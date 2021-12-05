從台南長出來 最Chill的 —森山市集

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
謝文侃 Kyle
謝文侃 Kyle

文 / 李玥瑱

本期雜誌小封面重新改版，我們選擇了「Chill」這個英文字作為新刊名，來傳達新世代藝術的呈現與想法。對於當代而言，Chill是一種生活態度，隨興而不隨便，輕鬆而不散漫，而這樣的態度也發散到現今的當代生活中。或許看似沒什麼大代誌的年代，透過外境達到福至心靈的感受是一種十足的自省，隨著個人閱歷的成長與發展，所展露對個人專業的執著與自信，我們甚至會以「Chill/秋」來讚許一個專家的姿態。

本期《推手》專欄，我們訪問的謝文侃便是一個很「Chill/秋」的人。知道謝文侃約十年了，幾次的印像，它總帶有「生意仔難生」的一種所謂生意仔特質。這種特質，除了發揮在他在台南經營的「謝宅」，也體現在近三年來搭起的山頭「森山市集」。本輯《推手》專訪「森山市集」總策展人謝文侃談，在這個介於藝術與創作、美術館與其腹地之間的潮間帶，他是怎麼運用在地人深耕十年的號召力，搭造一個全台最chill的藝術市集？

從「謝宅」到「森山市集」的台南城市品牌延伸

談及舉辦「森山市集」的緣起？謝文侃說：「這個市集要從13年前「謝宅」說起。這13年我帶著整個台南的風向在走，重新定義了老房子再造這件事，之後延伸到正興街造街活動；當正興街的合約到期後，來台南的遊客已經有不少，我開始思考台南需要更大型的活動。因為那時除了老屋再造外，沒有其他新的論述再出來；此時「森山市集」平台的出現，可以惠及與爆發出台南這座城市的能量。市集雖然只是一個名詞，其實我在做一個可以讓台南再被看到的城市品牌。再來是，當初日本的建築師阪茂為南美館做出許多腹地平台，正可應用這個活動打開南美館腹地的正確使用方式，因為我們對這塊土地夠了解，才有辦法從這裡長出來市集。第一年是觀光局來找我，我提出這個計畫，還有得到美術館的支持並提供場地，就促成了第一年森山市集的出現。」

關於今年的主題，謝文侃表示：「今年的主題為環遊世界與植物。2020至2021年因為疫情台灣和世界還是一樣封鎖著，所以這次「森山市集」我想把世界帶進臺南。今年「森山市集」特別與金澤春ららら市策展人岩本步弓小姐合作，召集日本金澤在地店家品牌參與，也邀請到匈牙利藝術家Szvet Tamas湯明煦博士，以臺南在地元素，設計限定的虛擬實境工作坊，讓民眾以3D虛擬實境踏查臺南。還有英國倫敦藝術大學的視覺動畫師胡融昕帶來短篇動畫〈Jumping to the Unknown〉，將於夜間投射到在美術館建築體上，傳遞信念的力量；此外，後疫情時代，重新認識到植物也是生活必需。於是今年，我們打造一座非典型的溫室，延續了美術館的建築量體至森山市集中。」

結合空山祭 打通台南兩個藝術山頭的入口

而今年「森山市集」打開的另一個維度，便是與另一個台南即將到來的藝術節「空山祭」結合。他說：「今年我們找來了空山祭的策展人藝術家辛綺幫我們做場地佈置，就只為了兩個晚上四個小時的呈現。為什麼要耗費這樣的時間成本？我想把「空山祭」與「森山市集」連動在一起，不僅是用我們的聲量而幫他們預告，也因為「森山」本來就是藝術之山，我希望藝術家的任何策展都可以在這座山裡去呈現。比如需要用封鎖線把整個美術館包起來，就找編織藝術家FlosKit蔡晏禎在現場創作，以編織儀式環繞森山，完成森山一片圍籬裝置，作品命名為〈手裡的窗景〉，用藝術介入的方式去取代傳統的封鎖線。至於對於場地的用心，我們每一年都以不同的建築團隊合作來呼應阪茂的建築，今年請到擁有許多策展經驗的黃若珣建築師蓋了溫室，第一年是跟南藝大的建築繁殖場；第二年跟禹禹工作室；明年我們可能則會跟台南建築三年展結合去做建築的意向。」

森山市集運用臺南市美術館的外觀平台，今年以「環遊世界、植物」為主題，集結海內外的品牌創作者、藝術家搭造為期兩日的藝術之山。
森山市集運用臺南市美術館的外觀平台，今年以「環遊世界、植物」為主題，集結海內外的品牌創作者、藝術家搭造為期兩日的藝術之山。

感受生活美學及品牌對於品質的堅持

回到市集的商業性質本身，謝文侃自豪對於品質的堅持。他說：「人們為什麼要專程來台南參加這個活動？對我而言，森山的目的在於透過活動的企劃、品牌篩選與動線規劃，可以讓民眾從中體驗甚至感受生活美學。我們會依照我們的地形地貌與主題去找到藝術家與有品牌的商家，來森山市集的朋友大多是熱愛「質感小物」的一群人，擁有高昂的消費力願意買單我們的用心。加上品質控管，大家也很願意在外排隊兩個半小時，去接受場內舒服自在的逛市集品質，我認為這是很成功的。」

對於這三年的成果，謝文侃進一步補充：「我認為是有水到渠成的感覺，去年讓市集二日集客10萬人，為台南帶進2億台幣商機，民眾願意排隊2.5小時；只有把品質做到極致，才會有品牌願意跟著一起努力。而今年我聽到最棒的回饋就是，市集內部氛圍超棒、超Chill。雖然很多人匪夷所思為什麼森山可以在短短三年內，就成為台灣最有影響力的市集品牌。其實一點都不奇怪，因為在地深耕十年以上，從「謝宅」、「正興街」到現在的「森山市集」，我想帶給大家的是老台南獨有的王城氣度及城市美學，進而認同這個城市的價值。」

謝文侃在其專業領域的成功，雖然並未直接的觸及當代藝術最核心的領域，但卻更廣博的推廣生活與創作之間共存的和諧，又不失給當代人一種更佳理解當代藝術更容易的途徑，這正是謝文侃作為森山市集的策展人，最最與眾不同的藝術推手貢獻。

2021年12月號 NO.203
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