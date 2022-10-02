將走向後物資時代的「香港」

二年半沒來香港了！過去，人來人往摩肩接踵的偌大香港機場，此時變得空空盪盪的。除了核酸檢測人員外，店舖都拉下了鐵門，這就是疫情封控下的香港機場。

這次來香港是為弔念忘年之交張宗憲太太的仙逝，足足待上了一個月，把二年來的香港行一次性補上。我過去每年都要來香港四五次，每回都待上三四天，但都是為了拍賣而來，行程主要在會展中心附近的幾家拍賣會串場，很少離開香港本島。但這次來沒有拍賣活動，住處也選擇離張先生家附近的九龍新世紀商城，商城這裡有一條新啟動的「東鐵線」地鐵，從旺角東站到會展中心只有三站，每天搭乘地鐵進出的我，也和香港市民感受到地鐵交通的方便，甚至去大埔参訪慈山寺、黃竹坑看畫廊，都是搭乘地鐵去的，很是方便。

西九龍的香港故宮、M+就位於「機場快線」上，原本從機場搭乘快線一站就可以到，但因疫情，大家所熟悉的「機場快線」關閉並未開放。難怪一位從中國內地移居香港的朋友要說，全世界再也找不到一個比香港更方便的城市，搭飛機可以飛往世界各個城市、搭高鐵可以到中國內地任何一個城市，這就是東方明珠—香港的魅力。

香港蘇富比郭東杰說，香港有了西九龍後，可以預見「機場快線」沿線未來將是國際藝文中心。政府有意在原有的國際金融中心架構外，重新打造一個有博物館、美術館、表演中心的國際藝文中心，這便是香港未來城市發展的戰略部署。

香港 將進階為國際金融、藝術雙引擎城市發展的未來

這次來香港，去了香港故宮、M+、大館，它們的出現讓許久沒來香港的外地人；例如我，都為之感到驚豔。香港回歸後，逐漸與中國內地生活圈拉近，反送中期間有許多人更為香港的未來感到憂心。但這次來香港，雖然經濟不是太好，許多門市也都關門了。但我卻能感受到香港未來是美好的。

香港的未來在哪？我認為是作為國際藝文中心的企圖。過去，我們都知道香港是名符其實的國際金融中心，但現在香港想作國際的藝術中心，向紐約看齊。紐約除了金融，還有藝術，它讓喜歡藝術的人能在這個城市駐足，感受到新潮的藝術氣氛。同樣的，香港有了藝術，將能吸引金融圈以外的人來到香港，甚至聘用更多的藝術行政人才，目前香港政府的確是朝紐約模式往前邁進。

令我驚喜的是西九龍M+、香港故宮的開幕，吸引許多本地市民前來參觀，每天達一萬的人流量說明市民對藝術展覽具有高度熱情，尤其是年輕人的積極參與。這些單位預估，待香港對外解除邊境管制後，將有大批國外旅客湧入，尤其是臨近香港大灣區的國人會蜂湧而至，屆時M+、香港故宮都將一票難求擠滿人潮。

賽馬會 成為香港眾多藝文空間的最大贊助者

不管是西九龍的M+、香港故宮，還是位於中環的大館，這些新興的藝術中心背後幾乎都有「賽馬會」的支持。「賽馬會」過去都投入慈善醫療事業，現在依舊有心有力的支持藝術活動，許多展覽海報都有「賽馬會」贊助字樣。因為「賽馬會」的大方贊助，香港藝術展覽質量都獲得大幅提升，這是香港賭馬事業與藝術公益活動相結合的美好發展。相信在「賽馬會」雄厚財力的支持下，香港國際藝文中心未來前景應該是可期的。

香港 將走向後物資時代

過去，香港人價值觀都圍繞著金錢主義，但社會發展到一定程度後，價值觀自然會隨之改變，開始思考精神層面的需求，包括宗教、文化、藝術。這次來香港，因拜祭已逝的張宗憲先生的夫人，參加了大埔慈山寺的盂蘭盆法會，因此與慈山寺結下因緣。香港慈山寺秘書長倪偲瀚說，至今香港金錢社會的發展到了盡頭，香港正要進入「後物質時代」。如同一個家族的興起，第一代人經歷了原始掠奪積累財富；第二代人再以科學、工業、建設理工產業持續發展；到了第三代人社會已經很富裕，宗教、文化、藝術成了精神層面的追求。目前香港第三代人正面臨「後物質時代」的到來。而慈山寺、香港故宮、M+的適時出現，正好呼應這個時代的需要，這更是我看好香港轉型為國際藝文中心成功的理由。