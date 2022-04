5月台北當代首次推出NFT展區 與國際平台Art Blocks合作

由瑞銀集團呈獻的第三屆台北當代藝術博覽會,將於5月20日(五)至22日(日)於台北世貿中心一館正式回歸,並帶來62間精選的國際頂尖畫廊、200位藝術家,以及1000件世界級的當代藝術作品。

台北當代因應市場與時局,迎向未來並持續轉化,此次更挾著近兩年深化整合線上線下展會的經驗而來,將同時呈現實體展會無可取代的優勢與數位藝術交易的熱潮,預計提供畫廊、藏家與觀眾更獨特而完整的參與體驗。

米凱爾·博伊曼斯〈紫色和藍色椎體〉,2020年,布面油畫,60.6 x 40.2 x 4.7 公分 © 米凱爾·博伊曼斯 卓納畫廊

數位藝術收藏市場的崛起

根據由首席贊助夥伴瑞銀集團共同發行,經濟學家克萊爾・麥克安德魯主筆的《環球藝術市場報告》,台北當代聯合總監岳鴻飛(Robin Peckham)觀察到:「有71%的台灣收藏家表示2022年有購買數位藝術的計畫。這一年來我們所接觸到的潛力客層,不僅對NFT感到興趣,也對所有當代藝術有著極高的求知熱誠。期待他們今年的參與,為藝術市場帶來新的活力!」

Korakrit Arunanondchai, "Working title", 2022, Acrylic, metallic foil on bleached denim on inkjet print on canvas, aluminum stretcher, 218.4 x 162.6 cm© Korakrit Arunanondchai, BANGKOK CITYCITY GALLERY

全新規劃的線上單元「藝動區塊」(Launch Stage)NFT專區,回應方興未艾的數位藝術收藏風潮及市場需求,將與國際知名並具高度策展性的三大NFT平台:Feral File、Art Blocks、Outland,以及新興的本地平台SOYL合作,展示單一藝術家在該領域最具獨特性的計畫,包括生成式、互動式藝術,形式實驗與批判性論述等。「藝動區塊」將於台北當代官網的專屬頁面同時呈現四個平台作品,同步於展會期間規劃現場活動參與。

喬治・肖〈Short Loved〉,2020年,琺瑯漆.木板,43 x 53 公分 © 喬治・肖 大未來林舍畫廊

2020年創設的「Taipei Connections」,是台北當代持續進行的數位平台計畫,不僅是關於交易,更是關於跨國、跨領域、跨文化的連結與交匯。在兩年成功的基礎上,本次將更著重「Taipei Connections」作為協助畫廊社群與收藏家和藝術專業人士連結的管道,替品味卓越的藏家廣泛展示來自世界各地的當代藝術,並為今年無法入境來台的歐美、日韓、香港及東南亞收藏家提供配套,希望在實體展會回歸的同時,更融合數位平台不受地理限制的優勢,實現更多元而周到的收藏服務。

在實體展會現場方面,公共藝術展區「實境計畫」(Node)挑戰空間限制,展示藝術家的大型作品,今年將由双方藝廊、TKG+與御書房藝廊,分別帶來徐瑞憲、邱承宏、郝經芳與王令杰,共三組藝術家令人驚艷的裝置藝術大作。

從呈現親民價格作品,到舉辦深度論壇、工作坊,持續推動台灣收藏市場

【點閱沙龍精選作品】 © 霍華.方達 亞洲藝術中心

「點閱沙龍」(Salon)計畫,則由各家參展畫廊推出價格低於 8,000 美元的精選推薦作品,觀眾可一次瀏覽不同輩份、地區、媒材的當代藝術傑作,期待以親切的收藏價格及展出形式,吸引、培育更多年輕及新進藏家。焦點藝術家包括:活躍於國際的黃海欣、資深藝術家史金淞,以及創作手法獨特的劉文瑄。

【點閱沙龍精選作品】 © 史金淞 安卓藝術

「面對高速的改變是無法慢慢等待適應,我們必須以知識作為逃生出口。」引自媒體理論學者馬歇爾.麥克魯漢(Herbert Marshall McLuhan)自傳的這句話,是本屆「思想串流論壇」(Ideas Forum)的主軸概念。作為薈萃創意與思想先鋒的平台,展期間論壇精選台灣與國際文化領袖,交織探討藝術、生態、人文等多元領域議題。焦點講者包括科幻酷兒小說家紀大偉、《Wild Blue Media》作者Melody Jue、藝術家Ashley Bickerton、上屆威尼斯雙年展台灣館代表鄭淑麗、藝術家鐵木爾.斯琴(Timur Si-Qin)等。

「台北開放平台」(Taipei Platform)由台北當代的合作夥伴共同策劃,包括:走路草農藝團、典藏ARTouch、當代藝術新聞、花開、La Vie、SOYL所有、朋丁、端傳媒、場外、鳳嬌催化室等,將於展會期間陸續舉辦11場工作坊,包括實驗性的表演活動以及讀者互動等項目。在飽覽世界級藝術傑作的現場,透過檔檔精心策畫的現場參與項目,邀請觀眾在其中奔馳想像、表現自己。

【活動資訊】

公眾展期:5月20至22日 11:00 AM – 6:30 PM

地點:台北世貿中心一館 台北市信義路五段五號

展會將實施分流入場與限量票券,早鳥門票優惠只到5月15日。

更多資訊及購票請參考官網及ACCUPASS。