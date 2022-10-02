為盛夏劃上完美句點 古今匯聚 含金量最高【新創生活展】

接棒文博會的【2022新創生活展】，堪稱今年含金量最高的生活美學展，8月21日在高雄展覽館圓滿落幕。本屆【新創生活展】完美融匯七大主題：當代藝術、古美術、工藝精品、居家美學、品醇佳釀、藝術珠寶、超級遊艇，薈萃總值60億台幣的精品，更以古典結合當代的跨界展呈，將藝術巧妙融入生活，掀起品味新風潮，散發獨一無二的生活美學。

今年雲集香港典亞藝博大腕級古董商，及入選國際藝博當代藝術的頂尖藝廊，帶來具備高度鑑賞與收藏價值的珍玩藏品，並重量級古董商齊聚港都高雄展出。

原本2021年已計畫參展的居意，因疫情順延到了本次參展。深耕古美術板塊20年的居意本次呈現上百件各式銅器、竹木雕、佛像、黃花梨…等精品。居意負責人張富荃認為，本次到港都，是一次與不同地區古董商以及藏家交流的難得時刻，「只要符合我們平台的演出，絕對不要錯過！我們應該改變以前的經營模式，現在藝術市場正是『走出去』的時候。」居意也特別為高雄這座城市精選了具宮廷氣、色彩與體量都相當吸睛的展件，像是掐絲琺瑯、龍袍、漆器…等，另外還搭配了在2021年【墨見雲山】展覽反響不錯的張炳煌老師書法作品，張富荃補充道：「像這類綜合性的展覽，TA不是那麼唯一與直接，但其多元性讓我們有機會接觸到不同類型的收藏家與潛在買家。每一次的展覽都需要時間耕耘，畢竟初來乍到一個新的市場，像是以過往在香港典亞藝博、台灣甚至在北京參與大型展覽，很多效應是在展後漸漸發酵。」

另外，最具代表性的古美術多元事業體羲之堂，則是一次聚合張大千、林風眠、吳冠中、朱德群、余承堯、劉國松、李義弘等19幅近現代水墨大師鉅作，讓觀眾能近觀這些大師之作，一飽真跡。本次羲之堂以「教育推廣」為中旨，展品除了有電子圖錄外，更有語音導覽，讓觀眾能更清楚的了解到作品的來源出處。羲之堂主人同時也是中華文物學會理事長的陳筱君說道：「這次特別帶來上一世紀改革中國畫地位相當高的大師們，每一位藝術家都非常具有說明性，他們是引領藝壇走向現代化過程中的巨擘，能有機會近距離觀賞這些大師作品，並能為觀者帶來藝術上的啟發，我認為這是身為資深古美術經營者很重要的一件事。」陳筱君認為高雄如同待開發的藍海般，在疫情尚未明朗狀況下，藝術圈的朋友們，不妨將多一點心思投注在自己的土地上，好好的規劃綜合性展覽，以優良的品味與氛圍呈現精緻生活、高端精品的綜合性展覽。

此次展會是資深古董商平養居，首次於台灣公開呈現大型展覽，以其最著名的藏傳佛像為主題，並由名設計公司三省堂操刀設計展會空間，打造出博物院級格局，集莊重與大器於一身，一共呈現數十件精品，並將展名訂為【3 Days Museum 心靈之旅】，展出了北京故宮也收藏不到的康熙宮廷唐卡及市值破億台幣、全展最貴獨一稀世珍品〈永壽宮供奉無量壽佛〉，而〈彩繪石灰岩 釋迦牟尼 二弟子 二脅侍菩薩〉也是一大亮點。平養居林麗卿表示：「這次很開心能參與展會，和同行與藝術愛好者分享這些文物，平養居集結了如此多精品到港都，一方面是將藏傳佛教的美推薦給觀者，另一方面也將經營古董商數十年積累的市場投資經驗帶到港都，與文物愛好者交流。」

當代藝術部分則匯聚了頂尖藝廊，其中曾多次參加香港巴塞爾的耿畫廊，特別為此次精心策劃活躍於國際及亞洲的十位藝術家聯展，將多年來參展於國際各藝博積累之經驗，為深厚淵博的南台灣收藏家呈現更多元豐富的國際視野。另外；涵藝術策劃【不屈的烏克蘭】特展，讓大家看見動盪戰地中，關懷生命與傳遞民主自由的藝術能量，此外亦有大河美術帶來多件王尋的雕塑及台灣塗鴉先鋒之一的REACH作品，洪曼媛說：「藝廊本身就有社會教育的義務，讓沒接觸過當代藝術的人，能體驗到好的視覺感，透過綜合性展會讓我們認識到更多不同的客群。」日升月鴻畫廊也帶來兩位藝術家的精彩作品，畫廊主人游仁翰表示，特別挑選了畫風細膩的吳冠德以及大師龐均以饕饗藏家，其中龐均的版畫得到了不少迴響。

【藝術成癮】為大亞洲藝術聯盟協會提供其會員藏家的私人珍藏一次盡現，理事長鍾經新表示，這是大亞洲藝術聯盟自2021年12月4日成立以來的首展。大亞洲藝術聯盟協會於本次展覽特別規劃了「沉浸式空間」，結合高級的五感享受，除了能欣賞到李禹煥、井上有一等大作外，更能品嚐到大師級的茶，另外更有千萬級音響的聽覺享受，巧妙結合藝術與生活，讓藝術不再被束之高閣。「我不會以北部或南部觀點將藝術區隔，藝術本就是無國界，在這個以『生活』為主軸的場域中，帶入藝術是相當好的訴求，【新創生活展】就是我一直尋找的跨界高檔展覽！我們希望透過此展會，遇到高端的藝術愛好者，進而收藏藝術品，也讓觀眾不用出國就能親眼目睹國外大師鉅製。」鍾經新如是說。

高雄已逐漸成為文化休閒之都，從展覽館一路延伸至駁二藝術特區，此次展會聚焦於共同推動藝術市場上，開啟了一個開放性的視野，在金融動盪、房市退燒之際，提供藝術投資的另一選項。就如同香港典雅藝博般，循序漸進的將藝術板塊延伸至其他綜合領域，【新創生活展】也將精緻生活、高端精品皆帶入港都，形成另一種特有的風情，讓藝術、文化與生活產生出系列的激盪效應。如同巨星遊艇董事長陶君亮引用馬斯洛（Maslow）的「需求層次理論」人的生活分為5個層級，最高為「自我實現」，而本展覽則是這個最高階層的最佳體現。