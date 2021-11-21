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新世代藏家的聲音 【 V｜Chapter I 】專屬年輕人的玩法

聯合新聞網 / 亞洲藝術新聞
【V｜Chapter I】召集人 收藏家謝亞修Matthew Shieh(左)、LIGHTWELL空間負責人李品濤(右)
【V｜Chapter I】召集人 收藏家謝亞修Matthew Shieh(左)、LIGHTWELL空間負責人李品濤(右)

文 / 劉亭君 圖 / LIGHTWELL

午後，下車感受到的是中山區生氣蓬勃又帶點慵懶的氛圍，Matthew謝亞修帶著我們從LIGHTWELL服飾店旁的水磨石拱門緩步走上了二樓。本是50年老屋的空間在白牆、大片落地窗，天井、及窗外剛剛好的綠蔭樹梢襯托之下顯得特別通透明亮，甚至有種心理渴望，差點就將手觸摸窗戶，只為了確認那層玻璃是否真的存在。在這光、影、綠意的照耀，讓【V｜Chapter I】這場展覽在其中大口呼吸著。【V｜Chapter I】由Matthew召集，獨立策展人Sean Gaffney 和吳至璿共同策劃，與LIGHTWELL空間主理人李品濤，四人共同推出這史無前例，以私人收藏為主軸，並且由年輕視角展示新一代展覽方式的第一篇章。

2F展覽現場 由左至右依序: 草間彌生〈Yellow Dots〉/松谷武判〈Circle 07-6-6〉/李元佳〈12+14=41〉
2F展覽現場 由左至右依序: 草間彌生〈Yellow Dots〉/松谷武判〈Circle 07-6-6〉/李元佳〈12+14=41〉

在簡單的環視2樓空間後，Matthew找來了他的搭檔LIGHTWELL空間負責人李品濤，見到兩位【V｜Chapter I】的推動者，我終於想通一走進這個展覽，所感受到的與眾不同究竟為何物？就是活力，與許多美術館、畫廊舉辦的展覽相比，〈V〉在帶有一定品質的同時又充滿著專屬年輕的衝勁與張力，「我們希望這個展覽能像石頭丟進湖面，我們作為一個開端，讓大家知道: 欸!還有這個可能性」。

隨著Matthew與李品濤的帶領之下，我們先從二樓開始慢慢看起。第一個看到的作品便是菅木志雄〈散存〉，而後依序著的是草間彌生平面軟雕塑、松谷武判的石墨複合媒材、1964年的李元佳拼貼作品、小清水漸的木雕裝置、難波田龍起的刮刻繪畫、Mel Bochner由機械壓製主導的觀念畫作、以及Richard Long的地景行為攝影。一上三樓，入口側掛著曾梵志的〈毛〉與薛松的〈接見〉，兩件作品的創作時期僅相隔兩年，且畫風皆介於抽象與具像之間，完美呈現出同代藝術家在二十一世紀初對文化根源的探索；對應於旁，是年輕世代的美國藝術家Jonas Wood與迦納藝術家Conrad Egyir色彩鮮明、融入大眾文化與日常物件的人物肖像。來自東西方藝術家的兩照主題與風格，反映著台灣新世代收藏家美學觀點的多樣性。

3F展覽現場 曾梵志〈毛〉
3F展覽現場 曾梵志〈毛〉

我發現到在這裡每件作品旁邊都沒有我們所熟悉的介紹標籤蹤影，這是對展覽很特別的處理方式，也是我們一般看展不常見現象，是因為不想為觀眾帶來過多的描述嗎?

沒錯，不使用標籤其實是我們故意的，我們提供另外的作品導覽影本，但就是不使用標籤在作品旁邊。我們不希望大家看到作品的時候，會因為創作它的人鼎鼎大名，或是曝光度比較低，而去影響你對這個作品先入為主的看法。我們希望的是觀展的視線能夠全聚焦在作品身上。所以就連主要以藝術史時間軸為主的二樓展區，我們也沒有特別表明這是按照時間先後順序所佈的展，在每件作品旁也並無標誌是哪個年代的作品，觀眾在我們的展覽可以慢慢看，慢慢體會其中我們沒有特別說出來的，我們認為觀眾與作品間直接的互動、交流，才是更有趣的看展方式

召集人 收藏家謝亞修Matthew Shieh 由左至右依序: 菅木志雄〈無界In-Out of the Edge〉/ 草間彌生〈A-Grape〉/ 難波田 龍起〈集合 Shugo〉
召集人 收藏家謝亞修Matthew Shieh 由左至右依序: 菅木志雄〈無界In-Out of the Edge〉/ 草間彌生〈A-Grape〉/ 難波田 龍起〈集合 Shugo〉

2F展覽現場 Mel Bochner〈Blah Blah Blah〉/李元佳〈12+14=39〉/Richard Long〈Manang Circle〉/松谷武判〈Stream S-2〉
2F展覽現場 Mel Bochner〈Blah Blah Blah〉/李元佳〈12+14=39〉/Richard Long〈Manang Circle〉/松谷武判〈Stream S-2〉

【 V｜Chapter I 】分為二樓與三樓，其中展覽依循著什麼脈絡？

二樓的構成是以戰後藝術為主軸。這層樓的策展人Sean Gaffney一直有在做戰後藝術的研究，對戰後也擁有極為深度的瞭解。戰後是非常重要的時間段，也構成了許多的美術館、拍賣行的核心。在2樓，我們展出的先順序就是由時間軸來設置，這樣就算沒有標籤或畫作背景的介紹，你也可以看出事情發生的先後、哪段時間發生了什麼事，以及藝術家在那時段的心態又為何？有趣的是，你可以從每幅作品其中看見二十世紀中期許多重要藝術運動的縮影，像是義大利的龐圖國際藝術運動、日本的具體派以及前衛派抽象運動、美國的偶發與裝置藝術、普普藝術、地景藝術與觀念藝術，在這層樓都能看見，這些作品可以說是提供了我們對於各別世代藝術事件的遐想與想像。

3F展覽現場 曾梵志〈毛〉/薛松〈接見〉/Jonas Wood〈Lew Alcindor Large〉/Conrad Egyir〈Lavar's A. O〉
3F展覽現場 曾梵志〈毛〉/薛松〈接見〉/Jonas Wood〈Lew Alcindor Large〉/Conrad Egyir〈Lavar's A. O〉

三樓則是由吳至璿策展，以肖像為主展出10位藝術家的作品，與二樓稍微不同的是這層樓不以歷史、國家區分作品，而是以作品本身討論去肖像的本質如果說二樓是「不小心走進藝術史」，那麼三樓就是正在發生的事。我們剛剛看到Conrad Egyir的〈Lavar's A. O〉，他其實是個分水嶺，策展人將三樓的空間一分為二，在那之前表達的是東西方肖像的相互映照，呈現台灣新世代藏家對於藝術的多元接納性與彈性；在那之後的則是吳至璿本身對於當代肖像的詮釋，從Antony Gormley與Erwin Wurm的雕塑，松浦浩之的卡漫風少女，Deborah Brown的影子自畫像，到Sebastian Black以疫情生活為發想的熱感應自拍像與Claire Tabouret的熱烈情侶肖像，透過這些私人的收藏帶給大家個角度的不同人生視角。最後這展覽的尾聲落在三樓的盡頭，我們在尾聲做一個巧思，將極現代，也就是這一兩年的作品放在最後，希望大家從一開始進入展覽的藝術史前端，隨著一件一件作品慢慢回到現實。

有別於畫廊或其他私人舉辦的展覽，【V｜Chapter I】所有的作品都只供觀賞，不販售，是否有什麼原因與想法在其中?

我們對這檔展覽的期許是「藝術共享」。單就二樓來說，我們當初規劃就是想讓大家「不小心」地走入藝術史，事實上光這一層樓，能夠訴說歷史及故事就太多了。要我們說上2、3個小時不是問題。只是，我們不希望是透過這樣的方式讓大家了解作品，我們比較希望，當你進來，可能看不出什麼東西，卻能帶走一件記憶就好。不論是哪位藝術家的作品，無論它的背景有多豐富，只要你具有主觀意識，那就與每一位藏家對於他收藏的作品具有主觀意識相同。這檔展覽有個目的，就是透過藏家的收藏角度，將一般的民眾與藝術再拉近之間的距離，基於這個理念，只要到訪的人能夠帶走一份專屬他自己的喜愛，那我們的目的就達到了。

在大方向「藝術共享」底下，我們做這檔展覽其實還有另一個私底下的願景，就是我們希望【V】能成為一個藏家交流的平台。藝術極具有多元性與主觀性，有些人收藏這類作品，也有些人收藏別種類型的作品，你知道，你現在所看到的【V｜Chapter I】展出作品其實都來自於一群30至40歲的藏家，儘管年紀相差不遠，收的作品風格差異還是非常大，但這些作品卻能夠擺放在一起構成一個展覽，這對於比如說松谷武判的藏家、Claire的藏家都能讓他們發覺其實藝術還有很多不同的選項，這平台可以說是提供機會給藏家，讓他們能夠透過其他位藏家的視野去看更廣大的藝術世界。

2F展覽現場 由左至右依序: 草間彌生〈Yellow Dots〉/松谷武判〈Circle 07-6-6〉/李元佳〈12+14=41〉/Mel Bochner〈Fucked up and far from home〉/小清水漸〈From Surface to Surface (19-7)〉〈From Surface to Surface (10)〉〈From Surface to Surface (11)〉〈From Surface to Surface (12)〉
2F展覽現場 由左至右依序: 草間彌生〈Yellow Dots〉/松谷武判〈Circle 07-6-6〉/李元佳〈12+14=41〉/Mel Bochner〈Fucked up and far from home〉/小清水漸〈From Surface to Surface (19-7)〉〈From Surface to Surface (10)〉〈From Surface to Surface (11)〉〈From Surface to Surface (12)〉

你們已經成功掀起了【V】的第一篇章，在成功做出這檔展覽後，外界對你們產生了廣泛的認可，在台灣藝術圈也引起了波瀾。我個人十分期待【V｜Chapter 2】的誕生可能，也想藉此機會直接問問促成這次展覽的你們，是否會有第二篇章的出現呢?

我們希望【V】可以每年都辦，不一定是在這個空間，可以先透露的是目前已有其他空間向我們提出合作的想法，【V｜Chapter 2】空間的訂定主要還是會在日後基於收件的作品尺幅大小、性質，來做衡量。當初以【V】這個字命名，就包含著Viewpoint(觀點)、Voice(聲音)、Venture(冒險)與Vision(遠見)的意義在裏頭，它可以是個磚，能夠引出玉；也可以是顆石頭，還能夠引發後續的波瀾。我們做的不一定完美(雖然我們真的很用心在展覽的規劃上面)，但就是有什麼想法，有什麼點子就說，這並沒有一個正確答案，若要的說什麼是正確的，那可能就是你的View Point。

2021年11月號 期數： NO.202
2021年11月號 期數： NO.202

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