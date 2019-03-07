3/13-17 西泠拍賣將於台灣北中南各地徵集藏品

2018西泠秋拍現場 場面火爆 分享 facebook

西泠拍賣15周年，攜手台灣的藝術收藏愛好者，共享百年印社文化，將分別於3月13日星期三於高雄福華大飯店（新興區七賢一路311號）、3月14日星期四在台中金典酒店（西區健行路1049號台灣大道路口），以及3月16至17日於台北福華大飯店（大安區仁愛路三段160號）舉行徵集。門類包括中國書畫、中外名人信札手稿、古籍善本、金石碑帖、名家篆刻及印石、珍品田黃、歷代名硯、文房瓷雜、青銅器（有來源證明）、明清家具、紫砂及茶道具、造像藝術、中國歷代錢幣、油畫雕塑、攝影及電影藝術、古代玉器、當代名家玉雕、和田玉籽料原石等。4月13日至14日，西泠印社（紹興）2019年春季拍賣會將在紹興世茂皇冠假日酒店舉槌，提前兩天預展，誠邀各界藏家蒞臨展拍現場。

學術引領拍賣 2018西泠秋拍圓滿落槌

西泠印社2018年秋季拍賣會於去年12月15日-17日在杭州舉辦，共設立29個專場、4500個標的，總成交額人民幣8.268億元，總成交率86.88%。所設專場中近半數成交率超過90%！其中，“雪堂雅集：羅振玉、王國維的學術世界”經過精心籌備，以展覽、研討會、拍賣專場等形式逐步推進，力求全面反映清末民國時期中國學者中以挽救遺佚的古典學術自任的“羅王之學”。此專場借拍賣搭建平臺，橋接學界、高校與藏界，以歷史文物為核心，集研究、教學、出版於一體。最終取得了成交總額2778萬元，95%成交率的好成績。

王國維 致弟子謝國楨絕筆書扇 成交價：212.75萬元人民幣創方琮作品最高成交紀錄 分享 facebook

書畫部分，“墨米堂藏中國書畫作品(同一上款)專場”與“西泠印社部分社員作品專場”備受藏家青睞，現場人氣火爆，兩大專場均以百分之百的成交率完美落槌。近現代書畫部分平均成交率超過97%，古代書畫成交率近90%。尤其是“墨米堂專場”作品來源可靠，名家名作，現場藏家爭相競價，李可染約三平尺山水《樹杪百重泉》以180萬元起拍，920萬元成交，合每平尺300餘萬元。古代書畫部分，尺幅最大的石渠寶笈著錄作品——方琮《扁舟載鶴圖》以3.8萬元起拍，場內一口價至100萬後以百萬階梯遞增，最終加價至1600萬落槌，加傭金以1840萬元成交，創方琮作品最高成交紀錄。

李可染 樹杪百重泉 成交價：920萬元人民幣 分享 facebook

《欽定石渠寶笈三編》著錄、乾隆帝、嘉慶帝鑒賞 清·方琮《扁舟載鶴圖》 成交價：1840萬元人民幣創方琮作品最高成交紀錄 分享 facebook

作為高端古籍碑帖拍賣市場的風向標，2018年的西泠秋拍古籍善本·金石碑帖專場在金文碑帖善拓、稿鈔校本、銅活字本、稀見箋譜、宋元刻本及佛教典籍諸門類均有佳品呈現，多為首現拍場。陶北溟、張瑋遞藏明初拓本《爭座位帖》，吳大澂拓贈王懿榮並長題“秦石權”拓本，吳湖帆手編吳大澂《愙齋詩稿》二種，安田文庫舊藏中國久佚匡政巨著——元和二年（1616）德川家康銅活字本（駿河版）《群書治要五十卷》原裝全帙等，從預展調閱開始便引得廣泛關注，眾藏家皆細細品之，拍場上爭當藏書人。

安田文庫舊藏久佚唐代匡政要典——德川家康銅活字本《群書治要五十卷》原裝全帙 成交價：115萬元人民幣 分享 facebook

中國歷代青銅器專場開拍時已至深夜，而拍場人氣不減。一直備受矚目的商晚期·青銅寧矢觥，原為英國倫敦柯爾舊藏，並多次出版於國內外金文、青銅器著作中，其器首和器身分別以圓雕和淺浮雕的形式刻畫出兩條龍紋，這種二龍同存的青銅觥存世量極為少見，是青銅市場中稀有且傳承有緒的著名器物，最終以989萬元成交。另一件恭王府舊藏的宋代青銅錯金銀鳳首雲雷紋提梁盉也頗受矚目，其出版於1913年2月22日紐約美國藝術館展銷圖冊《恭王府舊藏》中，傳承明晰，實為難得一見的宋仿青銅珍品，成交價299萬元。

商晚期•青銅寧矢觥 成交價：989萬元人民幣 分享 facebook

此次西泠秋拍歷代名硯暨周煉霞舊藏專場品類頗豐，單佳品名硯就涵蓋百餘方，其中，清·王翬銘雲爤星輝端硯曾為日本高僧橋本獨山舊藏，並著錄於《貫山硯譜》、《古名硯》；清·屠倬、陳鴻壽、周閑、徐三庚等銘長方雙面端硯彙集四位印人，難能可貴。最終，王翬銘雲爤星輝端硯以201.25萬元高價成交。

清·王翬銘雲爤星輝端硯 成交價：201.25萬元人民幣 分享 facebook

紫砂專場歷來是西泠拍場中的一抹亮色，除卻傳統的強勢版塊文人紫砂，本次秋拍在紫砂宮廷器上也大有突破，由龔心釗舊藏的“大清乾隆年製”六字款題“御製”二字描金描銀紫泥虛扁壺以380萬元起拍，經過場內幾番競價最終以644萬元高價成交。清代宮廷紫砂傳器至乾隆時期達到最高峰，作為紫砂中的“官窯”，這件虛扁壺不但做工精緻，更為難得的是據其壺身的御製詩和繪製畫面可判斷其為乾隆一朝官方確立“禪茶一味”體系的實物見證。

“大清乾隆年製”六字款題“御製”二字描金描銀紫泥虛扁壺 成交價：644萬元人民幣 分享 facebook

2018西泠秋拍油畫專場“以學術為本”的宗旨繼續延續，“良公自珍”專題中，最獨特也是最有故事性的油畫作品《少女》，經西泠拍賣工作人員的查證，最終確認這幅作品是創作於1929年（民國十八年），為《文華》創刊號特約所作的新時代女性形象，以關良夫人（當時為未婚妻）顧卓英女士為模特。正印證了畫家家屬的回憶：此為良公唯一有詳實史料記錄、市面上最早被刊載的油畫作品。

關良唯一有詳實史料記錄、市面上最早被刊載的油畫作品《少女》 成交價：356.5萬元人民幣 分享 facebook

2018西泠秋拍精彩回顧

白手套

墨米堂藏中國書畫作品（同一上款）專場：成交率100.00%。

西泠印社部分社員作品專場：成交率100.00%。

高成交率

中國書畫近現代名家作品(同一上款)專場(一) 97.71%

寄興金石·名家閒章集萃專場 95.38%

雪堂雅集:羅振玉、王國維的學術世界 95.00%

中國書畫近現代名家作品專場(二) 94.92%

文房清玩·田黃暨名家鈕工專場 94.12%

萃古熙今·文房古玩專場 92.68%

中國陳年名酒專場 92.06%

威士卡·白蘭地洋酒佳釀專場 91.92%

文房清玩·歷代名硯暨周煉霞舊藏專場 91.55%

懷古·風雅 眠琴榭舊藏及書齋清玩專場 91.45%

西方古物專場 91.43%