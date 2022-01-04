ART TAICHUNG 2021 台中藝術博覽會

畫廊行銷策略的轉變，呈現中台灣收藏品味的巨幅跨度

ART TAICHUNG 2021 台中藝術博覽會於12月5日晚間6點正式謝幕，結束了包含貴賓預展日在內的4天展會。今年展會以融合城市的意象，除了主推的雕塑作品外也不乏有許多的多元媒材各式作品展出。今年有別於往年，展商推出的作品逐漸符合台中在地藏家的品味，許多畫廊如琢璞藝術中心、日升月鴻畫廊、紅野畫廊等皆以一位藝術家為主軸推出個展形式的展位。而丁丁藝術空間及藝星藝術空間則是主推特色策展讓博覽會格外吸睛；另外也更是有許多首次參加台中藝博的展商看重台中藝博的力量與能見度，大力在今年的台中藝博行銷自身品牌及藝術家。

藏家品味與收藏取向的轉折點

台中藝博在今年（2021）從首次舉辦至今已走過了9個年頭，無一年缺席，今年第9屆的台中藝博進入了品味、藏家、收藏取向的轉折時期。主辦方台灣畫廊協會於展會期間（12月4日）透過新聞稿表示：今年的展商以多元的媒材作品來呈現畫廊對收藏家群體的詮釋。多家畫廊展出超過10位以上的藝術家，例如索卡藝術推出11位、大象藝術空間館10位、尊彩藝術中心則在展間內呈現了12位藝術家的不同風格作品。展出8、9位的藝術家的展商也不在少數，這是近年台中藝博出現的特殊現象。可以明顯地發現到畫廊在作品風格的呈現以及藝術家的推廣略皆不同於台北藝博（ART TAIPEI）或是台南藝博（ART TAINAN），這或許映照著藝術產業的策略正在為了台中當地的收藏風氣進行調整。服台中在地的大雋藝術、333畫廊、鶴軒藝術、名冠藝術館、大象藝術空間館等畫廊為例，這5家畫廊展出的作品風格差異甚大，卻同樣在2021台中藝博交出漂亮的成績單。顯示台中藏家的收藏品味跨幅甚巨，蘊藏龐大的收藏能量。

以行銷畫廊品牌為主的展出策略

今年首次參加的展商共計14家，如以青年藝術家與獨特品味見長的「EQUAL ＝ 等號」、國外知名國外潮流藝術家為主的田奈藝術、以敏銳眼光觀察市場趨勢的亞紀畫廊、韓國的Gallery White Birch，還有首開展即銷售5成的香港觀止堂等。這些畫廊因首次在台中參加博覽會，這次推出的作品皆針對地域性、以品牌行銷為主軸，並且力求推廣畫廊以及藝術家的在地知名度。例如成立於1987年，謂為全台灣年代歷史最悠久的畫廊之一的東之畫廊，今年首次參展台中藝博就以現代主義風格的方式布展，在展間呈現出與往年以傳統為主的藝術形式做出差異性的改變，並透過展品打造出俐落的風格，想必也是對於中台灣藏家品味以及其收藏習慣所擬定的行銷策略。而今年首次參展的異雲書屋，對比常勝軍晴山藝術中心，兩者皆在ART TAIPEI參展，但到了ART TAICHUNG不約而同轉變展出策略，推出與台北藝博幾乎完全不同風格的作品，配合此次龐大的展商名單，可以從其看出台灣藝術產業的趨勢正在逐漸轉往行銷畫廊品牌的深度策略。

輕鬆入手的小型雕塑

近兩年的台中藝博因參展展商默契推出許多雕塑作品而以雕塑享譽全台，更有藏家表示，專程來訪台中藝博就是為了欣賞雕塑類型的作品。今年雕塑作品相較2020年尺幅縮小，展間內呈現了更加多元、豐富、繽紛的小型雕塑，提高了新興藏家入手的親密度，同時也拉開購藏品味的尺幅。透過平面與多樣式的雕塑作品，在展間內擴展出平面與立體，風格統合與形式繽紛的不同軸線，交織出2021台中藝術博覽會特殊的風格與趨勢。

台中藝術博覽會在第9年邁入藏家收藏品味、展出作品風格、畫廊策略的轉折點，在2022年的7月15至17日（7月14日為貴賓預展），台中藝術博覽將會以何種樣貌與風格與我們再度會面，著實令人期待！