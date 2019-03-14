2019是重新定位價值的一年

2019年3月號,No.254 分享 facebook

今年是己亥年，又來到了逢二十年時運互動的一年。無數人的命運會在今年得到改變，當然也有不少人會在這一年沉淪，因為這是淘汰與崛起相互對應的一年。沒有泡沫的啤酒不是好啤酒。中國經濟歷經去年和前年整整二年的去泡沫，今年應該是泡沫逐漸散去的一年，所有虛胖到了今年都已精瘦差不多了！當泡沫逐漸褪去，我們將看到真實事物的價值，這個價值包括個人價值、行業價值、藏品價值；甚至會是一個創新觀念及品味的未來價值。所以今年是重新定位價值、創造價值的一年。

關於個人的價值

中國走向全球化是不可逆轉的未來，這點從中美較勁談判可以感受到壓力。以致你的個人價值將不再侷限在中國境內，未來受到全球化挑戰已是必然。另外，世代交替趨勢更是長江後浪推前浪般的不斷湧上，只有明確定位自己、練就不可替代價值的人，才能在這波替代淘汰賽下繼續前進。

關於行業的價值

無疑的，現今中國藝術品拍賣行業已急凍冷縮，許多小型拍賣公司在去年已停止秋拍運作；預料今年經濟景氣依舊低迷、拍品徵集仍困難重重，中小型拍賣公司將被迫全面停拍或取消部份項目。至於骨董行家們又更難了！這些行家在貨賣不出去、錢進不來的惡性循環下，已無力再進場補貨，只能坐等市場，就像破了洞的氣球消風，慢慢滑落下來。

關於藏品的價值

根據《拍賣年鑑》資料庫統計：2018年仍有20件過億人民幣拍品（西畫5件、書畫7件、骨董5件、寫經、碑帖、刻本各1件）。當然這個數據要比2017年的（34件）少了許多；但卻比2016年的（14件）多了6件。罕見稀有且不可替代性的高端藝術品，還能在這波通膨式衰退下呈現它的保值價值。所以可以確定的是：收藏往罕見稀有且不可替代性的高端藝術品佈局是藝術品收藏不變的價值。

除了個人、行業、藏品價值將被重新定位外，所謂二十年一輪替也將在今年到來。二十年來，靠著中國經濟快速崛起所帶動的中國藝術品行情已來到末升段甚至平原期了，未來中國藝術品行情波動已不會太大。

至於二十年後的藝術市場為何？

我的看法是：將與亞洲週邊國家藝術市場發生連動。例如，北京、上海房價貴的不得了時，有錢人便開始注意到日本、新加坡、澳洲、紐西蘭等離中國較近週邊亞洲國家的房地產；藝術市場也是ㄧ樣，未來日本、東南亞、印度等亞洲國家的藝術品，在與中國藝術品比價下，中國的有錢人將陸續投入亞洲週邊國家的藝術品收藏，這便是未來二十年藝術市場的趨勢。

從中國到亞洲，所謂亞洲藝術市場的全面崛起。在此形式下，所有的人、行業、藏品定位與價值都會發生轉換，甚至中國的拍賣公司也要有逐步建構亞洲各國藝術品板塊的想法。這便是己亥往後二十年全球藝術市場的新趨勢。