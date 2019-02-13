整理戰場 蟄伏待機

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2018年對於中國藝術品市場是艱苦的一年，除整體經濟環境不佳，中美貿易戰的博弈等都是未來充滿不安定因素，現金為王，市場買氣趨於保守。

相較於2017年共誕生34件中國藝術品過億拍品，其中骨董文物有11件過億，而且包括紐約佳士得大阪藤田美術館【宗器寶繪－藤田美術館藏中國古代藝術珍品】這種充滿話題性的專場。2018年市場表現歸於平淡，骨董文物僅5件過億，雖有精彩拍品，但缺乏令人印象深刻的專場來帶動整體氣氛。

分享 facebook 去年是業界人士公認有史以來徵件最困難的一年，事實上有許多藏家想下手買，也有不少貨想出，但為什麼搓合如此困難？所謂「只有賣不出去的價錢，沒有賣不出去的貨」。這幾年固然景氣不好，但精品「生貨」依然搶手，更屢創新高，在2010、2011年市場最高峰、最「虛胖」的時候，高價取得的「普品」如果不願降價，就只能接受流標的命運，這就是市場的現實殘酷。很清楚地，這幾年市場正在進行的是調整「價值」與「價格」的錯位，調整藝術品做分級訂價的動作。只有最堅定的收藏家才有信心在此時進場，擠掉前幾年瘋狂的投機客，與由金融市場上亂入想短期獲取暴利分一杯羹的各式基金等，衍生出的各種亂象泡沫，藝術市場更趨於成熟健康，這未嘗不是一件好事。

此外，繼2017年9月後，佳士得將於2019年2月1日起，再次調高買家傭金費用，各地拍場的最高金額區間將上調1%傭金，且金額區間亦有調整，僅上海維持不變。若按過往慣例推測，蘇富比近期內亦可能有上調傭金舉措。

展望2019年新的一年，據聞香港蘇富比春拍將推出一場香港瓷器大收藏家的專拍，香港佳士得秋拍則會推出雲中居的古玉收藏專拍，勢必都會再度掀起市場高潮！中國做為世界第二大經濟體，或許在十數年之後會躍升為世界第一大經濟體，相信中國民族文化遺產只能更貴，並且將成為帶動世界文化藝術的領頭羊！