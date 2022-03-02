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2021亞洲當代藝術之最｜ 最佳亞洲藝術家個展

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
閆博 無題 615 × 244 × 11cm（5聯拼） 木板，亞麻布，丙烯綜合材料 2018
閆博 無題 615 × 244 × 11cm（5聯拼） 木板，亞麻布，丙烯綜合材料 2018

【我在】 閆博個展 北京安居客藝術中心

閆博創作中
閆博創作中

2021年度亞洲藝術家個展，確實在這一次顯得難以抉擇又挺糾結的。初選總計進入26位候選人，犖犖名單裡；簡直是江湖高手齊聚，假如要以武俠小說的結構來書寫，這場比武擂台恐怕得打個三天三夜才能見分曉。信手拈來就有：奈良美智、塩田千春、加藤泉、金氏徹平、蔡國強、艾未未、何多苓、賈藹力、尹秀珍、劉野、徐冰、閆博、宋琨、瑪莉娜‧克魯斯、喬治‧莫蘭迪…。個展的比例在2021年稱得上完全爆表，其中又以在中國發生的比率佔最大多數。但一個主觀事實是，新冠疫情依舊擾人常態，許多地區還是維持封境狀態，這也使得眾多展覽本身的發生地並無法像2020年之前是全面自由開放，教展覽也只能以本地城市人士欣賞為主要，說來還是挺令人扼腕。

北京永樂在安居客藝術中心展出 閆博【我在】個展
北京永樂在安居客藝術中心展出 閆博【我在】個展

從26位初選入圍到進入6位複審，評委糾結的有三位：塩田千春、閆博、劉野。塩田千春是生命的鬥士，她的藝術展現充沛生命厚度。閆博在藝術生涯頂峰自己決意喊停，8年時間只「熬」出50件作品。劉野歲末的【皮埃爾‧梅納爾】個展，呈現不同於過往一個與內心對話的細膩創作，徹底令人驚艷。但，劉野新作仍不免有略微過甜之嫌，塩田千春2021年的臺北站、上海站展覽乃屬於他2019年東京森美術館起始之後的國際巡展。因此，評審團把這個年度大獎最後給予閆博。評委認為，閆博在2021年個展展現的不僅僅只是對作品的獨特詮釋能力，最關鍵是在這位藝術家勇於對自己喊暫停、並勇於向自己挑戰，處於一種通盤都得推翻之後的檢視情態下，閆博讓自己的創作與個人有了一個全然對自己忠實的具體表現，這在現階段藝術家普遍習慣耽溺自己成就的病態下，閆博；確實有其值得推讚的原因。

閆博坦承在藝術生涯最感順遂的時候，回頭看自己的作品，猛然覺得那些作品水準不夠整齊、不耐看、品質不夠好！當下，就決定該放下眼前一切，歸零；重新開始。但自由的過程，其實充滿荊棘的。閆博不是停頓再開始就格外順利。他重新思考材質的轉變與個人意念的並軌，想很多、試很多，也失敗很多、不滿意很多。閆博就說，藝術家當作品一旦陷入類型化，就很容易出問題。也就是說，藝術家固然會自喜個人作品具備了高辨識度，可是也正因為這樣的特質，容易盲目了藝術家的心與眼；很容易讓自己的創作成為制化、自動化的產品。如果藝術家缺少覺知，自然也就不會懂得回頭檢視自己，那麼對於藝術的初心，自然就越離越遠。於是，他重新進到學校再從材料學研究起。慢慢從自己與材料的相處裡，逐漸磨去了以前的傲慢、自以為是，在材質與顏料的相輔與磨礪過程，找到一個能讓自己內心安靜下來的沉潛所在。作品；自此不再只是作品，作品因此是歲月、是哲學；更是懂得思考。

閆博創作中
閆博創作中

評委複選入圍名單

－閆博【我在】北京永樂安居客藝術中心 2021/08/29-2021/09/21

－劉野【皮埃爾‧梅納爾】北京新世紀當代藝術基金會 2021/12/02-2022/04/02

－徐冰【藝術卡門線】北京紅磚美術館 2021/11/06-2022/04/12

－宋琨【泛靈淨界‧鮫人泣珠】上海喬空間 2021/11/10-2022/01/16

－【塩田千春：顫動的靈魂】臺北市立美術館 2021/05/01-2021/10/17 | 上海龍美術館2021/12/19-2022/03/06

－【奈良美智特展】臺北關渡美術館 2021/03/12-06/20 | 高雄市立美術館07/24-10/31 | 臺南市美術館 | 11/16-2022/02/13

2022年2月號 No.205
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