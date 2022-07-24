光輝十年 全新場地 展望在地藝術願景

ART TAICHUNG 2022 台中藝術博覽會在2022年邁向10週年，選址台中林酒店擴大辦理，集合了77家展商，涵蓋69家台灣畫廊、5家來自日、韓、港、法海外畫廊、以及4個青年獎項，呈現來自國內外近3000件作品優質的藝術家作品。

台中擁有寬廣整齊的都市規畫與座落城市之間的公共藝術，隨著參展畫廊與在地收藏家的互動，台中藝術博覽會逐漸以台中獨有的藝術欣賞與收藏氣象，形塑為一個以雕塑、立體作品為特色的藝博會品牌。

大觀藝術空間 劉玹希 俄羅斯諜報機 鋁、銅、玻璃 22x10x14 cm 2022

全新空間 呈現在地市場樣貌

隨著台中收藏人口漸增，人流承載及展覽空間需求的增加，主辦單位畫廊協會決定將台中藝博遷至獨具歐式特色的台中林酒店，以嶄新的空間展示全新的藝術創作。畫廊協會分析台中藝博近年的展覽成果，觀察到2021年參展畫廊平均展出的藝術家數量提高，展出的作品特色也更趨近多元；也有展商開始以「增加畫廊品牌形象」為策略，深入探討作品、強調空間與畫廊之間的對話。2022台中藝博展出作品也將進一步從雕塑橫跨裝置、複合媒材、水墨作品等，描繪新興藏家輪廓。

藝境畫廊 Mario Ram Mallari Jr. 馬拉里 The Joker 小丑 複合媒材 Mixed Media Assembly 33x25x13 cm 2021

藝術獎項與館際聯盟

擘畫大台中藝術願景

台中藝博是推廣藝術教育的重要場域，為提供新銳藝術家在中部的展示平台，台中藝博自2017起逐步與藝術新聲、中山青年藝術獎、璞玉發光及臺藝新人獎開啟合作。從校際、地方、中央各個層面的產官學合作，透過協會資源導入完善的展覽機制，將青年藝術家的作品帶入市場。

為推動大眾進一步參與藝術活動，2021年起畫廊協會串聯「中部館際聯盟」，透過台中藝博官網宣傳中部美術館的展覽訊息與年度票券優惠合作。今年台中藝博將更進一步舉辦4場「展前線上講座」，陸續上線預熱展覽，並於7月16日週六下午在台中林酒店7樓香港廳現場舉辦關於兩場講座，以新世代藏家角度談藝術收藏經驗，並以藝術資產管理談藝術收藏的永續發展。

日帝藝術 葉誌航 洗碗美人 壓克力顏料、畫布 80x116.5 cm 2021

10週年展望精彩未來

台中藝術市場正邁入藝術欣賞人口規模、收藏家風格、展出作品的風格樣式，以及展商展出策略的轉折點；市場的輪廓在時代的演進下不斷累積變化的動能，逐漸顯現於在地的藝術博覽會現場。累積了過往的經驗，隨著藝術欣賞人口的增加、新興藏家的進場、展商規模的擴增與市場級距的擴大，台中藝術博覽會逐漸走出主辦方社團法人中華民國畫廊協會旗下藝術博覽會品牌的特殊性。ART TAICHUNG 2022 台中藝術博覽會，將帶著10週年在地的經營經驗，持續與台中藝術市場互動，展望精彩未來。