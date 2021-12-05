臺南市美術館 廖修平：跨越疆界的最前線

文圖提供 / 臺南市美術館

臺南市美術館現正舉辦廖修平個展，以時間軌跡（chronicle）為主要軸線，將藝術家自學生時期至今各個創作階段的面貌，以150餘件精選之作進行完整呈現，並將各個展題以地理座標點作為命名錨定，以此暗示藝術家身處在戰後世界體系的劇烈震盪下，在故土與其他城市之間流轉的地理移動足跡（path），也得以作為伴隨觀者的另一條展覽路徑。

廖修平：跨越疆界的最前線 展覽現場

本展也將對藝術家周邊積累的手稿習作、文件、檔案、專文發表、影像紀錄等文獻資料進行系統性的統整，於展覽現場對照展出，其中最特別的是，首次聚焦於廖修平如何自1960年代起，進入學院教育外之「工作室（Atelier）」的學習歷程，拓展活動版圖，並積極透過參與競賽、展覽，躋身第二次世界大戰後被重新建構的當代藝術國際機制。以及1970年代，廖修平在國立臺灣師範大學建立版畫工作室，將當時最新潮的創作生產概念及技術，透過現代版畫（Modern Printmaking）範疇引進臺灣，藉由高等教育系統與各式傳播媒體向全國推廣，為本地創作社群與年輕藝術學子，開拓了嶄新的視野與可能性。

廖修平作品《夜》（壓克力、木板浮雕）。

展覽內容有別於過去曾舉辦的藝術家個展中多以媒材及風格作為分類，策展命題以「站立在跨越疆界的最前線」切入主軸，對其六十餘年創作生涯中對此關鍵姿勢（gesture）的多重實踐－包含創作主題策略、媒材選用、視覺形式發展等層面，進行進一步的梳理。在展覽子題中可見之東京、巴黎、紐約等曾實際生活、實踐藝術家志業的都市為錨點，構築其地理活動網絡，並以多件首次展出的第一手文獻資料，對過往研究中曾提及廖修平與其創作於第一線藝術場景中的活躍進行再證。另一方面，透過作品身後實際創作機具、原版的在場，呼應藝術家在掌握媒材語言後，以肉身作為製造介質（Medium），回歸「版．面」（Matrix）的核心創作追求。

廖修平作品《晝》（壓克力、木板浮雕）。

在時局發展流向中，廖修平持續站立在跨越疆界（frontier）的最前端，建立堅定的自我藝術語彙，並不輟地執行創作。另一方面，透過孕育現代版畫的工作室（Atelier）－屬於版印創作者的協作體系引導之下，他更於前線（frontline）發揮自身影響力，進而直接地滋養、扭轉了臺灣藝術與文化的未來趨勢。當我們身處展示現場，進入藝術家超越一甲子的創作生涯時，也的確得以更加完整的建構出他與文化、社會與國際情勢交互響應下，所產生的獨特面貌。