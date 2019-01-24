上海古董大亨 張仲英先生 誕辰120週年紀念

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張宗憲悼念先父的恩惠

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張宗憲位於蘇州的「張園」供奉祖先的廳堂，廳堂裡供奉著親張仲英、孫惠珍父母的肖像，中間還供奉著張先生祖父張楫如先生。 分享 facebook

張宗憲父親張仲英生於光緒25年（1899），是張先生古董生涯的第一位老師。張先生在蘇州住所「張園」廳堂裡，一直供奉著父母親的照片，而隨身皮夾裡也放著父母親的照片從不離身。張先生說：「我古董生涯全賴父親的教誨，父親說少年不努力老大徒傷悲，這話我十二、三歲就深記在心裡。」

「我初到香港真的是山窮水盡，只有24塊美元。在尋求多種生意不從人願後，我得到父親協助，踏上古董之路。我真正開始長眼力，就是父親從上海幫忙發貨到香港的那兩年。每次來貨上百件，每一件父親都附註來龍去脈和價值行情，我從中學到太多，都是父親做了一輩子古董的經驗，而這一封封書信都被我保留下來，日後或許可以出版讓大家看看。」這些都是張先生對父親的感恩與追憶。

新的一年己亥是張仲英先生誕辰120週年，其生肖排行屬豬，為紀念父親教誨，張宗憲先生特別挑選一幅徐悲鴻《墨豬》收藏作為本期封面；並預祝各位「諸（豬）事吉祥、圓滿如意」豬年大家發大財。

張宗憲的蘇州住所，姑蘇第一園 「張園」景觀 分享 facebook

張宗憲在蘇州「張園」壁畫裡，化身乾隆皇帝做樂古圖 分享 facebook

張宗憲的蘇州「張園」廊道，有二十四孝木雕圖佈置 分享 facebook

張宗憲在蘇州「張園」壁畫裡化身乾隆皇帝下江南遊興 分享 facebook

二十世紀

上海古董大亨 張仲英先生

張宗憲的父親張仲英，在家裡排行老四，同行稱呼為「張四官」。張仲英幼時在蘇州讀過幾年私塾，沒有跟隨其父張楫如學雕刻手藝，卻入了古玩這行，十六歲到上海集粹閣古玩店當學徒，兩年後學會了一些鑑定古瓷的本事，被「味古齋」的老闆沈覺仁挖了過去。

二十多歲的張仲英接手「味古齋」，改名為「聚珍齋」，就開在上海英租界的交通路（今昭通路）55號，正式自立門戶。1930年代中期，張仲英的生意做大了，回蘇州老家以3000大洋在護龍街（今人民路）蒲林巷7號買下一幢三進宅子。1956年初，全行業公私合營後，古董店老闆很多都進了文物商店，張仲英則被分配到上海文物商店上班。

張宗憲當時已在香港，他後來聽家人說，文革期間父親被接連批鬥了幾十次，身體每況愈下。1968年冬天，有天晚上父親突發心臟病，到醫院後醫生一翻病歷說：「你是資本家？」便起身離去。所幸父親後來自己慢慢緩過來，挨到1969年5月，逝世時，享年七十歲。

張仲英、孫惠珍夫婦與張宗憲的女兒張黛小姐 分享 facebook

六位上海的大古董商聯合成立了「六公司」

分別是：仇焱之、張仲英、戴福葆、張雪庚、洪玉琳和管復初

那時的人都愛給家裡取個堂號以明志。張宗憲記得，家裡的堂號是「百忍堂」，那時張宗憲還小，不知道為什麼叫「百忍堂」，後來到香港自己做生意，卻也遵循了父親的這一座右銘，以「百忍」激勵自己，寬厚待人。張宗憲還說：「父親因為講信用，為人誠實可靠，常有大客人來店裡找他買東西」。

張宗憲蘇州「張園」大堂高掛「百忍堂」堂號 分享 facebook

「聚珍齋」的斜對面是葉叔重的古董行「禹貢」。禹貢沒有一樓門店，東西都在二樓，貨多得不得了。張宗憲記得，有一次禹貢店裡意外著火，「聚珍齋」所有人都趕去幫著搬貨。印象極深的是當時看到一個打開蓋的木箱，裡面全是一對對的紅色鈞窯小碗，極其漂亮。

1941年太平洋戰爭爆發後，洋莊生意慢慢做不成了，在海外銷售中國文物的盧吳公司亦告解散，上海古玩行市艱難，為了渡過難關，六個上海的大古董商聯合成立了「六公司」，分別是：仇焱之、張仲英、戴福葆、張雪庚、洪玉琳和管復初。

其中在歐洲被譽為「瓷器大王」的仇炎之，年紀比張仲英小七、八歲，還在做學徒時就和張仲英交好，兩人會在店鋪打烊後一起去上「夜科」免費英文班。仇炎之除了念英文，還學一些法文，外國人的古玩生意基本上都能做，這也是後來他較快做大的原因之一。1940年代的仇炎之還不到40歲，但論其鑑定瓷器的眼力已能與北平的范岐周齊名，古玩行更流傳了「南仇北范」的說法。

仇炎之後來更成為張仲英家裡飯桌上的常客，因為張宗憲的媽媽做菜手藝好。在他印象中，媽媽各個菜都拿手，就算是一碗蘇州最家常的醬油湯，做得也比別人好吃。左鄰右舍幾個大老闆像葉叔重、戴福葆等人，沒地方吃飯的時候就到他家裡來，還開玩笑說這是他們的「聚珍齋飯店」！

仇炎之不開店堂，但有一些大主顧，其中包括上海大收藏家胡惠春，仇炎之也與英國大維德爵士（Sir Percival David）熟識。有一年，仇炎之帶大維德到「聚珍齋」，把店裡的精品悉數買走，花了3萬大洋。張宗憲那時應該只有12歲，聽父親說有位重要客人要來看貨，現在回想起來他就是大維德。他個子不高、有著長長的鷹勾鼻，並帶著一位舉止優雅的年輕金髮美女。他喜歡抽菸，那時捲菸是放在鐵罐裡的，張宗憲記得大維德把煙拿出來點著，只抽二口，就把菸給捏熄了！張宗憲聽父親說，大維德每2、3年會來一次上海，只對瓷器有興趣，不像山中商社買貨都用拐杖整櫃子點著要，大維德只買好的瓷器。

張宗憲說，大維德是他最重要的導師，倫敦大維德基金會他不知去過多少回，但究竟他父親當年都賣了些什麼瓷器給大維德，由於張宗憲年紀小，而且還沒對骨董感興趣，就不記得了。

抗戰勝利後，「福源齋」戴福葆、「禹貢古玩號」葉叔重、「雪畊齋」張雪庚、「珊瑚林古物流通處」洪玉琳，並稱滬上「四大金剛」。張宗憲回憶，1948年時戴福葆從他父親那裡拿了6件銅器去紐約，就靠此起家，後在紐約開了古董店專做美國大收藏家生意。1962年，母親為了這件事，專門到香港一趟，交付一封父親的追討信，結果還是不理。當張宗憲在70年代到紐約拍賣順道找他時，戴福葆已在麥迪遜大道買了自己的店鋪，仍若無其事地未對這批銅器有所交代。他逝世後，許多收藏都已在紐約、香港拍賣行拍出。除了戴福葆，張仲英也經手收藏世家潘氏家族的銅器，因緣是潘祖蔭的孫子與張宗憲哥哥是聖喬治大學同學，所以有些青銅器托父親賣。能和這些人同進退，足見張仲英在上海也是數得上名號的古董商。

1962年，父親張仲英寫給張宗憲的信。大意是提醒張宗憲要常來信報平安，另還提到「關於貨物方面望你照單而辦」，可見當時信件不僅維繫親情，也是父親向張宗憲傳授經驗的重要憑藉。 分享 facebook

與大人物往來的張仲英

抗日戰爭時期，瓷器鑑賞大家孫瀛洲把北平的店鋪交給徒弟看管，自己帶上本錢開始跑上海，和精通上海古玩行門路的孫公壽、耿朝珍合夥做生意。他們從上海商號辦貨，帶回北平竄貨場出手，通過在兩地之間流轉來賺取高額差價。

到抗戰勝利前夕，這位「孫四爺」不但積累了足夠的財富，於官窯瓷器和青銅器等領域也成為行內公認的鑑定行家。1956年他將自己「敦華齋」的全部貨底捐予故宮博物院，帶著徒弟耿寶昌進了故宮工作。張宗憲回憶，1940年代中期，耿寶昌在進故宮之前，跟他師傅孫瀛洲一樣在北平、上海兩頭跑生意，當時和父親張仲英還有生意往來。

張宗憲記得，1930年代，山中商會的北京分店經理高田又四郎差人到上海找貨，也去過他父親的「聚珍齋」。山中商會做歐美出口生意，要的貨量比較大，若是看中了什麼，經常包攬整櫃子的貨，點好數目之後要求賣家「封貨」，山中商會在張仲英店裡拿貨亦多採用這種方式。

張宗憲回憶：「在貨物封存期間，有些不守規矩的古董商會偷偷從背後撬開櫃板，前面的封條看起來完好無損，實際裡面的好東西已被調包。而父親是非常守信的商人，從不玩這些名堂。」在那個契約合同還沒盛行的時代，一個人的信譽至關重要。

張宗憲先生年輕時期個階段的照片 分享 facebook

張宗憲回憶，「沒有信譽就沒有飯吃！」這是父親常教誨的。張仲英後來在1950年又開了一間「集古室」，主要經營明清官窯，也有少量瓦器、唐三彩。張宗憲記得，他父親的客戶有外國領事館、外國商會，也有電車公司經理等。北京的古玩商陳中孚如果收到好的官窯貨，到了上海都要先拿到他父親的店裡，銅器就拿到金從怡的大古董商號「金才記」（T. Y. King），因為他們都比較捨得出高價。張宗憲說他小時候沒在上海見過金從怡本人，只是聽父親說過。到香港後，包括金從怡在內，幾位父輩老友對張宗憲的生意多有照顧，如北京的梁雪莊「梁三爺」、偉倫紗廠吳昆生。

古董大家的血脈相承

張家眾多兄弟姐妹中，就屬張宗憲最淘氣。父親在英租界開店，日夜忙碌，張宗憲記得每周日跟哥哥一起到父親的店裡住一個晚上。張宗憲小時候並不知道這個古董店生意有多大，八九歲的他也沒有興趣去瞭解，十幾歲時迷上跳舞，經常玩到三更半夜才回家，被張仲英知道了以後氣得說狠話：「你將來不是做要飯的瘪三，就是做土匪！」張宗憲哪裡想得到自己以後竟子承父業，在古董行當打拼一生？

現在蘇州「張園」的廳堂中，張宗憲鄭重地敬奉著父親和母親的照片。對他而言，父親是他古董生涯中的第一位老師，是真正的領路人。

張宗憲父親張仲英先生與母親孫惠珍女士 分享 facebook

1950年代張宗憲到香港時，還沒開始古董生意，後來北京幾個同行到香港來做生意，父親要張宗憲多認識一下，拿點貨賣給他們賺點中間錢。當時身在上海的父親特別遠程指導，恨不得把一輩子的經驗都傳授給兒子。

事實上，張宗憲進入古董這行真正開始長眼力，就是張仲英從上海幫忙發貨到香港的那一兩年。每次來貨上百件，每一件父親都在單子上附註來龍去脈和價值、行情，清清楚楚，張宗憲從中學到太多實用的東西，那些正是來自父親做了一輩子古董的經驗，而這一封封書信都完整的被張宗憲保留下來，他說日後或許可以出版讓大家看看。

張宗憲簽書予嘉德拍賣公司創辦人陳東升 分享 facebook

2018年1月13日，觀復博物館創辦人及館長馬未都與張宗憲於《張宗憲的收藏江湖》表會現場進行對談。 分享 facebook