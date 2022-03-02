2021亞洲當代藝術之最｜亞洲明日之星

江宥儀John Yuyi 不受疫情干擾及地點、媒介限制 社群ins擁有22萬粉絲

每年「年度亞洲之最」最吸睛的亮點莫過於「明日之星」。本次經評委團入榜者有六位，分別為：嘗試各種創作媒介勇敢走自己風格，活躍於紐約及亞洲的－江宥儀；用色大膽直白，透過超寫實描繪遊走具象與抽象邊緣的－孫一鈿；2021年6月剛在SPURS馬刺畫廊結束他自2018年開始的〈LUCY〉系列展覽的－葉凌瀚；利用圖像語言強調人造景觀與真實自然的－侯子超；擁有獨特創作風格，建立起夢幻虛無國度的－能尖日、以及近年逐漸在拍賣二級市場曝光的黑馬－張騰遠。六位入榜者皆具有極濃烈個人特質，評審團認為：江宥儀John Yuyi的創作及其在社群媒體上的表現，更為繽紛且多彩多姿。

非藝術本科出身的江宥儀John Yuyi發跡於社群媒體。2014年以人體為畫布，「臨時紋身」在社群平台聲名大噪。大膽、創新的風格甚至曾為Gucci貢獻開設官方ins帳號以來最多的點讚數貼文。直到2018年，她才在紐約、洛杉磯、上海三地開始她的首次個展。自2015年獲得美國藝術家簽證就移往紐約工作的江宥儀在2020年與2021年間又因為疫情的緣故而重返家鄉，回到臺灣也沒有停歇創作，開始嘗試裝置藝術，1月便在TAO ART展出她在臺灣的首次個展，也是她的首個裝置藝術展覽【目不見睫】，這個為期不到兩個月的展覽在短短時間內就累積了高度的矚目與喜愛。

2021年絕對是屬於江宥儀John Yuyi的一年。在社群媒體ins上擁有22萬粉絲的她不斷活躍於泛藝術圈，完全不受疫情干擾，也完全不受地點與媒介的限制，在蘇黎世、紐約、巴黎都能看到她的身影出現於展覽，與此同時也不斷地在她所經營的自媒體上曝光，充分利用社群媒體展現各式樣貌。就連在班機上，江宥儀John Yuyi也能發揮「人體及畫布」的精神，在狹小的化妝室中以裸身的姿態與一次性坐墊以及衛生紙大玩自拍藝術，後來甚至以《Airplane mode飛航模式》為名印刷出版成圖冊。

去年10月，她首次走進紐約時代廣場的大螢幕，將她的新影像創作〈Content〉投放在人潮擠擠的曼哈頓樞紐，此作其後更是在東京澀谷站前川流的路口動用5個大型廣告螢幕齊放；這些精彩時刻，江宥儀John Yuyi在ins上一個也不落下地記錄動態，一篇篇豐富又多采多姿文章讓她迅速累積了廣大粉絲群。

江宥儀John Yuyi的活耀搭上社群媒體的即時性質，不管身在何處，都能透過ins無遠弗屆又零時差的特性展現最即時、最真實的自我。對江宥儀John Yuyi來說，她的確找到了她的最佳舞台。隨時隨地都在閃爍發光的她，無疑是2021年全球最為耀眼的「明日之星」!

江宥儀的活耀搭上社群媒體的即時性質，不管身在何處，都能透過ins無遠弗屆又零時差的特性展現最即時、最真實的自我。

評委複選入圍名單

－江宥儀 | 影像創作〈Content〉放映於紐約時代廣場大螢幕

－孫一鈿 | 個展【在黃昏時起飛】上海BANK/ MABSOCIETY

－葉凌瀚 | 個展【LUCY最終回：互聯網寫生、猜你喜歡、極繁主義】SPURS馬刺畫廊

－侯子超 | 首次個展【愚人的寶石】SPURS馬刺畫廊

－能尖日 | 首次策展【外星人在此】空間站

－張騰遠 | 個展【我不是武漢人】罐 空間、個展【鸚鵡人登陸香港】13a New Street Art Gallery