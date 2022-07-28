桃美館【2022橫山獎：書藝研究與評論雙年獎】徵件開跑

東亞書學評審陣容 開拓書藝思考的當代向度

桃園市立美術館（以下簡稱桃美館）辦理【2022橫山獎：書藝研究與評論雙年獎】，9月15日至30日開放線上報名。本日公布國際評審團名單，依「研究論文」及「藝術評論」分類邀集國際級專家，評定本屆參賽作品。其中「研究論文」類邀請知名書法學者朱惠良教授、臺北故宮博物院何炎泉研究員、美國布蘭戴斯大學阮圓（Aida Yuen Wong）教授、日本筑波大學菅野智明（KANNO Chiaki）教授、成功大學蕭瓊瑞教授（依姓氏筆畫順序排列）擔任評審；「藝術評論」類則由東海大學李思賢副教授、藝評人高千惠教授、中國藝術研究院陳忠康博士、日本奈良教育大學萱紀子（KAYA Noriko）教授、華梵大學熊宜敬教授（依姓氏筆畫順序排列）擔任評審。

本屆橫山獎研究論文類評審中，朱惠良教授為臺灣著名的資深藝術史學者，對書法史研究卓有貢獻；阮圓教授專研現代東亞藝術史，出版多項橫跨東亞各國現代書畫藝術史專著；何炎泉研究員曾策劃台北故宮博物院多檔書法重要展覽，並主編展覽專刊，近年著重書法史中的物質文化研究；菅野智明教授則研究近代中國與日本間的書法交流及發展史，聚焦書法在區域間的互動、比較和轉譯；蕭瓊瑞教授為臺灣藝術史研究之重要學者，亦關注臺灣書法史的發展。參與評審對書法藝術研究的關注面向多元，期能激發投稿者的研究潛能。

本屆邀請朱惠良、何炎泉、阮圓、菅野智明、蕭瓊瑞（由左而右）組成研究類評審團。

而在藝術評論類方面，李思賢主任長期投入現當代書法藝術的評論和理論建構，並發表多篇重要書藝評述；高千惠教授專注於現當代藝術及展覽評論，著力分析當代東亞藝術的發展趨勢；陳忠康博士重視古典書法在當代的發展，戮力於書法典範的重新詮釋； 萱紀子教授研究主軸著力於近代歐洲藝術觀念影響之下的日本書道，並以藝術學角度分析書跡之美 ；熊宜敬教授橫跨收藏、媒體、展覽和藝術市場的專業，關注書法藝術的發展脈動。藉由評審多樣的關照角度，希望鼓勵有意投稿的民眾和研究者針對當代書藝的環境面、現象面、創作面或發展面等等提出深刻的評論。

本屆邀請李思賢、高千惠、陳忠康、萱紀子、熊宜敬（由左而右）組成評論類評審團。

【2022橫山獎：書藝研究與評論雙年獎】，旨在培植和發掘書藝研究與評論人才，針對當代書藝之在地與國際、傳統與創新、理論與實踐等面向進行研究與評論，促進書法史論研究與評論的發展。研究論文最高獎金15萬台幣，優選獎金3萬台幣；藝術評論最高獎金10萬台幣，優選可獲2萬台幣。獲獎者將於頒獎典禮表揚，投稿內容也集結成冊由橫山書法藝術館出版。

劉俊蘭館長表示，本屆橫山獎希望能借重評審委員們的國際視野和學術眼光，促進藝術的知識生產與理論建構，為書藝研究和藝術評論注入當代活水。

本屆橫山獎徵求三年內撰寫之未曾正式發表、未曾獲獎補助之專著，一人可同時參加研究論文及藝術評論類之獎項。歡迎對書法藝術關注之民眾和研究者一起參與，更期待不分國籍、居住地、年齡之參與者共同投入，激盪出書法史論研究與評論的豐富面貌，推動書法藝術之討論風氣與研究、評論的發展。

橫山獎徵件日期自2022年9月15日至2022年9月30日止。詳情內容可至桃園市立美術館官方網站，並參考2022書藝研究與評論雙年獎徵選辦法。

關於橫山書法藝術館

攝影：原間影像工作室

桃園市大園區大仁路100號 （近機場捷運A17領航站）

開館時間：09:30-17:00（最後入場時間16:30）

休館時間：週二、撤佈展期間及其他必要休館日另行公告

電話：+886 3-2876176

橫山書法藝術館全票收費100元；桃園市民、18歲以上學生及軍警消享半價優惠；18歲以下65歲以上、持志願榮譽服務卡志工、身心障礙者及陪同人、導遊等資格者免收費。