教學、 策展、研究 三者並進 是我現在藝術生涯的目標

陳明惠 Ming Turner

文/ 李玥瑱

與陳明惠教授面訪的當日下午，她正在工作室指導國立成功大學創意產業設計研究所的學生。會後，《當代藝術新聞》與她，正式開啟了為何一個英國羅芙堡大學(Loughborough University) 藝術史及理論哲學的博士會來到台南當ㄧ位教授的對談，這也串起了她在英國近十年，與回到台灣當教授的十年時間。她是怎麼從一位教授，豐富的國際當代藝術經驗，後來到了台南，成為串接台灣、英國兩地游刃有餘的國際策展人…。

2012年回到台灣 讓台南有了國際當代藝術氣氛

除了作為一位教授，目前陳明惠還以策展人身份活躍於台灣當代藝術圈，實際上她有來自於學術研究與創作雙棲的背景。她說：「我是國立台灣師大美術系畢業的，當時我選的是水墨組；我我入選過高雄獎，高美館也典藏我的一件水墨作品。後來我到高師大讀美術所碩士，那時學校在盧明德老師帶領下很當代前衛，所以我的水墨創作從那時就開始結合新媒體了！但也是那個時候，因為我很喜歡寫論文（寫到意猶未盡⋯哈哈），所以就有規劃要去國外唸博士；但至今心戀創作、創作之心還在燃燒；我認為學術研究還是可以與創作並存並進的。」

「教育部學海築夢：2019 英國 Charnwood Arts 藝術文化行政實習」計畫。 下排右三：陳明惠；上排右一：Charnwood Arts前總監 Kevin Ryan；其餘為參與此計畫的成大研究所與大學部學生。

2012年回到台灣的陳明惠教授，因為成功大學教學工作的關係落腳於台南，在她的學術基礎及積極推動下，她為台南這座城市打開了對於當代藝術新的想像，可謂台南當代藝術的先鋒者之一。

問及這段歷史，她說：「2012年回到台灣之前我在英國教了四年書，我到台灣後，我先去了交大當博士後研究員，2013才來到成大來。我喜歡教學，雖然當時仍對台灣當代藝術環境不熟稔，但很願意推動台南當代藝術的發展，而只要有國際藝術家因跟我合作來到台灣，不管他們的展場在哪裡，我一定都會帶他們到台南，也會幫他們安排一場演講或其他藝術相關的活動，或帶往學校課堂舉辦講座，一直持續到現在都仍是這個模式。英國藝術家Phil Sayers就是第一位我以這樣的方式接洽的國外藝術家，當時我帶他去台南的Ｂ.Ｂ.ＡＲＴ，杜姐（杜昭賢）很爽快的提供場地辦了他的展覽，有了這個前導展覽，之後又銜接上我當時申請到高美館的創作論壇，為Phil Sayers 也在高美館辦了大型的個展【表相皮層】。除此之外。因為我在英國待了快10年，有歐洲那邊的藝術資源，因此在2013年，當時的台北當代藝術館館長石瑞仁請我策劃一個談性別議題的【後人類慾望】展覽，我也邀請了幾位我熟稔並做相關議題展覽的國外藝術家來到台灣。」

陳明惠教授獨特的展覽交流方式，不僅讓當時的台南有了國際視野與當代藝術的氣氛，也讓她開始更廣博的與藝術圈有所連結。因為有任何展覽，她都會邀請國際的當代藝術家來到台南，這也讓後來台南文化局發現陳明惠作為一位教授之外的特殊性後，也邀請她連兩屆做為策劃台南新藝獎的策展人。而她也不負眾望的在徵選藝術家上做出突破。陳明惠聊到：「2018年的台南新藝獎，共有10個場地，我特別邀請二位外國資深藝術家來搭配本國的年輕藝術家一起展出。邀請國際藝術家的行政與策展事務很煩瑣，比如住宿沒有多餘的經費，我便跟台南老爺行旅酒店商議，是否能提供30天的住宿給國外來的藝術家，我提出的交換條件是讓老爺行旅的6789 Gallery作為新藝獎的延伸場地。這不僅僅解決了藝術家住宿問題，老爺行旅也有了與國際藝術家和台南文化局合作的開始，這是一次三贏的策展合作模式。除此之外，她的合作都不忘將戰線拉往孕育未來的藝術產業人才最核心的平台，也就是課堂上。她補充道：「後來我們與老爺行旅的合作延伸到規劃其他展覽，比如我在成大科技藝術碩士學位學程有幾位不錯的學生，我也讓他們在那邊展出，這些學生很開心有一個外部展覽的機會，同時增加個人展歷的豐富性。」

【表相皮層：英國藝術家費爾．賽耶】，陳明惠策劃，2015年6月27日至9月20日展於高雄市立美術館，展場紀錄照。

國際見學 培養學生策展力

陳明惠教授所任教的成大創產所創意產業設計研究所與藝術產業有著緊密的扣合，因為在教學實務外，她更樂於走出課堂與產官學界接觸交流。比如藉著教育部「學海築夢計畫」的補助，每年暑假都會帶學生至英國的藝術工作坊見學。除此，她還說道：「策展課我會讓學生們自己會找主題、找贊助，我會用堂課的時間，將能補助的單位全列出來讓他們自己去接洽。我的策展課會鼓勵同學到外面闖蕩；或許學生們會說，我沒有策展過，但所有策展過程，都需要有第一個展覽。」

在陳明惠教授眼裡，藝術管理是一個產業，這個產業以人為本。問及還想推動什麼類型的展覽？陳明惠教授說，過去幾年我策劃的展覽都比較偏向性別有關。後來我參與2018、2019兩屆的台南新藝獎，跟台南文化局有了合作，文化局請我整理台南新藝術的歷史；還有幫蕭壠文化園區策劃藝文教育扎根課程，更多的是參與政府關於城市文化藝術的推動，這點我與台南文化局認知方向明確，未來將繼續朝這個方向努力。

我們可以看到，在她身兼多種身份與職務的形象裡，陳明惠除了作為一位培育藝術產業人才的師長前輩，她個人能力的多面向，也會是後起之輩的標竿，無論是作為藝術家、策展人、師長、研究員等，都能有條不問地在身份切換，作為關鍵的牽線人。至於如何成為能營造產官學界三贏的策展人？如何運用富有創意的想像力突破傳統的策展思維？這些都是陳明惠教授在接受本刊專訪所強調的未來將有所作為方向。