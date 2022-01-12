專訪｜李蘇橋：中國沒有一位女性藝術家能與陳可相提並論

李孟儒／專訪；李蘇橋／圖片提供

李蘇橋身為中國藝術品市場的專業人士，本次接受《當代藝術新聞》訪問時，謙虛說自己僅僅是一個喜歡7080後藝術的藏家，談及當初決定收藏此板塊的契機：「2007-08年中國當代藝術經歷市場高峰，又跌落低谷，我思考自己該做些什麼？早期我主要買賣5060中國藝術家作品，包括王廣義、周春芽、方力鈞等。之後，在巴塞爾藝博會上見到西方7080藝術家的作品，例如馬蒂亞斯·韋捨爾（Matthias Weischer）等德國藝術家，他們與中國同齡藝術家的共通點，是不刻意遵循當時流行的寫實主義，也不表述公共認知的宏大敘事，而是關注同齡人或個人現實的生活，記錄身邊平凡的人或事。與其糾結於中國5060藝術家市場的起伏，不如多關心和世界當代藝術同軌的作品，此後便將個人收藏從5060轉移至7080了。」

動腦筋的藝術家 不斷嘗試新媒介創作

說到首件收藏的陳可作品，李蘇橋表示由於當時工作繁忙，沒有時間去看她的工作室或畫廊展覽，大部分作品都是在拍賣買的。「2008年北京翰海秋拍推出7080年輕藝術家作品，包括陳可、韋嘉、高瑀，我以29.68萬人民幣買了陳可〈恨別鳥驚心〉。當初一級市場價格估計10萬人民幣左右，我在拍賣買的比較貴。但我認為若是自己看好的藝術家，十年後這價錢就不貴了。每個人購藏藝術品都有其理由，一級和二級市場有嚴重的脫節是正常現象。」李蘇橋在拍賣競得陳可作品後便開始關注她，但他並未將陳可當作卡漫一代來看，因陳可有別於其他藝術家，會嘗試不同媒材，比如舊家具、舊電視機、舊冰箱、舊門板來完成其創作，還會自己製作新媒材，是一位特別動腦筋的藝術家。她也清楚自身作品很暢銷，但沒有讓自己止步於此，反而做各種嘗試。

而在2021年，貝浩登最新的陳可個展，李蘇橋坦率說自己沒有買到其新作。「據說排隊的人很多，我有些朋友是主要藏家也沒買到，但確實這次新作讓我看到與眾不同的閃光點。我跟陳可本人聊過幾句，她平靜單純，又充滿力量，而具備這樣氣息才夠格稱為成熟的藝術家，目前在中國無一位女性藝術家能與其相提並論，尤其她願意嘗試探索不同媒材，不受市場的影響真是太可貴了！」除陳可外，李蘇橋還收藏有賈藹力、歐陽春、陳飛、韋嘉、郝量、屠宏濤、孟陽陽、李胤等中國7080藝術家作品。

作品易手速度 決定7080藝術熱潮持續時間

中國7080藝術板塊為現今拍賣市場熱點，而這波熱潮能持續多久？李蘇橋認為，這將取決於作品換手的速度，由於此板塊早年多由財富體量較小的收藏家購買，若他們在誘惑下必須賣出所藏作品，這些藝術家重要之作就會進入大藏家和機構手中，當這些藝術家達到與5060藝術家同等的市場高度，這波熱潮才會宣告結束。「現在中國雖有許多私人美術館，其購藏慾望強烈，照理說換手速度應相當快，但為何節奏會慢下來？由於中國收藏機構和大藏家可能文化自信心不夠，會接受國際西方畫廊推薦的西方8090藝術家作品，將延長中國7080藝術家創造天花板的時間。不過，我想這可能是好事，因為此7080藝術市場才不會被過度炒作。」

陳可歷年拍賣成交排行及精選

陳可歷年拍賣成交 Top 6

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BP 北京保利 2021/06/04 Lot 3208 200 x 200 cm 2009

RMB 1,610,000

XLA 西泠印社 2020/8/8 Lot 1533

RMB 402,500

XLA 西泠印社 2013/07/12 Lot 827

RMB 517,500

陳可歷年拍賣成交 Top 16

魔法絲

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S 蘇富比 2013/12/01 Lot 66 200 x 200 cm 2005

RMB 1,085,600

陳可歷年拍賣成交精選

夢

油彩 畫布

BP 北京保利 2010/06/02 Lot 748 160 x 160 cm 2006

RMB 649,600

陳可歷年拍賣成交精選

泉

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BT 北京傳是 2011/06/16 Lot 163 110 x 110 cm 2005

RMB 598,000

陳可歷年拍賣成交精選

愛麗絲

綜合媒材 亞麻布

BH 北京翰海 2009/11/10 Lot 2721 160 x 200 cm 2008

RMB 571,200

陳可歷年拍賣成交精選

去年煙花特別多

壓克力 線 畫布

XLA 西泠印社 2011/07/16 Lot 892 150 x 150 cm 2008

RMB 517,500

陳可歷年拍賣成交精選

小E·帽子

油彩 畫布

KS 匡時 2007/12/01 Lot 810 100 x 100 cm 2005

RMB 436,800

陳可歷年拍賣成交精選

恨別鳥驚心

油彩 畫布

BH 北京翰海 2008/12/06 Lot 1307 110 x 110 cm 2006

RMB 296,800