2021亞洲當代藝術之最｜ 最佳展覽

臺北市立美術館【走向世界-臺灣新文化運動中的美術翻轉力】

「年度最佳展覽」長期以來是競爭最為激烈的項目，它既可窺見社會動態也能看出美術單位對自身及未來發展的思維。因受制於新冠疫情全面性影響及運輸成本的費用提高與時程難以掌控，美術機構過去動輒大費周章的國際展覽，都得往後挪動展期或縮小規模，在展務重新調整之餘，更有機會對內再爬梳資源的研究。

臺市立美術館為回應臺灣最重要民族運動與思想啟蒙機構台灣文化協會今年適逢成立百周年，特別以自家40年代日治時期第一代臺灣美術家經典代表作品為主，部分向國立臺灣美術館與私人藏家商借珍貴展品，策劃【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】。

【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】美術競賽與臺灣藝術家展區

【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】現代性與地方特色展區

以2021年亞洲藝術展覽來說，可以發現或歸納三個現象：一、日本與臺灣的展覽皆以專題取勝、中國的展覽則以藝術家個展為最大宗。二、女性藝術家大反撲，不管是從初選或進入複選的眾多展覽裡面，優秀的女性藝術家都在展覽佔據顯著或關鍵位置，這足以說明國際策展人；尤其是女性策展人大舉投入藝術生態市場，重新帶起新一波女性主義受關注的氛圍。三、末日陰影與擬態元宇宙快速蔓延蔚為顯學，帶起另外一波以科技藝術為表達入徑的沉浸式展覽風潮。儘管絕對的未來式藝術展覽逐漸竄燒，可是以人本為核心價值的展覽，卻意外成為泛世代觀眾都樂於投入的觀展趨勢。評委團在「年度最佳展覽」項目最後評給臺北市立美術館由余思穎策展的【走向世界：臺灣新文化運動中美術翻轉力】。

【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】現代女性形象展區

台北市立美術館「走向世界」展出許多台灣前輩藝術家重要作品，尤其是受日本影響的膠彩作品，畫面裡的女子優雅且時尚，氣質出眾的讓我們見證到日據時期台灣女性之美。

左起：劉錦堂〈香園〉、林柏壽〈刺繡〉、陳慧坤〈無題〉 、陳進〈手風琴〉、陳進〈悠閒〉

【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】以庭院風光為主題的展間

左起：蔡雲巖〈秋日和〉、呂鐵州〈後庭〉、廖繼春〈有香蕉樹的院子〉、葉火城〈葡萄藤〉、葉火城〈朝〉

在臺灣同質性文協百年系列展覽當中，北美館的【走向世界】贏在以一種毫不矯情也不建立單一焦點作品的語意清晰得到極高讚賞。五個子題連接出1920-40年代臺灣美術家如何自重、自立擴延的深厚力道，100件絕對典範的美術作品，徹底做到以經典來陳述寯永的文化精義。其中，大篇幅以前輩藝術家所描繪的「現代女性形象」題旨作品，既能看出美術家成熟的描述能力，也能看到美術家紀錄時代的女性圖像。這個展覽沒有過度瑣碎的藝術表彰，也沒有流於因文協百年設限的大綱，在時代的經緯線底下，觀眾通過流暢的空間動線，隨著每件作品堆砌出昔日時代搏力擊出的當代性，也涵詠出每項子題的豐厚內裡。寫真藝術首度納入這特定年代的書寫，更也能看出策展人細膩、全照的展覽布局。

黃土水 〈釋迦出山（翻銅）〉 1997 銅 高度 112公分 臺北市立美術館典藏

黃土水作品旁的獨立空間，展出彭瑞麟的藝術寫真圖像，是當時唯一融合繪畫與攝影的藝術家及教育家，為日後寫真館及攝影逐漸走入臺灣人生活奠下礎石。

楊三郎〈持扇婦人像〉 1934 （當年婦人所持扇子一同與畫作展出） 油彩、畫布 131×81公分 國立台灣美術館典藏

郭雪湖 〈南街殷賑 南街殷賑 〉 1930 膠彩、絹 188×94.5公分 臺北市立美術館典藏典藏

右圖：陳進〈野邊〉 1934 膠彩、絹 186×171公分 臺北市立美術館典藏

事實上，以主題為依歸、以大堆頭藝術家作為展覽內核的專題策展，最怕流於群星過多卻反而「暈光」的詬病。但策展人余思穎在掌控展覽全局的概念上，她無意彰顯那件作品特別突出、那件作品又是難得現身…等等易流於形式的行銷語境，她透過類項的歸納來引流出當時空間巨大人文地景，美術家的不卑不亢、時代該有的自尊，全都一一道盡。北美館作為臺灣美術館群最會做展覽的美術館，再一次證明實至名歸。

策展人 余思穎

評委複選入圍名單

－臺北市立美術館【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】2021/10/02- 2021/11/28

－北京清華大學藝術博物館【縱‧橫 王懷慶藝術展】12/28/2021-03/31/2022

－杭州天目里美術館【從無到有】2021/12/25-2022/05/08

－龍美術館【喬治‧康多：圖像殿堂】2021/09/26-2021/11/28

－M+ 開館首展【香港：此地彼方】2021/11/12-2022/11/27【M+希克藏品：從大革命到全球化】2021/11/12-2022/10/07

－東京森美術館【另一種能量：不斷挑戰的力量-來自世界各地16位女藝術家】2021/04/22-2022/01/16 2022