專訪｜加賀美令：加藤泉僅次於奈良美智、村上隆 日本藏家最看好的藝術家

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
SBI現當代藝術部拍賣專家 加賀美令
SBI現當代藝術部拍賣專家 加賀美令

李孟儒／專訪；《拍賣年鑑》資料庫／提供

成立於2011年的SBI藝術拍賣株式會社，是隸屬於日本知名集團SBI旗下的分公司。近期憑藉該集團的高知名度，在日本國內和境外拍賣市場吸引許多年輕藏家關注。本次特別專訪到日本SBI現當代藝術部拍賣專家加賀美令（Rei Kagami），一同探討加藤泉的拍賣二級市場前景。

歷年加藤泉作品於SBI成交價TOP1是於去年（2020）10月上拍的〈無題〉，以954.5萬日圓成交；而今年（2021）1月30日SBI「現代及當代藝術」有一件加藤泉雕塑作品〈無題〉，成交價655.5萬日圓。加賀美令透露：「該件作品是由資深藏家主動送拍的，並不是我們知道有此件作品才與其進行交涉。由於這位藏家發現近期SBI拍賣均有佳績，且比其它海外拍賣公司拍的還要好一點。除此，我們買家佣金為15%，較其它拍賣公司低10%，此優勢更能吸引更多藏家參與，可以擴大買方基礎。另外在宣傳方面，我們尤其注意社群媒體Instagram、SNS的推廣。」

加賀美令亦表示，在日本要徵集到加藤泉作品並不容易。其版畫等作品不算少，但其獨一無二的創作，特別是其優質之作，不是進入各美術館的收藏體系，就是藏家也不願意售賣，於市場上並不常見。此外，關於加藤泉的繪畫和雕塑作品，加賀美令補充道：「一般而言繪畫作品易於用作裝飾，通常繪畫作品較受歡迎。但是加藤泉的雕塑作品也非常有魅力，若以較易用作擺設尺寸的雕塑作品而言，其受歡迎程度幾乎與繪畫作品無差別。」

身為日本新興拍賣公司，SBI每季推出四場現當代藝術專拍，囊括各國年輕、潮流藝術家作品。當問及在一場專場中，日本當代藝術與西方當代藝術的比例為何？加賀美令表示，根據SBI有登錄的藝術家國籍比例：日本為40%，國外則占60%。不論是日本國內或海外，SBI立志於選擇有國際市場關注度的藝術家；亦或是暫時沒有，但是其創作的作品具備一流質量，將來有在國際市場流通可能性的藝術家。

加藤泉作品於日本國內外市場皆吃香

如今日本當代藝術名家如奈良美智、村上隆等皆於二級市場備受追捧，而在日本國內市場而言，加賀美令認為加藤泉是僅次於奈良美智、村上隆之後，日本藏家最為看好的一位日本藝術家。再放眼國際，對於加藤泉現今於全球二級市場的表現，加賀美令說：「在亞洲市場上加藤泉已取得佳績。同樣尺寸的平面繪畫作品成交價，已高於三年前的作品5倍之多，且現今加藤泉由貝浩登畫廊代理，比起先前日本畫廊推廣範圍侷限於日本，貝浩登將加藤泉帶入更廣泛的國際藝術市場層面。」

眾所周知，著名日本藏家高橋龍太郎為加藤泉的忠實藏家，問及SBI的加藤泉藏家於其全球分布地區的比例以及年齡結構為何？加賀美令依照SBI的數據指出，加藤泉藏家年齡區間多為30至40歲世代，其藏家分布地區多位於日港台，通常參與競拍的藏家遍佈全亞洲，並無特別準確的數字，每次拍賣都會有波動。但在加賀美令個人的經驗與印象中，則以台灣藏家占大多數。值得一提的是，10月底的SBI秋拍中，共有3件加藤泉作品上拍，悉數成交。

加藤泉歷年拍賣成交排行及精選

加藤泉歷年拍賣成交 Top 30

無題

油彩　畫布

SBI Art Auction　2020/10/31　Lot 36　60.6 x 50 cm

JPY 9,545,000

加藤泉歷年拍賣成交精選

無題

油彩　畫布

SBI Art Auction　2020/06/19　Lot 301　53 x 41 cm　2005

JPY 5,060,000

加藤泉歷年拍賣成交精選

無題

壓克力 炭筆 木頭 矽膠

SBI Art Auction　2021/01/30　Lot 433　59 x 17.2 x 18.2 cm　2005

JPY 6,555,000

加藤泉歷年拍賣成交精選

無題

油彩　畫布

SBI Art Auction　2020/02/01　Lot 30　91 x 65.2 cm　2003

JPY 7,475,000

PHI　富藝斯　2010/02/13　Lot 104

GBP 11,875

加藤泉歷年拍賣成交精選

無題

油彩 畫布

SBI Art Auction　2020/06/19　Lot 302　60 x 80 cm　2004

JPY 7,475,000

加藤泉歷年拍賣成交 Top 25

馬克白

油彩

CU　開拍　2021/11/13　Lot 1　44 x 37 cm　2013

RMB 598,000

加藤泉歷年拍賣成交精選

無題（母親）

油彩　畫布

UAA　亞洲聯合拍賣會　2014/05/17　Lot 79　220 x 120 cm　2005

HKD 360,000

PHI　富藝斯　2008/10/18　Lot 40

GBP 34,850

2022年1月號,No.204 合刊
2022年1月號,No.204 合刊

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