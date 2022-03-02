快訊

疑迴轉不慎...北市BMW逆向暴衝撞10車 女騎士命危

林姿妙80萬交保檢抗告遭高院駁回 女兒林羿伶發回更裁

2021亞洲當代藝術之最｜ 最佳展覽

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞

臺北市立美術館【走向世界-臺灣新文化運動中的美術翻轉力】

「年度最佳展覽」長期以來是競爭最為激烈的項目，它既可窺見社會動態也能看出美術單位對自身及未來發展的思維。因受制於新冠疫情全面性影響及運輸成本的費用提高與時程難以掌控，美術機構過去動輒大費周章的國際展覽，都得往後挪動展期或縮小規模，在展務重新調整之餘，更有機會對內再爬梳資源的研究。

臺市立美術館為回應臺灣最重要民族運動與思想啟蒙機構台灣文化協會今年適逢成立百周年，特別以自家40年代日治時期第一代臺灣美術家經典代表作品為主，部分向國立臺灣美術館與私人藏家商借珍貴展品，策劃【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】。

【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】美術競賽與臺灣藝術家展區
【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】美術競賽與臺灣藝術家展區

【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】現代性與地方特色展區
【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】現代性與地方特色展區

以2021年亞洲藝術展覽來說，可以發現或歸納三個現象：一、日本與臺灣的展覽皆以專題取勝、中國的展覽則以藝術家個展為最大宗。二、女性藝術家大反撲，不管是從初選或進入複選的眾多展覽裡面，優秀的女性藝術家都在展覽佔據顯著或關鍵位置，這足以說明國際策展人；尤其是女性策展人大舉投入藝術生態市場，重新帶起新一波女性主義受關注的氛圍。三、末日陰影與擬態元宇宙快速蔓延蔚為顯學，帶起另外一波以科技藝術為表達入徑的沉浸式展覽風潮。儘管絕對的未來式藝術展覽逐漸竄燒，可是以人本為核心價值的展覽，卻意外成為泛世代觀眾都樂於投入的觀展趨勢。評委團在「年度最佳展覽」項目最後評給臺北市立美術館由余思穎策展的【走向世界：臺灣新文化運動中美術翻轉力】。

【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】現代女性形象展區
【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】現代女性形象展區

台北市立美術館「走向世界」展出許多台灣前輩藝術家重要作品，尤其是受日本影響的膠彩作品，畫面裡的女子優雅且時尚，氣質出眾的讓我們見證到日據時期台灣女性之美。

左起：劉錦堂〈香園〉、林柏壽〈刺繡〉、陳慧坤〈無題〉 、陳進〈手風琴〉、陳進〈悠閒〉

【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】以庭院風光為主題的展間
【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】以庭院風光為主題的展間

左起：蔡雲巖〈秋日和〉、呂鐵州〈後庭〉、廖繼春〈有香蕉樹的院子〉、葉火城〈葡萄藤〉、葉火城〈朝〉

在臺灣同質性文協百年系列展覽當中，北美館的【走向世界】贏在以一種毫不矯情也不建立單一焦點作品的語意清晰得到極高讚賞。五個子題連接出1920-40年代臺灣美術家如何自重、自立擴延的深厚力道，100件絕對典範的美術作品，徹底做到以經典來陳述寯永的文化精義。其中，大篇幅以前輩藝術家所描繪的「現代女性形象」題旨作品，既能看出美術家成熟的描述能力，也能看到美術家紀錄時代的女性圖像。這個展覽沒有過度瑣碎的藝術表彰，也沒有流於因文協百年設限的大綱，在時代的經緯線底下，觀眾通過流暢的空間動線，隨著每件作品堆砌出昔日時代搏力擊出的當代性，也涵詠出每項子題的豐厚內裡。寫真藝術首度納入這特定年代的書寫，更也能看出策展人細膩、全照的展覽布局。

黃土水 〈釋迦出山（翻銅）〉 1997 銅 高度 112公分 臺北市立美術館典藏
黃土水 〈釋迦出山（翻銅）〉 1997 銅 高度 112公分 臺北市立美術館典藏

黃土水作品旁的獨立空間，展出彭瑞麟的藝術寫真圖像，是當時唯一融合繪畫與攝影的藝術家及教育家，為日後寫真館及攝影逐漸走入臺灣人生活奠下礎石。

楊三郎〈持扇婦人像〉 1934 （當年婦人所持扇子一同與畫作展出） 油彩、畫布 131×81公分 國立台灣美術館典藏
楊三郎〈持扇婦人像〉 1934 （當年婦人所持扇子一同與畫作展出） 油彩、畫布 131×81公分 國立台灣美術館典藏

郭雪湖 〈南街殷賑 南街殷賑 〉 1930 膠彩、絹 188×94.5公分 臺北市立美術館典藏典藏
郭雪湖 〈南街殷賑 南街殷賑 〉 1930 膠彩、絹 188×94.5公分 臺北市立美術館典藏典藏

右圖：陳進〈野邊〉 1934 膠彩、絹 186×171公分 臺北市立美術館典藏
右圖：陳進〈野邊〉 1934 膠彩、絹 186×171公分 臺北市立美術館典藏

事實上，以主題為依歸、以大堆頭藝術家作為展覽內核的專題策展，最怕流於群星過多卻反而「暈光」的詬病。但策展人余思穎在掌控展覽全局的概念上，她無意彰顯那件作品特別突出、那件作品又是難得現身…等等易流於形式的行銷語境，她透過類項的歸納來引流出當時空間巨大人文地景，美術家的不卑不亢、時代該有的自尊，全都一一道盡。北美館作為臺灣美術館群最會做展覽的美術館，再一次證明實至名歸。

策展人 余思穎
策展人 余思穎

評委複選入圍名單

－臺北市立美術館【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】2021/10/02- 2021/11/28

－北京清華大學藝術博物館【縱‧橫 王懷慶藝術展】12/28/2021-03/31/2022

－杭州天目里美術館【從無到有】2021/12/25-2022/05/08

－龍美術館【喬治‧康多：圖像殿堂】2021/09/26-2021/11/28

－M+ 開館首展【香港：此地彼方】2021/11/12-2022/11/27【M+希克藏品：從大革命到全球化】2021/11/12-2022/10/07

－東京森美術館【另一種能量：不斷挑戰的力量-來自世界各地16位女藝術家】2021/04/22-2022/01/16 2022

2022年2月號 No.205
2022年2月號 No.205

延伸閱讀

接種疫苗邊欣賞畫作 台中大墩文化中心3月快打站開打

富藝斯宣布拍賣巴斯奇亞「無題」 估價19.6億台北展出

彰化建縣三百年藝術巡演到北斗 鎮長李玄在登台感謝

在家「遨遊捷克」 謝哲青 X 慕夏線上講座199優惠倒數

相關新聞

2021亞洲當代藝術之最｜亞洲明日之星

每年「年度亞洲之最」最吸睛的亮點莫過於「明日之星」。本次經評委團入榜者有六位，分別為：嘗試各種創作媒介勇敢走自己風格，活躍於紐約及亞洲的－江宥儀；用色大膽直白，透過超寫實描繪遊走具象與抽象邊緣的－孫一鈿；2021年6月剛在SPURS馬刺畫廊結束他自2018年開始的〈LUCY〉系列展覽的－葉凌瀚；利用圖像語言強調人造景觀與真實自然的－侯子超；擁有獨特創作風格，建立起夢幻虛無國度的－能尖日、以及近年逐漸在拍賣二級市場曝光的黑馬－張騰遠。六位入榜者皆具有極濃烈個人特質，評審團認為：江宥儀John Yuyi的創作及其在社群媒體上的表現，更為繽紛且多彩多姿。

2021亞洲當代藝術之最｜最活躍亞洲藝術家

每年角逐「亞洲最活躍藝術家」的競爭都相當激烈，本次入圍的藝術家共有6位，分別為黃宇興、宋琨、陳飛、孫一鈿、陳可、加藤泉。入圍者基本上皆為7080青年藝術家，他們於2021年舉辦優質個展，並於拍賣二級市場獲得佳績，令人感受到一股藝術新力量正「登堂入室」。最終評委團決定頒發給黃宇興，理由是他的名字頻繁出現於各個領域中，無論在畫廊、拍賣及時尚界，其活躍程度更勝於其他入圍者。

2021亞洲當代藝術之最｜ 最佳亞洲藝術家個展

2021年度亞洲藝術家個展，確實在這一次顯得難以抉擇又挺糾結的。初選總計進入26位候選人，犖犖名單裡；簡直是江湖高手齊聚，假如要以武俠小說的結構來書寫，這場比武擂台恐怕得打個三天三夜才能見分曉。信手拈來就有：奈良美智、塩田千春、加藤泉、金氏徹平、蔡國強、艾未未、何多苓、賈藹力、尹秀珍、劉野、徐冰、閆博、宋琨、瑪莉娜‧克魯斯、喬治‧莫蘭迪…。

2021亞洲當代藝術之最｜ 最佳展覽

「年度最佳展覽」長期以來是競爭最為激烈的項目，它既可窺見社會動態也能看出美術單位對自身及未來發展的思維。因受制於新冠疫情全面性影響及運輸成本的費用提高與時程難以掌控，美術機構過去動輒大費周章的國際展覽，都得往後挪動展期或縮小規模，在展務重新調整之餘，更有機會對內再爬梳資源的研究。

專訪｜加賀美令：加藤泉僅次於奈良美智、村上隆 日本藏家最看好的藝術家

成立於2011年的SBI藝術拍賣株式會社，是隸屬於日本知名集團SBI旗下的分公司。近期憑藉該集團的高知名度，在日本國內和境外拍賣市場吸引許多年輕藏家關注。本次特別專訪到日本SBI現當代藝術部拍賣專家加賀美令（Rei Kagami），一同探討加藤泉的拍賣二級市場前景。

專訪｜李蘇橋：中國沒有一位女性藝術家能與陳可相提並論

李蘇橋身為中國藝術品市場的專業人士，本次接受《當代藝術新聞》訪問時，謙虛說自己僅僅是一個喜歡7080後藝術的藏家，談及當初決定收藏此板塊的契機：「2007-08年中國當代藝術經歷市場高峰，又跌落低谷，我思考自己該做些什麼？早期我主要買賣5060中國藝術家作品，包括王廣義、周春芽、方力鈞等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。