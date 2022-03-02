2021亞洲當代藝術之最｜最活躍亞洲藝術家

黃宇興 橫跨三領域 榮登年度市場最暢銷藝術家之列

黃宇興創作中

「年度最佳展覽」長期以來是競爭最為激烈的項目，它既可窺見社會動態也能看出美術單位對自身及未來發展的思維。因受制於新冠疫情全面性影響及運輸成本的費用提高與時程難以掌控，美術機構過去動輒大費周章的國際展覽，都得往後挪動展期或縮小規模，在展務重新調整之餘，更有機會對內再爬梳資源的研究。

當然，2021年12月1日香港佳士得「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣：藝行者」專場中，黃宇興一幅巨大的七聯作〈七寶松圖〉以5,400萬港元落槌，加佣金6,483萬港元成交，此作品高價成交已比肩全世界同年齡層藝術家成交紀錄，並一舉成為中國70後最貴的藝術家。

黃宇興〈七寶松圖〉以6,483萬港元打破個人紀錄

再根據去年三月artnet發布的春季藝術市場情報，黃宇興全年畫作銷售以6,262,538美元躋身2021年「市場最暢銷藝術家」之列。去年6月3日，黃宇興於Almine Rech畫廊的布魯塞爾空間舉辦個展【錦灰堆】，此為雙方首次攜手合作。該展呈現其2015年到2021年間創作的21件作品，並以知名〈河流〉系列中的4件作品為代表，探索了藝術家視覺語言中具有貫穿性的主要脈絡。黃宇興更於去年9月跨足時尚界，接受路易威登（LOUIS VUITTON）邀請，參與品牌2021年「Artycapucines」藝術系列的創作，以刺繡手法創造色彩斑斕的魔幻風景，為品牌演繹出獨特的創意美學。

今年1月7日，黃宇興〈路易威登藝術家聯名限量款Capucines〉亮相開拍國際，以92,000人民幣成交。

近二年黃宇興不斷出現在二級市場的夜場名單，尤其個人拍賣成交紀錄前十名，悉數於2021年創下，無論於香港佳士得、香港富藝斯、北京保利、北京永樂拍賣等皆可見到其作品不斷締造紀錄。去年12月其壓克力作品〈新世界〉，亦在北京華藝以1,012萬人民幣成交，在中國內地拿下其作品歷年拍賣成交TOP2。藉由西方國際畫廊Almine Rech的推廣與美術館計畫雙管齊下，黃宇興的一、二級市場皆獲得巨大的成功，這恐怕是他當初作為一位藝術家所始料未及的。

新世界 壓克力 畫布 HBJ 華藝國際（北京） 2021/12/10 Lot 8327 215 x 518 cm 2015-16 RMB 10,120,000

現今的黃宇興已從初出茅廬的年輕藝術家，蛻變成全球70後藝術家梯隊裡的王者。從自身角度出發，已創建出一個生命的樂園，不斷探討生命的存在與意義。如同他接受COBO訪問時表示：「以前的作品〈河流〉探討時間，〈樹叢〉探討成長和生命，〈寶藏〉是關於智慧。這些東西歸根結底都是對生命個體的討論。其實一個人被動地選擇來到這個世界之後，就在完成一段屬於他自己的生命史。」

樹叢 油彩 壓克力 布面 GD 中國嘉德 2020/12/05 Lot 1763 208 x 336 cm 2012 RMB 2,645,000

寶藏 壓克力 畫布 S 蘇富比 2019/04/01 Lot 1172 170 x 275 cm 2015 HKD 1,625,000

評委複選入圍名單

－黃宇興：作品〈七寶松圖〉以6483萬港元榮登中國70後最貴藝術家。

－宋琨：作品〈踏浪〉以333.5萬人民幣刷新個人歷年拍賣紀錄。

－陳飛：作品〈左拳無力〉以721萬港元創造個人歷年拍賣紀錄。

－孫一鈿：上海BANK畫廊【黃昏時起飛】個展大獲好評。

－陳可：上海貝浩登畫廊【包豪斯女孩／房間】個展一畫難求。

－加藤泉：作品〈無題〉以1174.5萬港元拿下個人歷年拍賣成交TOP1。