北京保利 田恒：大浪淘沙下的高瑀 已站穩市場腳跟

李孟儒／專訪；《拍賣年鑑》資料庫／提供

北京保利／圖片提供

北京保利自2015年秋拍起，首次推出「中國新繪畫」專場，以高規格聚焦於7080藝術板塊，目前此專場已常設持續6年。該專場幕後最大推手的北京保利現當代藝術部高級業務經理田恒表示：「當時基於對市場長期的觀察，以及對未來前瞻性的判斷，進而設置該專場。」

嗅到7080後商機

「中國新繪畫」專場超前部署

首先，他指出之前中國當代藝術市場最主流藝術家當屬5060後，是為拍賣夜場的骨幹，但在2015年時價格已到階段性高位，原因是5060藝術板塊能流通市場的精品越來越稀缺，市場需要新人新作的接續。第二是2015年開始的7080藝術板塊，得到了年輕世代藏家的接納，甚至有90後藏家也進場了，他們有著前衛及國際化的背景，更喜歡7080年輕藝術的作品。而北京保利也願意逐步培養年輕世代藏家，希望提高他們對拍賣的參與度，所以設置「中國新繪畫」專場企圖整合這兩點。

問及專場上拍的藝術家名單是否流動性高及篩選標準？田恒表示：「骨幹大概有10-15位藝術家，這批藝術家沒太大變化。進入過該專場的藝術家至少有30-50人，每年也保留5-10件的新人名額。此專場雖然有固定基本盤，但仍有許多藝術家不斷加入，若藝術家通過市場考驗、得到藏家的認可，就能成為此專場常規選手。而每年專場拍品量約35-40件，場內則有20-25件作品是已通過市場檢驗的名單。」

田恒從兩個面相來談關於「中國新繪畫」專場與其他拍賣公司的競爭：「現今各拍賣公司皆關注此板塊，也推出專題性拍賣；客觀而言，徵集上肯定帶來更多的競爭與壓力，但反過來看則是好事，既然市場轉向了，就需要大家一起來把盤做大，引起更多市場的關注。第二透過競爭才能真正看見哪些作品經得起考驗，哪間拍賣公司有更強的徵集能力和更專業的判斷。如今「中國新繪畫」已成為北京保利現當代藝術部最吸引人的名片。」

高瑀拍賣價格回升

仰賴市場和學界共識

高瑀〈從弄潮兒到溺水者〉於今年北京保利春拍以89.7萬人民幣成交，據統計高瑀歷年共有15件作品於保利成交。關於高瑀作品的徵集，田恒強調「中國新繪畫」是第一個真正著力推薦7080藝術家的專場，其過程積累了許多人氣和口碑，已成為中國二級市場中7080後的頭部品牌，並將吸引更多藏家願意釋出其優質收藏。

田恒分析高瑀拍賣市場的表現：「2006-07年，高瑀是第一波進入拍賣二級市場，並快速奠定自身市場基礎的7080藝術家，另外還有陳可、韋嘉等也是一進入市場就被廣泛接納，主要是他們剛好趕上中國當代藝術市場的爆發期，才能在短時間建立一個價格標準及市場基礎。但時間再往後推移，高瑀作品市場卻經歷了調整，價位雖然仍維持水平卻略微回弱，但這是正常的市場反饋。而近幾年高瑀拍賣價格明顯回升，作品均價已超過當時，經過沉澱後的高瑀作品能重返拍賣市場，說明市場和學術對他作品已形成足夠共識、站穩腳跟。」

田恒指出高瑀藏家的年齡段20歲至60歲皆有，老少皆宜。而藏家分布地區廣泛，包括北京、上海、廣州、深圳、成都、台北等，基本上高瑀藏家年齡和地域性是全覆蓋；而且許多藏家購得其作品後都不願再賣。加上最近潮流藝術當道，吸引許多新晉年輕藏家投入潮流藝術的收藏。回首看來，高瑀無疑是中國最早的潮流藝術家，這也是高瑀的市場迎來第二春的重要因素。田恒也強調自己特別看好高瑀未來市場。

高瑀歷年拍賣成交作品精選

高瑀歷年拍賣成交 Top 6

從弄潮兒到溺水者

壓克力 畫布

BP 北京保利 2021/06/04 Lot 3205 210 x 210 cm 2008

RMB 897,000

高瑀歷年拍賣成交 Top 18

達達

壓克力 畫布

BP 北京保利 2015/06/03 Lot 4176 200 x 200 cm 2008

RMB 529,000

高瑀歷年拍賣成交 Top 19-2

鵲橋相會圖

壓克力 畫布

BP 北京保利 2020/10/16 Lot 1106 200 x 300 cm 2009

RMB 517,500

高瑀歷年拍賣成交 Top 28

色情藝術

壓克力 畫布

BP 北京保利 2009/11/22 Lot 540 300 x 200 cm 2005

RMB 392,000

S 蘇富比 2007/03/21 Lot 143

USD 24,000

高瑀歷年拍賣成交精選

夏夜裡的最後一場化妝舞會

壓克力 畫布

BP 北京保利 2009/11/22 Lot 545 200 x 150 cm 2007

RMB 280,000

高瑀歷年拍賣成交精選

葫蘆兄弟

壓克力 畫布

BP 北京保利 2008/12/04 Lot 15 250 x 140 cm 2005

RMB 224,000

D 朵雲軒 2007/12/23 Lot 763

RMB 246,400

高瑀歷年拍賣成交精選

寒夜的街燈勾起失意

壓克力 畫布

BP 北京保利 2008/05/29 Lot 534 200 x 150 cm

RMB 257,600

高瑀歷年拍賣成交精選

賴寧、古龍、老子

壓克力 紙本

BP 北京保利 2010/12/02 Lot 1736 120 x 80 (3) cm 2008

RMB 224,000