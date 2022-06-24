東京畫廊＋BTAP 20年

田畑幸人：亞洲當代藝術沒有中國就不可能被全世界認可

鄭乃銘 / 專訪 圖片提供 / 東京畫廊＋BTAP

當台灣、韓國畫廊曾大陣仗進駐北京798、當西方主力畫廊也紛紛落腳設點於此，東京畫廊+BTAP(Beijing Tokyo Art Project)始終沉靜看著798不停換裝…。作為最早進入798的日本畫廊，同時也是最早與中國當代一線藝術家合作的境外畫廊。20年來，它絕對是最貼地氣國際畫廊；沒有之一，就是唯一。《CANS藝術新聞》、《當代藝術新聞》在東京畫廊+BTAP不同階段訪問過負責人田畑幸人不止一回。這一次，特地在20歲生日的今天，以閃電快問快答的方式與田畑幸人對談，歷史；就在這位兩岸畫廊界相當好人緣的畫廊廊主言談間…翻湧成雲。

鄭乃銘：2002年，東京畫廊＋BTAP是第一家國際畫廊進駐到北京798廠區。20年，您依舊堅守在北京798。請問這背後最大的支撐動力是什麼？

田畑幸人：首先，20年前我到798開設空間的目的就是要在中國找一個大一點的空間，做一些喜歡的；但是日本狹窄空間做不了的展覽，當時並沒有盈利目的。

再一個是；亞洲當代藝術沒有中國就不可能被全世界認可，這個經驗可以從歷史中得來，所以這也可作為我會持續關注中國當代藝術的解釋。當然，還有可能這是我作為一個亞洲人的自覺吧！

鄭乃銘：您當初又是如何選擇合作的中國藝術家？您抱持的態度是什麼？尤其是在千禧年剛過，北京的當代藝術氛圍也還不是那麼顯著的時候。

田畑幸人：藝術家的選擇方面，我比較注重藝術家的原創性和持續的創造力。在千禧年剛過時，能有這些特質尤其難能可貴。但是我自己接觸的藝術家畢竟有限，所以也會委託我認可的評論家，由他們策劃展覽、選擇藝術家。

鄭乃銘：過去這20年間，您有沒有動念過；即便是一點點動念過，要撤離北京而選擇別的城市呢？

田畑幸人：我下決心做一件事情從開始就設定要堅持做10年以上，東京畫廊＋BTAP北京空間10周年的時候是2012年，當時798的房租漲到了和紐約切爾西地區差不多了，我是有考慮關停798的空間去紐約開一家分支機搆（去切爾西的事情因為眾多的理由被中止了）。

鄭乃銘：20年，您有特別印象最深刻的經驗/事件嗎？

田畑幸人：印象最深刻的是2002年開館展的時候，當時798沒有畫廊，一時間來了特別多的人，隨後798迅速熱了起來，那種欣欣向榮確實是令人預想不到的。很快地，798就自然而然地發展成一個藝術區。

鄭乃銘：北京一度是眾多國際畫廊群相進駐的城市，尤其是在798。可是，國際畫廊從798退出的情況也是極端快速。您覺得國際畫廊大量退出北京藝術市場，原因是？

田畑幸人：b>進入798的大多數畫廊是以盈利為目的的，當無法獲利的時候，退出也就是必然的選擇。

鄭乃銘：上海呢？上海這些年根本已經淩駕北京成為國際畫廊首選進駐的城市。您經常在國際不同城市參與活動，就您的觀察，今日的上海與昔日的北京對藝術產業的吸引有何不同？

田畑幸人：上海是非常卓越的魅力十足的城市，如果以利潤為導向的話；應該放棄北京去上海工作。但是，我現在只想踏踏實實地做自己想做的事情，完全沒有離開北京的打算。

還有和藝術家交流的話，北京還是比上海要方便的多。

鄭乃銘：中國當代藝術人才輩出，相對的也更換得很快，可是，東京畫廊+BTAP始終堅持自己對中國當代藝術的選擇與品味，甚至從這次20周年展也都能看出與東京畫廊+BTAP一起成長的藝術家同志依舊緊緊相隨。這樣的一份精神情懷，在國際畫廊與藝術家之間並不多見。請問，您與藝術家是建立在什麼樣的維繫力量呢？

田畑幸人：所有的藝術家幾乎都是孤獨的人，不孤獨的話；也成不了好的藝術家。

大多數的藝術家不論市場銷售好不好，都有他們的煩惱。沒有市場的藝術家們，會苦惱於自己的作品為什麼不被認可，他們無法和別人傾訴。從另外一個角度來說，對一個畫廊來講，也ˇ會遇到類似的苦惱。我認為；我可以和他們在一共有痛苦的基礎上交往。對一位藝術家來講，都認為自己的作品是最好的，如果不這樣認為的話，恐怕繼續創作的理由就不成立了。藝術家都會希望自己的作品能被認可、被喜歡。我認為，我周圍的藝術家都是優秀的藝術家，這一點很重要。

鄭乃銘：東京畫廊+BTAP似乎較少涉及年輕當代藝術家推展，您如何看中國85-90年；甚或00年間的新一輩藝術家作品呢？

田畑幸人：關於年輕藝術家我一直都在關注，只是還沒有遇到好的藝術家而已，期待今後可以遇到。

鄭乃銘：20年，您對中國當代藝術環境的變化又是如何看的呢？

田畑幸人：過去的二十年世界已經改變了，中國的經濟勢力僅次於美國躍居第二位，亞洲各國都越來越強大了。這對於藝術界來說，這是好事情，縱觀歷史經濟好的地方，總會出現好的藝術家。

鄭乃銘：我是否可以這樣反問，日本的畫廊願意投入那麼長的心力來耕耘中國藝術環境，那麼；為何中國的畫廊始終未見「願意」到日本投以相對時間與心神呢？這當中有特別的因素嗎？

2022年20週年 堆疊展覽現場 攝影：高文建、趙天翔

田畑幸人：這個問題確實是相當有意思，也很值得深思的問題。我無法說出為什麼，但我想；中國畫廊如果到了日本；估計99%不會成功。中國人應該非常瞭解這個現狀。另外，我自己的感覺，日本人至今仍然對歐美藝術有相當大的喜好，所以到現在還在高額的收購歐美的藝術品，但不知你有沒有發現；至今仍然沒有出現對亞洲藝術感興趣的人！

鄭乃銘：走過第一個20年，請問未來第二個20年，東京畫廊+BTAP又有些怎樣的運營規劃呢？

田畑幸人：我希望接下來的20年亞洲經濟圈可以團結起來。歐洲超越了戰爭的悲劇，建立了歐盟，我們亞洲考慮到未來的話，中國、印度、韓國、日本、東南亞必須團結起來。至於，BTAP在下一個20年，我們會繼續著眼於亞洲未來，對於推動亞洲當代藝術也會持續努力。