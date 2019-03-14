3/16-24 荷蘭TEFAF Maastricht博覽會 盛大開幕

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成立於1988年荷蘭馬斯垂克的老牌博覽會TEFAF Maastricht即將於3月16至24日在馬斯垂克展覽會議中心（MECC）盛大舉行，並同步發布《TEFAF藝術市場報告：中國藝術市場》。

值得注意的是，TEFAF自今年開始實施一項更為公開透明的審查機制，評選委員不再由藝術品經銷商和拍賣行專家等業界人士擔任，而改由研究學者、策展人、維護員、保護科學家等學術圈專家組成。

或許是審查機制改變的緣故，在今年參加TEFAF Maastricht的279家展商中，有多達40家是首次參展，新展商遍佈TEFAF固有的八大領域（古代藝術、古董、設計、高級珠寶、當代藝術、繪畫、紙上藝術、部落藝術），其中，又以當代藝術展區塊擁有最多新加入展商，共有13家，包括Galerie Gmurzynska、Simon Lee、Pace、Almine Rech、Spruth Magers等國際知名畫廊。

此外，本屆展會亦首次引入虛擬實境技術呈現展品。在TEFAF博覽會擁抱當代藝術與科技的同時，持續致力於打造一個具學術權威的銷售平台，種種發展策略上的革新佈局，皆使博覽會顯得活力煥發，更鞏固其在全球博覽會的領先地位。