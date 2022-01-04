林德勝 Peter Lin

文 / 劉亭君 圖片提供 / 林德勝

帶著剛買不久的桃紅色指針Swatch錶，林德勝笑容燦爛地表示自己非常喜歡Swatch錶，除了非常適合用在穿搭，它新穎時尚的設計可以讓自己年輕許多，且更具有推薦年輕藝術家作品的說服性。要如何定位Peter Lin 林德勝現在的身份，本期《推手》專欄落了「從一級市場到拍賣二級市場，藝術家背後的神祕推手」標題來專訪這位年輕藝術家的幕後推手。的確， Peter林 透過網路社群媒體的推動，已累積了不少追隨的粉絲，紛絲們深信著他對年輕藝術家作品市場的洞察力。當然，以下專訪內容除了介紹Peter林 履歷經驗外，還有他對現今市場的觀察，尤其聚焦於誰是日本及台灣最具市場潛力的藝術家。

當代藝術收藏的「星探」

談起收藏的經歷，Peter林 有太多可以侃侃而談的。從16萬台幣存款起家的收藏人生，到成為許多藝術家的伯樂，問起如何開始踏入收藏圈的？Peter林 玩笑地說：「很簡單!我去找了鄭在東、于彭、蕭一這些好友，向他們提出分期付款買畫」。「剛開始碰觸到收藏是在2007年，那時手上握有的資金實在不多，但這三位藝術家與我認識多年，見我對藝術如此熱情，加上信得過我的前提之下，願意讓我分期付款。記得那時每個月都會拿著一萬台幣去藝術家工作室還款、喝茶、聊天，這樣的例行公事從此就成了我與藝術家交往的習慣，更是我收藏人生的開始。」

不過，我們現在所認識的Peter林，他的收藏已無太多這三位被稱為『烏龍畫派』的藝術家好友作品，他的興趣現階段更加地趨近多元，尤其聚焦於日本年輕藝術家市場的變化。Peter林 說：「日本藝術是我第一個進入當代藝術的跳板；那是在2014年日本當代藝術還未走高成現在的時候，我就先看中幾位日本年輕藝術家的作品並先行進場買下他們作品；而後到了2017年，日本當代藝術才大舉進入台灣收藏市場，此時的台北藝博有一半展品都已被日本當代藝術所攻佔；2018年又是另一個分水嶺，日本萌系列的『萌主』中村萌與後起的小泉悟，兩位作品在拍賣二級市場的表現引領出市場新一輪的熱潮，此演變對老一輩藏家逐漸形成一種挑戰」。「但對我來說，收藏風向的改變並沒有什麼無法接受的，我收藏Roby Dwi Antono雕塑，也有熊的玩具公仔及超大型的哥吉拉作品。就算今年我已經67歲了！但卻喜歡跟年輕朋友來往互動，他們都深信我看藝術的眼光，並視我的收藏品及方向作為他們參考標竿去買作品」。「至於對於這些時下流行的藝術作品，我總是抱持著想去了解的想法及好奇心的驅使去買。就是因為不了解，才要買下並試圖去了解。」

只當好收藏家 不當個短線玩家

Peter林 是鮮少擁有著極其寬大的胸懷，能夠接收新世代藝術的資深藏家。他買流行藝術，也珍惜流行藝術，且不把流行當作投機的熱潮。對此他表示：「從開始買作品的第一年，我就決定自己的收藏定位：當個讓人尊敬的收藏家。有許多人收藏是全權以投資作為導向，跟隨當下流行，買了就賣、轉取差價。此類藏家，我比喻為短線玩家。我認為真正的藏家需要經得起考驗，當泡沫破裂時，他所留下的作品是否還能受到市場接受且能變現，就是最赤裸裸的映照，檢視你是否為有眼光及令人尊敬的收藏家。」

談到這裡，他回顧自己的經歷表示：「2008年，也就是我剛開始收藏的第二年，我就遇上了雷曼兄弟的金融風暴，在繁榮的經濟泡沫被戳破後，我手上擁有的那三位友人畫家：鄭在東、于彭、蕭一的作品仍然可以賣得出去，代表著我手上的籌碼是能耐得住考驗的，這就是短線型玩家與真正收藏家的區別之處」。「收藏是我一輩子的嗜好，我不打算當個短線玩家，我想隨著自己的收藏資歷而有所成長；不斷進化、不只買自己看得懂的作品，更想要了解新世代藏家的眼光及想法，這是我這些年不斷在做的事。」

創立伯林畫廊 自成指標

2017年伯林畫廊原有空間在Peter林 的整修改裝下重整旗鼓，開始自成畫廊品牌。空間在他細心呵護下成為指標性收藏型畫廊。問起對這個畫廊空間的期許，他說：「收藏家分為三種: 有資金、有品味、有遠見。我認為有遠見、有品味是最重要的，在藝術家的作品還未上升到拍賣二級市場前就到有預見的眼光，在價格仍屬合理的情況下買到作品，這是對自己眼光的投資，也是對藝術家的投資。我成立這個畫廊也是希望我的眼光能夠成為他人的收藏標竿，這個空間的展覽能提供大眾一個公平的機會，得以在公開的時間軸裡檢視我的收藏脈絡。另一方面，擁有自己的畫廊也代表著擁有一個基礎，能夠將還未被世人發覺卻淺力無量的藝術家推廣給市場。我非常樂意將雙贏的局面，與同好分享並擴大給我身邊的好友們。」

伯林畫廊空間 33 x 33 x 109.5 cm 2014年作；羅芙奧拍賣成交價格TWD 3,120,000

時機 眼光 膽識 一個也不少

最後問到身為資深藏家，給其他藏家的建議會是如何？ Peter林 表示：「現在日本當代藝術市場進入到了『冷靜時期』。因為隨著日本藝術家作品在二級市場變得搶手，過去藝術家在一級市場與拍賣二級市場的價差已逐漸拉近，畫廊一級市場的價格提高考驗著市場的再次接受度，於是市場進入了『冷靜時期』。『冷靜時期』能留下的藝術家作品必須具備兩項特點：藝術家要有個人獨特風格、曾在品牌畫廊展出過。若是有意願想要買作品，建議將目光放遠歐美，發掘一些尚未被台灣過度開發的當代藝術家；另外台灣也是有許多值得被看好的新生代藝術家，如張騰遠及范揚宗。就如我在2014年台北藝博以33.7萬台幣買下小泉悟雕塑，或許你現在來看當時的價格或許會大喊便宜，但在當時我買下這件作品時，日本當代藝術市場還未興起，許多人都認為這價格高於它應有的價格。如今，12月剛在台北羅芙奧以260萬落槌，312萬成交的小泉悟雕塑，便是我當初在台北藝博買的那一件，接近十倍的獲利價差，不就是眼光加上時機的成果，當然還有對自己藝術投資的膽識，這些經驗與故事或許對新進藏家會有所幫助。」