 估價 HKD 1,100,000 – 1,800,000 分享 facebook

李希特 〈抽象畫432-4〉 油彩畫布 一九七八年作 60.5 × 64.3 cm 估價 HKD 4,000,000 – 5,000,000 分享 facebook

李希特以革命性的手法來創造抽象畫，1977至1981年間的「抽象畫」系列，跳脫西方抽象表現主義的自動性技法與潛意識繪畫，奠定了其日後蜚聲國際的「抽象繪畫」之走向。〈抽象畫432-4〉即為該階段的重要代表。

作品如將草圖筆觸的局部放大，粉紅、黑、綠與藍彩融合線條相互滲透，在畫面上製造出奪目的色彩，長形的線條上猶如刀鋒刻於顏料層的痕跡，將筆觸的力量強化，行感官上的刺激。畫中同時見其70年代經典的扭筆與80年的刮塗技法，具承先啟後的關鍵意味。作品最早由瑞士當代收藏名家Franz Wassner家族收藏，並被收錄在藝術家多本重要畫冊與數個國際大型展覽中，代表性無庸置疑。

理性與極簡 : 林壽宇、馬修

林壽宇 〈無題II〉 綜合媒材紙本 二〇〇九年作 59 × 75 cm 估價 HKD 380,000 – 580,000 分享 facebook

在〈無題II〉的白色畫面裡，僅有分別從左上、右下的兩個邊角，延伸至畫面一半處的黑、紅兩色之狹長金屬面卡紙，彼此既遙相呼應，觀者的視線在中間偏下方橫出的銀色錫箔紙引導下，進入無垠的白色宇宙當中，深刻地體現了「一即一切，言不盡意」的生命哲思。

馬修 〈Argyropec〉 油彩畫布 一九六七年作 100 × 65 cm 估價 HKD 500,000 – 900,000 分享 facebook

1921年出生於法國的馬修，曾被媒體讚譽「繼畢加索之後最偉大的法國當代藝術家」。〈Argyropec〉為其1960年代的巔峰代表。其以極簡的褐黃單色彩為背景，在其上用紅、黑、藍與白「書寫」出符號化的文本，憑藉從中心到外緣不斷簡化的線條密度，使中心的圖像區域呈現出放射狀的內在動勢，在理性與感性兩股逆反、相悖的力量之間，創造出最大的視覺張力。

密集、反覆聚合中的生命光彩

草間彌生 〈雨之二〉 壓克力彩畫布 一九八八年作 53 × 45.5 cm 估價 HKD 1,600,000 – 2,600,000 分享 facebook

在完成於1988年的〈雨之二〉中，草間無視於整體構圖，也沒有所謂的視覺焦點，僅透過微妙的色調與線條的組合變化，在宛如活物的白色顏料逐漸遮掩覆蓋掉藍色背景的情況下，呈現出千絲萬縷的交錯與消融。在作品命名的提示下，或令人生成穿過雨水間隙的光線灑落的聯想……進而渲染出生命在經過徹底洗禮之後，雨過天青的詩意感受。

李聖子 〈1963年10月15日的月亮〉 油彩畫布 一九六三年作 50.3 × 65 cm 估價 HKD 550,000 – 650,000 分享 facebook

李聖子為韓國第一代留法藝術家代表，〈1963年10月15日的月亮〉為藝術家1960年代「母親與地球」的經典主題創作，畫面右上一輪皓月皎潔如玉，配合而由三角形、圓形、矩形構成的彩色短筆觸編織出三個幾何意象，營造出眾星拱月，及宇宙間能量生生不息的循環，又或如作品命名，藝術家恰紀錄了某一時刻仰望夜空的真切情境。

全光榮 〈集合07-D114〉 複合媒材 韓國桑樹紙 二〇〇七年作 163 × 131 cm 估價 HKD 400,000 – 500,000 分享 facebook

亂筆行進，惟精惟一

曾梵志「亂筆系列」恢弘經典同場並現

除了上述作品外，亦將同場亮相曾梵志「亂筆系列」的恢弘經典之作——〈自畫像（行進者）〉。

曾梵志 〈自畫像（行進者）〉 油彩畫布 二〇〇六年作 215 × 330.5 cm 估價 HKD 10,000,000 – 15,000,000 分享 facebook

作為中國當代藝術的領軍人物及中國在世藝術家拍賣最高紀錄的保持者，曾梵志從不滿足於既有成就，始終行進在突破自我繪畫表達的征路上。

〈自畫像（行進者）〉為亂筆系列的扛鼎之作。在氣貫如虹的巨大畫幅中，縱任奔逸的線條自疾筆下穿梭而出，橫貫畫面主體，在狂放的整體畫面之下，每筆線條各自呈現無一重複的精微變化，可見藝術家或扭轉、或飛馳、或轉折的獨門多筆技法。一抹肉粉色橫跨畫面，加疊在道路輪廓之上，將藝術家標誌性的「肉色」人物所指抽象式轉化，更獨具深意的結合自我畫像，刻畫出「路是人走出來」的跨時代精神指向。

中國嘉德香港春季拍賣會

二十世紀及當代藝術

台北精品展

時間｜3/16-17 10:00am-6:00pm

地點｜台北富邦人壽大樓國際會議中心

台北市敦化南路一段108號