解密—巴黎藝術市場重新洗牌幕後轉折

Art Basel母公司MCH集團拿下法國大皇宮為期七年、總值1060萬歐元的招標案

余小蕙／巴黎報導

2022年開春，法國藝術圈迎來一枚震撼彈：自2006年起一直在以有著宏偉壯觀的玻璃穹頂、富盛名的大皇宮舉行，並以「法國」當代藝術博覽會之姿與Art Basel、Frieze鼎足而立的FIAC，失去了每年十月在大皇宮的檔期！這一突如其來的大轉變，不僅只是博覽會組織公司的汰換，更昭示了當代藝術市場典範（paradigm）的轉移。

「變天」始末

去年十二月下旬，法國《世界報》首度披露，大皇宮展場運營機構「法國國家博物館聯盟—大皇宮」（Réunion des musées nationaux - Grand Palais，以下簡稱大皇宮）正對十月FIAC（國際當代藝術博覽會）和十一月Paris Photo（國際攝影博覽會）的兩個檔期進行公開招標。此消息如一聲驚雷，炸響了開始放假和準備過節的巴黎藝術圈，不僅因為FIAC和Paris Photo背後的組織公司RX France是大皇宮的長期合作夥伴——FIAC自2006年、Paris Photo自2011年就固定在大皇宮舉辦，而且「公開招標」亦是大皇宮破天荒之舉。長期以來，RX France和大皇宮就兩大藝術博覽會簽訂三年合約（一直到2018年）；2019年根據舊合約續約一年後即遇上新冠疫情，2020年取消舉辦；2021年，疫情趨緩下博覽會恢復舉辦，但因大皇宮自3月起展開為期三年的大規模整建工程而移至設於三月廣場（Champs de Mars）的「臨時大皇宮」舉行，雙方於博覽會開幕前幾天才簽署合約。對RX France來說，這不過是個形式化的手續而已，FIAC和Paris Photo在大皇宮舉行已成理所當然。

然而，2019年1月新上任的大皇宮總裁德孔（Chris Dercon）卻不這麼想。德孔出身比利時，在荷蘭、德國和英國皆擁有豐富的美術館行政資歷，包括倫敦泰得現代美術館館長（2011-2015），亦曾出任柏林人民劇院總監，始終抱著銳利的眼光關注實驗性和開拓性藝術的發展；對於打造大皇宮（包括國家展覽館部分）為前瞻性的美術館有著獨到的主見和藍圖。向來以說話坦率，行事果斷著稱的德孔，聲稱11月底有人表達想在大皇宮舉辦博覽會的意願，依法得公開招標，並馬上於12月初邀請廠商投標。然而這紙為期七年、總額2000萬歐元的招標案卻低調進行——法國媒體甚至以「偷偷摸摸」（en catimini）來形容——而且標期僅三星期。自媒體揭露後，儘管大皇宮始終未透露RX France之外其他競標方的身份，但巴黎藝術圈非常肯定：從招標案金額來看，只有Art Basel和Frieze有此能力。在此同時，RX France除了透過媒體表示抗議外，也走法律途徑要求停止招標案，但被法院以2022年未簽約而駁回。

1月26日，大皇宮宣布，價值1060萬歐元的十月份檔期由Art Basel的母公司MCH集團得標，將自今年秋天起連續七年（至2028年）使用大皇宮展場（包括今明兩年在大皇宮臨時展場）舉辦當代藝術博覽會——RX France則保留十一月份Paris Photo的檔期（750萬歐元）。

FIAC vs. Art Basel

事實上，大皇宮十月檔期易主對絕大多數巴黎人、尤其是收藏家和藝術愛好者來說，並無太大影響：屆時照常有博覽會上演，照常有成千上萬件藝術品展出，展場裡照常會有熙熙攘攘的藏家和觀眾——甚至，被認為級別比FIAC更高、號召力更大的Art Basel，將引來更多世界大畫廊、大藝術家、大收藏家，將有助於提升巴黎在世界藝術版圖上的地位。然而，長期以來被視為法國最重要的藝術櫥窗之一的FIAC被無情趕走，取而代之的是更具國際知名度的Art Basel，卻充滿了強烈的象徵意義。《世界報》即批評大皇宮作為受國家經費補助的公立藝術機構，卻以臨時招標方式撤換近五十年來與巴黎藝術生態緊密結合的FIAC，「體現出一個無所顧忌的新的藝術世界」。

歐洲老牌博覽會Art Basel成立於1970年，由瑞士MCH集團所經營，自2000年代以來打造為全球品牌，除了瑞士巴塞爾，並在美國邁阿密和中國香港舉行博覽會；2018-2019陷入財務困境，先後脫手杜塞爾多夫和印度博覽會的股份；2020年獲媒體大亨默多克第二代詹姆士（James Murdoch）資金挹注（持股49%），紓困後重新佈局，在獲得巴黎大皇宮博覽會組織權前兩天宣布收購新加坡藝博會15%的股份。

FIAC儘管也是外商公司——母公司RX France隸屬英荷RELX集團——但具鮮明強烈法國色彩，自1974年成立迄今47年，歷經風風雨雨，始終與巴黎藝術生態緊密結合。RX France儘管過去十多年努力打造巴黎為重要當代藝術大城，但數次試圖以FIAC和Paris Photo進軍洛杉磯的嘗試卻都鍛羽而歸。2020年，RX France同樣因疫情影響，赤字龐大，於2021年FIAC舉行前幾天宣布大幅裁員（超過2/5的員工），縮減和合併兩大博覽會的組織團隊，擔任FIAC藝術總監長達18年的佛雷爾（Jennifer Flay）為此與公司發生齟齬，FIAC結束後即請病假（目前已離職）；另一方面，RX France也因2020年取消舉辦博覽會，卻遭要求如期支付場租費而與大皇宮關係惡化。

打造當代藝術和不同創意領域之間的橋樑

大皇宮總裁德孔直言不諱，英國脫歐後，巴黎更具吸引力，大皇宮需要能為提高巴黎的國際聲譽，孕育巴黎藝術生態的豐富性做出更多投資的博覽會。相較之下，Art Basel不僅在組織和行銷上都展現全球運籌的能力，並且積極拓展當代藝術的疆界（例如邁阿密巴塞爾博覽會已經加入了NFT平台）。如果說，FIAC 還停留在傳統的當代藝術博覽會模式，Art Basel的提案則野心勃勃地打造當代藝術和數位、奢侈品工業、時裝、設計、電子遊戲、音樂、電影，甚至永續發展等不同創意領域之間的橋樑，讓巴黎整座城市為創意產業所滲透。可以說，Art Basel的勝出是因為不僅掌握當代藝術蔚為潮流，各個領域都擁抱當代藝術這個趨勢，並且迅速做出回應。

Art Basel的到來，明顯昭示了巴黎作為藝術市場中心的吸引力。十多年來，在美術館、基金會、畫廊、FIAC, Paris Photo、Art Paris 等博覽會的耕耘下，巴黎當代藝術的氛圍日趨活躍，隨著英國脫歐，更吸引了許多國際畫廊進駐（White Cube, David Zwirner, Lévy Gorvy, Galleria Continua…），而法國兩大收藏家皮諾和阿諾的私人基金會，加上巴黎綿密的美術館網絡，都讓巴黎展現了無以倫比的魅力和活力。

對於Art Basel的到來, 巴黎畫廊界充滿期待卻又心懷坎坷。Art Basel的全球知名度，組織能力和龐大的VIP名單，必將提升巴黎博覽會的聲譽，為巴黎藝壇注入活力和促成市場交易。然而，許多人卻也擔心，巴黎會不會淪為Art Basel全球網絡的其中一個點，喪失其鮮明獨特的身份性？Art Basel是否能保護和呈現法國畫廊的多樣性和人文特質？Art Basel是否將以國際大畫廊為優先，或大幅提升參展費，法國中小型畫廊和藝術家將因此居弱勢，甚至被敲響喪鐘？對種種疑慮，Art Basel表示，儘管名稱未定，但將有別於香港和邁阿密，絕不會是Art Basel Paris，並承諾：法國參展畫廊數量不會減少，參展價格也不會提高。RX France已經表示，不會轉讓FIAC品牌，至於是否另擇場地舉行FIAC，與藝術巴塞爾分庭抗禮，目前尚未做出決定。無論如何，巴黎加上Art Basel，這對國際畫廊、收藏家和藝術愛好者來說，將是不可抗拒的吸引力。