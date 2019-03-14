紐約、日本、香港各大拍賣啟動春拍的熱鬧時節

2019年3月號,No.254 分享 facebook

本期「精彩人物」專訪台北平藝術空間創辦人許志平。許志平於1990年代開始接觸現代水墨及中國當代油畫，繼而投入中國古代佛教文物與古董收藏。平藝術的古美術部門「應真藏」聚焦中國佛教藝術，從2003至2019年已舉辦15次佛教文物專展，並出版10餘冊專書，持續耕耘漢傳佛教藝術市場，廣受業界好評。藝術收藏之於許志平，「既是工作，也是生活，更是生命」。

紐約魯賓藝術博物館今年將迎來成立15週年，初期館藏以創辦人Shelley & Donald魯賓夫婦近2000件喜馬拉雅雕塑及繪畫收藏為主，如今擴充至逾4000件藏品，年代跨度超過1500年。繼去年推出年度主題「未來」（future）及系列特展與活動，引起廣大迴響，2019年度主題定為「權力」（power），並於2月推出一檔特展【信仰與帝國—藏傳佛教中的藝術與政治】，其中有多件展品來自重要博物館，包括大都會博物館、賽努奇博物館、吉美博物館、克里夫蘭博物館等皆有出借。本期亦有展覽介紹。

本期還有一篇來自巴黎的余小蕙精彩報導。蓋布朗利博物館因2018年正值法國日本文化年，推出了歷時三年研究籌備的【劈空—日本竹藝展】，通過近200件來自公私立珍藏的上乘之作，梳理呈現日本竹編工藝從17世紀至當代的發展演變。這不僅是法國博物館首次針對日本竹藝所舉行的大型展覽，絕大部分展品也都是首次在歐洲展出，其中包括日本至今獲得「人間國寶」殊榮的六位竹藝大師的代表作，以及七位當代竹藝家專為此展所創作的新作品。

無論是強調「感性欣賞、理性收藏」並默默耕耘中國佛教藝術的應真藏主人許志平，還是將一生奉獻給喜馬拉雅藝術收藏並藉由私人美術館繼續推廣的魯賓夫婦，又或者是自由穿梭在傳統與當代、經典與抽象、工藝與藝術之間的日本竹藝家，皆使我想起近日讀到的一篇文章──木心的〈聖安東尼再誘惑〉。他說：只有那種不要人「殉」的「道」，那種無論如何也不要人「殉」的「道」，才使人著迷，迷得一定要去「殉」。以上諸位都為我們展現了「為藝術之道所著迷、卻不以身相殉」的精神。

三月春暖花開，正是紐約、日本、香港等地各大拍賣行啟動春拍的熱鬧時節。相信在經濟大環境仍低迷的現狀，仍將看到不少藝術圈藏友共襄盛舉，前仆後繼、心甘情願地接受「藝術再誘惑」！