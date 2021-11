中國需要 李歐·卡斯特里 Leo Castelli 這種人

凡是參與並熟悉藝術行業的人,都知道有一位影響美國現當代藝術發展,甚至全球戰後藝術導向的關鍵人物,那就是畫廊教父-李歐·卡斯特里Leo Castelli。出身於意大利而且身為猶太人的他,年輕時為逃離納粹魔爪來到了美國,並在紐約開設了Leo Castelli Gallery 以自己為名的畫廊。他明星般的出現,讓美國戰後藝術發展更加戲劇精彩。

王袁翻譯的《LEO AND HIS CIRCLE 李歐和他的圈子》

畫廊教父卡斯特里的一生 The Life of Leo Castelli 中文版已正式發行

最近有一本關於他的中文傳記出版,這是由北京「星空間」創辦人房方夫人王袁所翻譯的一本厚達600多頁的書,原英文版作者是安妮·科恩-索拉爾 Annie Cohen-Solal,她是一位知名的作家,始終堅持以知識分子獨特嗅覺探索藝術。這本名為《LEO AND HIS CIRCLE 李歐和他的圈子》美國畫廊教父卡斯特里的一生 The Life of Leo Castelli 的英文版著作,完成於2010年,也就是10年前。

多年前房方請我到他北京家裡晚餐,畢業於北京外國語大學英語學院王袁,便和我談到正翻譯Leo Castelli的自傳。上個月她翻譯的這本《LEO AND HIS CIRCLE 李歐和他的圈子》,美國畫廊教父卡斯特里的一生 The Life of Leo Castelli 終於由台灣典藏藝術出版。多年來王袁除作為一個專職帶小孩的家庭主婦外,她幾乎是把所有的心力都放在這本書的翻譯上。還記得她向我提到為何要翻譯李歐·卡斯特里Leo Castelli 的這本書,是源於有一年參訪美國紐約惠特尼美術館頂層遇見的一幅賈斯培·瓊斯的名作〈思路如潮〉。那是一張有卡斯特里肖像的畫,當時我在想為何一位知名的藝術家要為一位畫廊主畫像呢?我先生房方在中國也是一位畫廊主,改革開放後的中國正處當代藝術蓬勃發展期,卡斯特里對於美國當代藝術的深遠影響,正可以作為中國發展學習的導師,這也是當初翻譯這本書的發想動力。

我花了一週時間看完了這本書,並打電話給王袁分享心得。王袁笑著說:「她很開心有人認真的看完這本書,畢竟花了很大心力才完成這本書的翻譯,希望有更多的中國人能認識到卡斯特里這個人,及他在美國藝術崛起時所扮演的關鍵作用。」

我詳細拜讀王袁的這本大作,還因為卡斯特里是我年輕時便知道的人物,並且是我的偶像。過去除在「藝術家」雜誌看過陸蓉之老師寫過他,就一直沒有再看到有關於他的中文報導,如今王袁成就了這件大事,圓了我想進一步了解卡斯特里的企圖;還有那個時代,他是如何參與風起雲湧美國藝術的瘋狂爆發。

我們說說這位畫廊教父-卡斯特里 Leo Castelli 的成就吧!他在短短20年畫廊生涯裡,先後幫賈斯培·瓊斯、羅伯特·勞森伯格、法蘭克·史帖拉、塞·湯伯利、羅伊·李奇登斯坦、安迪·沃荷、唐納德·賈德、克萊斯·歐登伯格、肯尼斯·諾蘭德辦過展覽,並且代理銷售他們的作品。而這批藝術家除抽象表現主義外,還有接下來的普普藝術、極簡主義、觀念藝術開創的急先鋒和代表人物。總之,二戰的美國所有創造出來的新藝術都跟他有關,至今他的影響力仍牽動著全世界的藝術產業。

雖然,我們都稱他為畫廊教父,但王袁的書中的卡斯特里不喜歡大家只視他為畫廊主。長袖善舞、廣伸援手、合縱連橫的他更願意扮演居間協調的角色,像是一位中間人、顧問、獨立策展人、收藏家、代理人。

二戰後,當工業生產和政治實力的重心轉移至美國,充滿能量的美國當代藝術就出現了!藝術商業的格局還未確定,紐約藝術家們缺少一個能為他們提供平台的機會。卡斯特里看到了一個新時代的來臨,發現美國對未來能產生影響的藝術家,營造出一個讓他們發芽成長的環境,革命性地提升藝術家在美國的地位,這就是卡斯特里相應於他那個時代的機遇。

紐約惠特尼美術館賈斯培·瓊斯〈思路如潮〉畫作裡有李歐·卡斯特里Leo Castelli 肖像。 圖片提供/王袁

王袁的這本卡斯特里的中文版自傳書,最吸引我的還是二戰後的美國藝術無懼得面向世界所發出的熊熊烈火;同樣的現在中國面對西方博弈,此時中國當代藝術也有著迎向世界的機會,但中國還需要有卡斯特里 Leo Castelli 這種人的出現,運用他合縱連橫能力把中國當代藝術推向世界。