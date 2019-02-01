通膨式衰退下 什麼藝術品會成為保值的資產？

《CANS藝術新聞＆當代藝術新聞》合刊 2019年2月號 期數：期數：No.253 分享 facebook

文／劉太乃

最近我問，在紐約還剩不到半年就大學畢業的兒子，對他所關切的比特幣大幅下挫有何看法。他說：殺不死，會讓它更強大。我笑著說：你這是比特幣信仰者的發言嗎！

他義正嚴詞的對我說：比特幣帶動的區塊鏈觀念與技術是90後我們這一代人與上一代.com世代最大的區隔。在支付電子化、去中心化思維下，未來每個商業環節及認證都會跟區塊鏈應用有關；甚至目前全球金融已走到實質貨幣跨度區塊鏈貨幣的界域，未來社會要往前走絕對離不開區塊鏈的應用。

以區塊鏈角度來看目前全球經濟發展

全球經濟可能走向「通膨式的衰退」

目前全世界不僅以比特幣為首的區塊鏈經濟受到嚴重重挫，美國股市及中國經濟也都呈現緊張的狀態，或許全球經濟又來到金融危機後十年的輪迴。

所謂中美貿易戰，美國最擔心的莫過美元可能喪失全球儲備的地位以及投資者對美元的普遍信心。許多美國總統特朗普的支持者或許會因美元的衰敗而責怪美聯儲本身，但這都無法改變目前經逐漸浮現通膨式衰退的憂慮。

2018年，Blockchain殺入拍賣界，佳士得拍賣與區塊鏈驅動的數字藝術註冊機構Artory合作，試行加密拍賣交易記錄。 分享 facebook

去年7月，佳士得舉行區塊鏈論壇。 分享 facebook

衰退通常會是在通貨緊縮下發生；相比之下，通貨膨脹衰退在歷史上相當罕見。當前的經濟環境對通貨膨脹式的經濟衰退非常有利，因為勞動市場的緊張以及金融系統裡的大量法定貨幣在不斷流動。事實上，我們經歷了通貨膨脹式的衰退已經長達多年，只是大家都不自覺而已，直到現在這些證據看似會是一種可能的發展方向。

一旦通膨式的衰退到來，我們就會看到黃金、加密貨幣和國債與股票正相關，而不是負相關；一切都開始相對於通貨膨脹和貶值的擔憂。當前股市拋售和美元反彈的趨勢（以及黃金基本上是弱勢持平）可能會繼續，此時美元與股市正相關。對這一假設的主要挑戰是，全球經濟疲軟時期的通貨緊縮力量可能如此強大，以至於壓倒任何貨幣效應。這就是我們從2010年到現在所看到的情況，即使是大規模印鈔也無法產生通貨膨脹。最終大量的資金印刷可能導致對美元和美元計價債務的嚴重擔憂。

以比特幣為首的加密貨幣在，通貨緊縮下會有顯著的不利影響，但在通貨膨脹下會則有明顯的幫助。所以未來有額度限縮的加密貨幣會成為通膨式衰退的避風港。同時，藝術品也會因為這波通膨式衰退成為保值的資產，這是我和兒子討論後的看法。

分享 facebook

至於什麼樣的藝術品

會因為這波通膨式衰退成為最為保值的資產

這是一個很有趣的問題，而且在過去一年已有了答案。

答案是：不是一般的藝術品，而是罕見稀有且有不可替代性的高價值藝術品，才能在這波通膨式衰退下，呈現它保值價值。例如去年估價上億人民幣的許多拍品，仍受到資本市場的追逐，藏家接盤積極並不斷創下歷史天價，這便是最好的應證。

北京中國嘉德拍賣《安思遠藏善本碑帖十一種》以1.926億人民幣成交， 創下世界最貴善本紀錄。 分享 facebook

北京保利拍賣 文徵明《溪堂讌別圖》以8797.5萬人民幣成 分享 facebook

香港佳士得2018秋拍「不凡- 宋代美學一千年」晚拍專場，蘇軾領銜巨作《木石圖》，以港幣4.636億元成交。 分享 facebook

展望新的一年，我相信通膨式衰退的經濟走向還會持續而且更為嚴峻；在此環境下，資本市場往罕見稀有且有不可替代性的高價值藝術品佈局將更為明顯，這便是2019年藝術市場可以預見的未來。