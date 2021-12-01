桃美館館群新館舍落成 橫山書法藝術館

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
建築取法東方書法禪境，留存環境中的樸拙。
建築取法東方書法禪境，留存環境中的樸拙。

聚焦當代書藝美學 啟動亞洲書藝交流平臺

桃園市立美術館（桃美館）以「一機關多場館，一大館多小館」的館群結構來建制，包括選址青埔的美術館母館、桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館和研議中的中路美術館。今（2021）年10月，橫山書法藝術館正式開館營運，為全臺首座由官方營運之書法藝術主題館。

橫山書法藝術館座落於桃園大園的埤塘水岸旁，由東方書法哲學中的禪境出發，建築取書法篆刻之山型硯石為主體，而埤塘猶如磨硯之水。運用純粹的硯石空間型態以結合水岸，將主體如山勢一般劃分為五塊墨色硯石，藉由量體的佈局圍合出院落，將埤塘的水岸借引而入，形成一與環境相生相聯的藝術場域。

書藝館緊鄰埤塘畔，形成與環境相生相連的藝術場域。
書藝館緊鄰埤塘畔，形成與環境相生相連的藝術場域。

院落種植了上萬株的狼尾草，像極了書法筆毫，五棟如印石的建築為兩條軸帶所串連，入口旁為狼毫貌長草之淺丘，面湖區為一硯池，兩者圍塑出一相連而對望的軸帶。建築外牆結構採用杉木清水模，主展廳屋架結構採用日本小松市生產的唐松集成材，以編織為結構設計之概念，將木構造以現代式空間語法重新詮釋。建築師潘天壹表示，書藝館建築崇尚簡單，包含了三個簡單的事實:沒有什麼能長存，沒有什麼是完成的，沒有什麼是完美的，也留存了環境中不完美的樸拙，回歸寧靜的餘韻。

採用日本小松市的唐松集成材，以「編織」式的構造美學詮釋動態筆畫紋理，12尺高的天井日光呈現了四時變異的織影。
採用日本小松市的唐松集成材，以「編織」式的構造美學詮釋動態筆畫紋理，12尺高的天井日光呈現了四時變異的織影。

【飛墨橫山】開館首展 探索當代書藝時代趨勢

當代書法是古今審美碰撞下的競合成果，更是文化與藝術離合的複雜狀態，書法集合歷史、文字、文學、視覺、身體、觀念與行為，成為總合性藝術的最佳代表，挑起了繼承與創新的矛盾，考驗當代社會中的視覺價值與文化深度的爭端。展示書法，同時展示了國際化與在地性的角色扮演，也誘使觀察者思考時空的曖昧關係。

【飛墨橫山】由華梵大學人文與藝術設計學院院長黃智陽教授策畫，攜手中、港、台、日、韓、德、芬等地51位藝術家，透過「溯源」、「尋新」、「對語」、「跨域」四個子題，展示書法藝術傳統與當代的對話
【飛墨橫山】由華梵大學人文與藝術設計學院院長黃智陽教授策畫，攜手中、港、台、日、韓、德、芬等地51位藝術家，透過「溯源」、「尋新」、「對語」、「跨域」四個子題，展示書法藝術傳統與當代的對話

開館首展【飛墨橫山－橫山書法藝術館開館國際書藝展】由華梵大學人文與藝術設計學院院長黃智陽教授擔綱策劃，邀請中、港、臺、日、韓、德國、芬蘭等地51位藝術家展出，透過「溯源」、「尋新」、「對語」、「跨域」四個子題，展示書法藝術傳統與當代的對話，探索書藝創作的時代趨勢和美學思維，也展望橫山書藝館成為國際書藝匯流的焦點場域。

谷文達〈人的研究系列－愛風水〉
谷文達〈人的研究系列－愛風水〉

谷文達〈碑林捌系－先師碑〉
谷文達〈碑林捌系－先師碑〉

谷文達為活躍於國際的華人藝術家，本次展出〈人的研究系列－愛風水〉，將三個字彙編成一個字，融合「谷氏簡詞」及水墨元素，建構特色獨具的作品，一旁〈碑林捌系－先師碑〉呈現以右軍、魯公、太師、少師、侍中之簡詞鐫刻的石體，向五位典範書法家致敬，五座儒石錯落於橫山書法藝術館展間及院落，讓文字意象在自然景觀中對話，重新演繹書法的空間可能性。

徐冰〈桃源行〉
徐冰〈桃源行〉

「英文方塊字」是徐冰設計的特殊書寫，藝術家仿照漢字結構將26個字母重新組合，創造性地將漢字書法與英文字母相互結合。〈桃源行〉以王維同名詩作，翻譯為英文詩重新創作而成。

徐冰〈英文方塊字書法書房－古典版〉
徐冰〈英文方塊字書法書房－古典版〉

「英文方塊字書法書房」透過書法教室臨摹學習的模式，讓觀者參與書寫，從而獲得特殊的體驗與思考。徐冰的「新英文書法」利用藝術語境將書法的楷書印象與臨摹經驗轉入當代藝術場域，創造出新的文化語境。

徐永進〈氤氳象－橫山〉
徐永進〈氤氳象－橫山〉

臺灣藝術家徐永進致力於現代書藝創作，持續在創作中進行各種嘗試，〈氤氳象－橫山〉引導觀者從黑紗緩慢轉場進入香室，運用香學與書藝共同演繹，領略徐永進「當下即是」的書藝維度，藉由身體的臨場感，在爐香與墨韻氣息縈繞下，體驗幽遠而深邃美感。

林俊廷〈造象 Word to World〉
林俊廷〈造象 Word to World〉

新媒體藝術家林俊廷將書法與數位科技結合，開發書法走向當代藝術的新可能，作品〈造象 Word to World〉讓獨一無二的中國文字系統、漢字起源的神秘性貫穿這件作品核心概念，邀請觀者使用書寫的方式互動進入作品所創建的意境之中，一個字亦可聯想數個意象，字意自行旋轉、牽動全域，創造嶄新的視覺體驗與美感經驗。

柯良志、洪小澎〈自我來〉
柯良志、洪小澎〈自我來〉

〈自我來〉結合藝術家柯良志紙本作品與洪小澎科技藝術創作。柯良志以蘇東坡《寒食帖》為創作底本，內容發展出另一套「北投系統」，就幾個於北投生活、工作的大面向進行詮釋，《寒食帖》句首「自我來黃州，已過三寒食」，此作以「俯仰天龍國，已涉十載餘」做為呼應，將自我的生活酸甜苦辣轉化為五字訣般地訴說。藝術家洪小澎將紙本VR化，以或詩句、或文字、或筆畫、或飛白、或墨韻等方式呈現於虛擬空間中，使觀看的視角從平面延伸至虛擬實境中，讓書法的展示有了新的觀賞方式。

匯聚書藝創作與研究評論能量

開拓書藝實驗多面向

桃美館於2020年創設「橫山獎」，為研究／評論、創作／展覽雙軌並進的獎項，2020年首先舉辦「橫山書法藝術館書藝研究與評論雙年獎」，希望能以「橫山研究獎」與「橫山評論獎」促進書藝研究與評論的發展。2021年繼而開辦「橫山書藝獎」，獎勵書法藝術展覽與書藝創作實踐，得獎作品將於2022年受邀至橫山書法藝術館以新展形式展出，盼能鼓勵並發掘具時代性與開拓性的書藝展覽。

桃園市立美術館館長劉俊蘭表示，橫山書法藝術館肩負推動臺灣書法藝術保存、研究、發展與推廣之使命，除了橫山獎鼓勵學術研究及書藝創作，在開館的同時也同步於110年11月1日至12月31日舉辦策展徵件，號召優秀策展人和策展團隊，以書藝館空間來策劃展覽，由館方支援展覽製作經費，鼓勵優秀策展人和策展團隊，思考書藝策展的新可能，藉此深化書法藝術的傳承與創新，也希望能積極引介跨領域、多面向之書法藝術展演及活動。

具有悠久歷史的漢字書藝，時尚而復古，固執且獨特。橫山書法藝術館聚焦於當代書藝的展示，並以奠基書法研究與教育、形塑在地藝文特色、促進國際書藝交流為目標，併行書藝研究、評論、策展人才培育，以各面向拓展臺灣書法藝術傳承及創新能量，讓書法藝術在桃園、在臺灣深化，進而綻放其富文化識別性的藝術能量。

橫山書法藝術館

地址：桃園市大園區大仁路100號 （近機場捷運A17領航站）

開館時間

09:30-17:00

（週二、除夕、初一休館，其他必要休館日另行公告）

電話：+886 3-2876176

門票資訊

2022年1月6日前免費入場

2021年11月號 期數： NO.202
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